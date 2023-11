Opsidio annonce qu'un premier patient a reçu une dose d'OpSCF dans le cadre de la phase 2a de l'essai clinique sur la dermatite atopique modérée à sévère





- L'OpSCF est un nouvel anticorps monoclonal dirigé contre la forme inflammatoire du facteur des cellules souches.

BRYN MAWR, Pennsylvanie, 29 novembre 2023 /CNW/ - Opsidio, LLC, une société de biotechnologie au stade clinique qui se consacre à la mise au point de thérapies novatrices pour les maladies inflammatoires, a annoncé aujourd'hui qu'un premier patient avait reçu une dose d'OpSCF, l'anticorps monoclonal pionnier d'Opsidio contre le facteur des cellules souches, dans le cadre de la phase 2a de l'essai clinique mené chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Opsidio collabore avec AbbVie à la mise au point de l'OpSCF.

« Opsidio a le plaisir d'annoncer le début de notre étude de phase 2a sur la dermatite atopique, ce qui représente un progrès considérable dans notre mission d'améliorer la vie des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques », a déclaré Martin Phillips, docteur en médecine et chef de la direction chez Opsidio.

L'OpSCF-201, actuellement en cours d'inscription, est une étude de phase 2a randomisée en double aveugle, contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'OpSCF dans le traitement de sujets adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Le critère d'évaluation principal est la variation en pourcentage du score de l'indice de zone et de gravité de l'eczéma (EASI) par rapport au niveau de référence, à la semaine 16. Les critères d'évaluation secondaires comprennent l'innocuité, la tolérabilité et l'amélioration du prurit, de l'état de la surface corporelle et de la qualité de vie. Il est important de noter que l'OpSCF-201 prévoit une période d'extension en ouvert de 40 semaines, ce qui garantit à tous les sujets de pouvoir recevoir l'OpSCF tout en participant à l'étude. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette étude, veuillez consulter le site https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT06101823

Auparavant, l'OpSCF était évalué dans le cadre d'une étude de phase 1a/b menée sur 115 sujets. On a constaté qu'il était sécuritaire et bien toléré, à la suite de l'administration de doses uniques ou multiples ascendantes chez des volontaires en bonne santé.

À propos de l'OpSCF

L'OpSCF est un anticorps monoclonal dirigé contre le facteur des cellules souches qui a un rôle essentiel dans la voie inflammatoire menant à la dermatite atopique. En ciblant une isoforme spécifique du facteur des cellules souches (SCF248) qui entraîne l'inflammation, nous espérons offrir aux patients une option de traitement plus efficace et plus durable, tout en évitant les effets négatifs de l'inhibition générale du facteur des cellules souches.

À propos d'Opsidio

Opsidio, LLC est une société de biotechnologie au stade clinique qui met au point des thérapies pour les millions de personnes touchées par les effets néfastes de l'inflammation chronique. L'inflammation chronique est le trait distinctif d'un certain nombre d'affections atopiques et de maladies associées aux lésions fibreuses graves. Veuillez visiter le site www.opsidio.com .

Centre des médias d'Opsidio :

info@opsidio. com

29 novembre 2023 à 08:30

