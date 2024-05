BC Transit garde le cap sur ses plans en matière de transport collectif durable en faisant l'acquisition de ses premiers autobus électriques de Nova Bus





SAINT-EUSTACHE, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Nova Bus, membre du groupe Volvo et fier chef de file dans la fabrication d'autobus urbains électriques au Canada, annonce que BC Transit, en Colombie-Britannique, lui a octroyé un contrat pour 33 LFSe+, le modèle d'autobus entièrement électrique de 40 pieds (12,2 mètres) de Nova Bus. Ces autobus électriques s'ajouteront au parc zéro émission de BC Transit, ce qui permettra à la société de transport d'atteindre ses objectifs l'électrification d'ici 2040.

Le LFSe+ est le modèle d'autobus entièrement électrique fiable, sûr et durable de Nova Bus. Il a été conçu à partir de la plateforme LFS, offrant la version entièrement électrique et durable de l'autobus urbain que de nombreuses agences de transport en commun au Canada connaissent depuis près de trois décennies. Le LFSe+ performe désormais à l'année longue au coeur de plusieurs villes du Canada, notamment à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il témoigne de l'engagement de Nova Bus à offrir des solutions de transport en commun innovantes, des véhicules de qualité, ainsi qu'une expertise reconnue et un service haut de gamme.

BC Transit s'est engagé à électrifier son parc d'autobus depuis le lancement en 2019 de son programme de flotte de véhicules à faibles émissions de carbone. L'objectif du programme est de mettre en oeuvre une stratégie de remplacement des autobus en utilisant une technologie de réduction des gaz à effet de serre (GES). Ce contrat pour l'acquisition de 33 LFSe+ de Nova Bus soutiendra la transition de BC Transit vers les autobus électriques, transition qui demeure une priorité pour la société de transport. Les plans d'électrification de BC Transit contribuent également à l'atteinte des objectifs de réduction des GES du gouvernement de la Colombie-Britannique.

« Nous sommes heureux de nous associer à Nova Bus pour électrifier notre flotte, ce qui constitue une étape importante de notre plan de réduction des émissions de GES », a déclaré Erinn Pinkerton, présidente et directrice générale de BC Transit. « Avec d'autres acquisitions d'actifs en cours et l'avancement des travaux sur la conception des infrastructures de recharge dans les communautés, c'est certainement une période passionnante pour BC Transit, Nova Bus et nos partenaires! »

« Nova Bus est honoré de soutenir BC Transit dans ses efforts visant à poursuivre la décarbonation de son parc d'autobus », a déclaré Krzysztof Trembecki, président par intérim de Nova Bus. « Nous considérons que notre mission est d'accompagner les sociétés de transport collectif au Canada dans leurs démarches d'électrification. BC Transit a été admirablement constant dans son objectif d'électrifier sa flotte et nous croyons en l'incroyable valeur ajoutée des autobus électriques de Nova Bus pour les sociétés de transport désirant offrir des solutions de transport sûres, innovantes et durables. Nous félicitons BC Transit pour son engagement en faveur du transport propre et nous avons hâte de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs collectifs en matière de lutte aux changements climatiques. »

