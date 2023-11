TELUS International inaugure son bâtiment écologique au Maroc dans le cadre de son expansion dans la région EMA





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file dans l'innovation en matière d'expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, notamment en intelligence artificielle (IA) et en modération de contenu, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de son tout dernier bâtiment à Casablanca, au Maroc. L'installation à la fine pointe nouvellement construite s'inscrit dans la récente expansion de l'entreprise en Afrique et combine une technologie à l'avant-garde et un esprit soucieux de l'environnement.

« Je souhaite féliciter l'équipe de TELUS International d'avoir franchi ce jalon dans le cadre de l'expansion mondiale de notre entreprise dans la région EMA. Notre bâtiment à Casablanca témoigne de notre engagement soutenu pour une croissance responsable et stratégique alors que nous continuons de répondre aux besoins en évolution de clients de longue date tels que Google, Structube et Travel Planet, et de satisfaire la demande à court terme que nous observons pour une plus grande diversification de nos capacités de livraison dans les pays rapprochés et à l'étranger en matière de solutions de données en IA, de soutien multilingue à la clientèle, ainsi que de services de confiance et de sécurité », a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. « Nous croyons que la réussite d'une entreprise et la responsabilité sociale et environnementale vont de pair, et l'inauguration d'aujourd'hui s'avère une étape importante dans l'engagement de TELUS International à investir dans la durabilité afin d'avoir une incidence positive sur la collectivité locale. En outre, puisque nos clients continuent d'inclure l'IA et l'IA générative dans leurs activités, notre effectif diversifié à l'échelle mondiale est en mesure de créer et d'améliorer les données du monde entier en plus de 500 langues et dialectes afin de rendre l'IA plus performante et d'atténuer les préjugés dans le cadre de notre approche intégrant l'intervention humaine. »

Ce nouveau bâtiment au Maroc, d'une superficie de 7 500 mètres carrés répartis sur sept étages, ouvrira ses portes en trois phases, dont la dernière devrait se terminer au cours du T3 de 2024. Une fois achevé, le bâtiment pourra accueillir plus de 800 employés. La première phase, inaugurée aujourd'hui, comprend le rez-de-chaussée ainsi que les trois premiers étages, et propose des caractéristiques et commodités telles qu'un centre de recrutement muni de salles d'entrevue et de zones de tests, des salles de formation, des salles de réunion et des zones de discussion. On y trouve aussi une cafétéria, une zone de jeux, une salle d'allaitement, ainsi qu'une clinique médicale employant des médecins et des infirmières dans le but de favoriser la mobilisation et le mieux-être des employés.

Des investissements dans la durabilité

Plus qu'un carrefour technologique et un lieu de travail novateur, le nouvel édifice de TELUS International est bâti conformément à trois normes de certification verte : Bâtiment Bas Carbone (BBCA), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Haute Qualité Environnementale (HQE), et à OsmoZ, une certification touchant l'environnement de travail. Conçu avec de nombreuses caractéristiques environnementales, le bâtiment intègre l'utilisation d'énergie renouvelable au moyen de 2 000 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit, comprend plus de 11 000 mètres carrés d'espaces verts et produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.

Des talents locaux exceptionnels et multilingues

Le Maroc est un carrefour pour les services d'affaires en pleine croissance, connu pour son bassin de talents exceptionnels composé de natifs du numérique jeunes, scolarisés et extrêmement compétents représentant un vaste spectre de cultures et d'ethnies et parlant plusieurs langues couramment.

« Depuis le début de nos démarches de recrutement dans la région plus tôt cette année, nous avons réussi à embaucher plus de 500 membres de l'équipe, dont 95 % sont tout à fait trilingues et capables de soutenir nos clients et leur clientèle en français, en anglais et en arabe », a déclaré Anthony Lacopo, vice-président de TELUS International au Maroc. « Dans le marché mondial d'aujourd'hui, il est essentiel de pouvoir compter sur un effectif multilingue et diversifié. Les marques cherchent de plus en plus à travailler avec des partenaires comme TELUS International qui peuvent les aider à bâtir des liens avec des clients dans de nouveaux marchés, à tester et améliorer des modèles d'apprentissage machine et à offrir pour leurs projets d'IA des ensembles de données de haute qualité provenant de sources responsables. »

Depuis l'Afrique et des installations partout dans le monde, TELUS International conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération, dont une expérience client numérique, des services de confiance et de sécurité et des solutions de données en IA, et ce, pour des marques mondiales et créatrices de marché. Pour en savoir plus sur nos installations et services, communiquez avec nous dès aujourd'hui.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance, de la santé et d'autres domaines.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,4 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

28 novembre 2023 à 06:50

