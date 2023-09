Medisca prend des mesures pour protéger ses technologies innovantes





Grâce à des décennies d'investissement dans la recherche et le développement stratégiques, le nom de Medisca est devenu synonyme de technologies innovantes axées sur le client. Dans le domaine du mélange, par exemple, Medisca fournit des solutions adaptées grâce à un engagement sans faille pour la qualité et l'innovation. Cela inclut le mélangeur Medisca MAZtm, leader de l'industrie, une technologie de mélange que l'entreprise a fait progresser de manière pionnière après des années de recherche et de tests. Le mélangeur MAZ de Medisca constitue une solution efficace, uniforme et de haute qualité pour le mélange de centaines de formules.

Pour que Medisca puisse continuer à offrir les solutions innovantes que l'industrie souhaite et dont elle a besoin, la société complète ses investissements en recherche et développement par un solide portefeuille de propriété intellectuelle. Cela comprend des brevets aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Australie. Pendant des années, Medisca a pris des mesures pour informer l'industrie de son portefeuille de brevets, y compris de ses brevets liés au nouveau mélangeur Medisca MAX. Malheureusement, un petit nombre d'entreprises ont décidé de proposer des produits qui violent la propriété intellectuelle de Medisca.

Afin de protéger ses précieux droits et de s'assurer que ces entreprises se livrent à une concurrence loyale, Medisca a l'intention de protéger ses technologies protégées contre les activités contrefaisantes de ses concurrents. Ces efforts globaux pour faire respecter les droits ont commencé aujourd'hui avec le dépôt de plaintes par Medisca contre Fagron B.V., HiperScan GmbH et Gako Deutschland GmbH pour violation du brevet n° 3.538.071 appartenant à l'équivalent allemand de Medisca. La plainte a été déposée auprès du tribunal d'instance de Munich, en Allemagne, et comprend une demande d'injonction judiciaire et de compensation financière.

« Avec un grand respect pour l'innovation et la responsabilité de protéger notre propriété intellectuelle, nous nous voyons obligés d'intenter une action en justice en raison de cette violation de brevet », a déclaré Panagiota Danopoulos, SVP de la stratégie mondiale et de l'innovation chez Medisca. « Nous croyons en un marché équitable et concurrentiel sur lequel l'innovation s'épanouit. Cette action en justice souligne notre engagement à respecter ces principes et à défendre nos efforts d'innovation ».

Medisca espère que le dépôt de plainte d'aujourd'hui rappellera à tous ses concurrents l'importance du respect de la propriété intellectuelle appartenant à l'entreprise. L'industrie des mélanges (par exemple, les produits pharmaceutiques et le CBD) s'est de plus en plus appuyée sur la qualité et l'efficacité du mélangeur MAZ de Medisca. L'industrie doit pouvoir continuer à faire confiance à ces produits et au service client unique de Medisca, ainsi qu'à ses innovations orientées vers les solutions.

À propos de Medisca :

Medisca est une entreprise mondiale présente en Amérique du Nord, en Australie et en Europe, qui contribue aux soins de santé en s'appuyant sur des partenariats solides qui fournissent des solutions personnalisées avec un engagement constant envers la qualité et l'innovation. Forte de plus de 30 ans d'expérience et d'une solide base d'approvisionnement dans le secteur pharmaceutique mixte, Medisca est une entreprise interentreprises qui offre une gamme complète de services grâce à sa valeur ajoutée, sa constance, sa flexibilité et sa loyauté. En tant que Partners In Wellness, Medisca fait preuve d'un dévouement inébranlable pour améliorer la vie de nombreuses personnes et répondre à leurs besoins. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.medisca.com et nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 septembre 2023 à 14:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :