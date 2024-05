Déclaration de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé





OTTAWA, ON, le 17 mai 2024 /CNW/ - La crise des surdoses est l'une des menaces pour la santé publique les plus graves et les plus inédites de l'histoire récente du Canada. La situation est alimentée par l'offre de drogues illégales, qui est imprévisible, évolue rapidement et devient de plus en plus toxique. Pour faire face à cette crise, nous avons besoin d'un continuum complet de soutiens dans les domaines de la prévention, de la réduction des risques, du traitement et de l'application de la loi, tout en garantissant un équilibre prudent entre la santé et la sécurité publiques.

Aujourd'hui, la ministre Saks a rejeté la demande de décriminalisation de la possession personnelle de drogues et de substances contrôlées pour les habitants de Toronto, telle qu'elle a été proposée par Toronto Public Health. Elle a estimé que cette mesure ne permettait pas de protéger la santé et la sécurité publiques de manière adéquate. Elle s'inquiète notamment de la faisabilité et de la capacité des forces de l'ordre à mettre en oeuvre le modèle proposé, de la protection des jeunes et du manque de soutien de la part des principaux acteurs, y compris de la province de l'Ontario.

Ce gouvernement reste déterminé à traiter la consommation de substances et les dépendances comme un problème de santé. Tous les partenaires doivent travailler ensemble pour rendre disponibles et accessibles les soutiens sanitaires et sociaux afin que nous puissions détourner les personnes du système de justice pénale vers le système de santé.

Notre gouvernement continuera à travailler en partenariat avec l'ensemble des provinces, des territoires, des municipalités, des communautés autochtones et des experts afin de déterminer les meilleurs moyens de soutenir la santé et le mieux-être des personnes qui consomment des substances et d'aider à inverser cette crise des drogues toxiques et des surdoses. Nous restons déterminés à adopter une approche de santé publique face à cette crise et à assurer la sécurité de tous les membres de nos communautés.

