Accompagnement des personnes aînées et leurs proches aidants - Pascal Paradis se réjouit de la poursuite des services du Centre Bonne Entente





QUÉBEC, le 18 mai 2024 /CNW/ - M. Pascal Paradis, député de Jean-Talon, est heureux d'annoncer que le Centre Bonne Entente, un organisme communautaire de Sillery pour personnes aînées et proches aidants, va poursuivre ses activités. En janvier dernier, le Centre avait annoncé sa fermeture imminente. Ce changement de cap est le fruit du travail remarquable d'un groupe de bénévoles engagés et d'acteurs du milieu communautaire de la région.

EN BREF :

Le Centre Bonne Entente pour personnes aînées poursuit ses activités après avoir annoncé en janvier 2024 sa fermeture imminente.

Grâce à un conseil d'administration renouvelé et à un personnel dévoué, l'organisme communautaire continue à accompagner les personnes aînées en perte d'autonomie ou vivant des enjeux de santé ou d'isolement ainsi que leurs proches aidants.

L'accompagnement de l'équipe du député Pascal Paradis a contribué au développement de synergies entre le Centre Bonne Entente et les acteurs du milieu pour permettre une réorganisation stratégique.

Depuis 1986, le Centre Bonne entente de Sillery propose un milieu de vie qui aide à briser l'isolement social des personnes aînées. Il accompagne les personnes aînées en perte d'autonomie ou connaissant des problèmes de santé en leur permettant de participer à des activités de loisir. Par la même occasion, il offre un répit bienvenu à leurs proches aidants. Il y a seulement trois organismes qui offrent des services de ce genre dans la région de Québec. C'est pourquoi l'annonce en janvier dernier de sa fermeture imminente a généré beaucoup d'inquiétude, notamment au sein des proches aidants qui font appel aux services de l'organisme.

Dès le lendemain de l'annonce de la fermeture imminente du Centre Bonne Entente, les proches aidants se sont mobilisés pour sauver l'organisme. Plusieurs personnes ont décidé de s'impliquer en étant élues au sein d'un conseil d'administration renouvelé afin que le Centre Bonne Entente poursuive sa mission essentielle pour la Capitale-Nationale. « Le Centre Bonne Entente pourra continuer à prodiguer des services aux aînés et à apporter une dose de réconfort et de répit dans la vie des proches aidants, pour le plus grand bonheur de la population de Québec », a salué le député de Jean-Talon porte-parole du Parti Québécois en matière de Solidarité sociale et d'Action communautaire, Pascal Paradis.

Madame Suzanne Jacques, proche aidante, est la nouvelle présidente du conseil d'administration. « Toute la nouvelle équipe du conseil d'administration et du personnel regarde vers l'avenir pour conserver les activités au Centre Bonne Entente. On met tous les efforts pour s'assurer d'une belle continuité », a-t-elle déclaré.

« Dès que nous avons été alertés à la suite d'une lettre de madame Annie Létourneau, une proche aidante du Centre Bonne Entente, nous en avons fait une priorité : il fallait assurer le maintien des services. Les besoins sont criants dans Jean-Talon comme ailleurs et le système de santé ne suffit pas à lui seul », a affirmé Pascal Paradis.

« Notre objectif était de contribuer au développement de synergies entre le Centre Bonne Entente et les différents acteurs du milieu pour permettre une réorganisation stratégique. Ce qui me réjouit, c'est que ce sont des bénévoles, des acteurs du milieu, des personnes engagées qui ont permis de sauver l'organisme. On sentait que toute la communauté était mobilisée, et que le gouvernement, la Ville de Québec et le CIUSSS de la Capitale-Nationale étaient aussi en mode collaboration. Ça démontre la générosité et l'investissement des gens du secteur », a poursuivi le député de Jean-Talon.

Pascal Paradis a conclu en souhaitant une longue et fructueuse continuation au Centre Bonne Entente et en s'engageant à poursuivre ses efforts auprès du gouvernement, de la Ville de Québec et des autres parties prenantes pour assurer le renforcement des appuis financiers et stratégiques à l'organisme.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

18 mai 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :