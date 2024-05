Le secrétaire parlementaire Drouin annonce l'octroi de plus de 9,6 millions de dollars pour aider l'industrie porcine à prévenir une éventuelle éclosion de peste porcine africaine et à s'y préparer





LONGUEUIL, QC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada protège la résilience des communautés rurales et de l'industrie canadienne du porc en soutenant les mesures de prévention contre la peste porcine africaine (PPA) et de préparation à une éclosion de la maladie.

La PPA est une maladie virale qui ne touche que les porcs. Bien qu'aucun cas n'ait été détecté au Canada jusqu'à présent, elle représente un risque considérable pour la santé du cheptel porcin canadien, l'industrie canadienne du porc et l'économie du pays à mesure qu'elle se propage dans le monde.

Aujourd'hui, Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement pouvant atteindre 9 645 586 $ pour financer 29 projets dans le cadre du Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine (PPIPPA) en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Cet investissement financera la recherche sur la PPA, l'amélioration des mesures de biosécurité, les activités de gestion des porcs sauvages, la modernisation des abattoirs existants, la préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination des porcs sains, ainsi que les outils d'analyse, d'engagement et de sensibilisation de l'industrie. Il aidera également à faire en sorte que l'industrie soit prête à intervenir en cas de détection de la maladie.

Citation

« Les maladies animales, notamment la peste porcine africaine, constituent une grave menace pour l'industrie canadienne du porc, et il est essentiel que tous les ordres de gouvernement et l'industrie prennent des mesures pour prévenir la maladie et se préparer en cas d'éclosion. Ces projets font partie intégrante des efforts déployés par le Canada pour prévenir une éclosion de PPA, tout en veillant à ce que l'industrie porcine soit prête à intervenir. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Pour réussir à lutter contre les maladies animales exotiques, la coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et l'industrie est cruciale. Ce programme ne soutient pas seulement l'engagement de notre industrie porcine envers les efforts de prévention et de préparation associés à la peste porcine africaine, il soutient également les efforts de prévention et de préparation associés à d'autres maladies animales exotiques potentielles. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Conseil canadien du porc est ravi d'avoir collaboré avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour réaliser son engagement à renforcer l'état de préparation de l'industrie dans le cadre du Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine (PPIPPA). Cette initiative primordiale et novatrice, qui s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par AAC pour améliorer la biosécurité et la lutte contre les maladies dans le secteur agricole canadien, témoigne d'un engagement commun à maintenir la résilience et la durabilité de l'industrie porcine en adoptant de nouvelles idées et une approche pansectorielle. Cette initiative et son approche proactive soulignent notre engagement à investir dans des technologies de pointe, une formation rigoureuse et des partenariats de collaboration afin de renforcer nos stratégies de défense contre la peste porcine africaine et d'autres menaces. Cette orientation stratégique permet non seulement de protéger nos éleveurs de porcs et leurs moyens de subsistance, mais aussi de préserver la réputation du Canada en tant que fournisseur fiable de produits de porc sûrs et de grande qualité à l'échelle mondiale. »

- René Roy, président du Conseil canadien du porc

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour leur participation aux efforts de prévention contre la peste porcine africaine. Il s'agit d'une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de tous les maillons de notre filière. Les Éleveurs de porcs sont des partenaires de premier plan, et de longue date, très proactifs pour faire avancer les travaux pour être prêts à gérer et à limiter les dommages pour les éleveuses et éleveurs liés à une telle crise. Cette aide financière est essentielle, de même que les ententes visant la compartimentation et le zonage avec les pays avec lesquels nous faisons du commerce de porcs et produits de porc ».

- Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs du Québec et de l'Équipe québécoise de santé porcine

Faits en bref

La prévention des maladies animales exotiques et la préparation à l'éclosion de telles maladies sont une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et l'industrie.

La détection de la PPA au Canada entraînerait l'arrêt immédiat des exportations de produits de porc et de porcs vivants, ce qui serait dévastateur pour notre industrie porcine, qui représente plus de 100 000 emplois directs et indirects et apporte une contribution de plus de 24 milliards de dollars à l'économie canadienne.

entraînerait l'arrêt immédiat des exportations de produits de porc et de porcs vivants, ce qui serait dévastateur pour notre industrie porcine, qui représente plus de 100 000 emplois directs et indirects et apporte une contribution de plus de 24 milliards de dollars à l'économie canadienne. La peste porcine africaine ne constitue pas une menace pour la santé humaine, elle ne peut pas être transmise du porc à l'humain et ne pose pas de problème de sécurité alimentaire. Cependant, il s'agit d'une maladie virale contagieuse et mortelle qui touche à la fois les porcs domestiques et sauvages.

Depuis 2018, la PPA s'est propagée dans certaines régions d'Asie et d' Europe , et a été détectée dans les Caraïbes en 2021. Elle n'a jamais été détectée au Canada ou aux États-Unis.

, et a été détectée dans les Caraïbes en 2021. Elle n'a jamais été détectée au ou aux États-Unis. Le PPIPPA, doté d'une enveloppe de 23,4 millions de dollars, a été lancé en 2022 afin d'aider l'industrie porcine canadienne à se préparer à l'éventualité d'une entrée de la peste porcine africaine dans le pays. Le PPIPPA accepte toujours les demandes. Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine : Volet Prévention et préparation Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine : Volet Abattage par compassion et élimination

L'industrie porcine canadienne exporte environ deux tiers de sa production de viande de porc et des millions de porcs vivants par an. En 2023, les exportations de viande de porc étaient évaluées à 4,7 milliards de dollars, sans compter les 6,7 millions de porcs vivants exportés tout au long de l'année.

Liens connexes

Document d'information

Projets du Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine

Le 17 mai 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de plus de 9,6 millions de dollars pour 29 projets dans le cadre du Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine (PPIPPA). Tous les projets doivent être terminés au plus tard le 31 mars 2025.

Le PPIPPA comporte cinq volets prioritaires pour les projets :

Évaluation et amélioration de la biosécurité, y compris la gestion des porcs sauvages;

Analyse sectorielle, communication et mobilisation;

Projets de recherche liés à la peste porcine africaine (PPA);

Modernisation des entreprises de transformation;

Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination des porcs sains excédentaires.

Les 29 projets sont les suivants :

Organisation bénéficiaire Financement d'AAC Province Volet prioritaire Objectif du projet 2076939 Ontario inc. O/A Cornerstone Group 757 893 $ Ontario Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à investir dans le stockage du CO 2 , une remorque mobile pour le CO 2 , un système portable pour le dépeuplement des porcs et une aire de lavage commerciale pour le nettoyage et la désinfection. Alberta Pork Producer Development Corporation 1 103 274 $ Alberta Biosécurité/ Porcs sauvages Ce projet vise à mettre en oeuvre de nouvelles approches pour : la sensibilisation des producteurs à la peste porcine africaine;

la biosécurité;

l'éradication des sangliers en liberté;

le confinement biologique;

la fourniture au personnel de terrain dans l'industrie des équipements et des formations pour les interventions dans les exploitations agricoles. Aliments Asta 93 539 $ Québec Rénovations Ce projet vise à installer une chaîne d'abattage pour traiter les porcs sains excédentaires en cas d'épidémie de peste porcine africaine. Conseil canadien du porc 412 971 $ Ontario Recherche sur la PPA Ce projet vise à développer un indicateur de la PPA : un outil portable et peu coûteux pour diagnostiquer rapidement le virus de la peste porcine africaine sur le terrain. Éleveurs de porcs du Québec 167 431 $ Québec Biosécurité/ Porcs sauvages Ce projet vise à améliorer la préparation de la filière porcine québécoise à l'introduction de la peste porcine africaine par les moyens suivants : 1. Détection et sensibilisation à la PPA et à la biosécurité chez les petits éleveurs de porcs et de sangliers et les propriétaires de porcs de compagnie. 2. Passage du manifeste porcin québécois d'un support papier à un support électronique. Éleveurs de porcs du Québec 37 447 $ Québec Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à adapter, à élaborer et à mettre en oeuvre un cadre juridique de gestion de crise pour la filière porcine québécoise. Il mettra l'accent sur les modifications apportées à l'accord de commercialisation et aux lignes directrices relatives à la restriction de la production. Équipe québécoise de santé porcine (EQSP) 658 546 $ Québec Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à préparer les producteurs à la fermeture des marchés d'exportation en fournissant une planification logistique, financière et opérationnelle avec des outils et des technologies pour le dépeuplement massif des porcs sains excédentaires. HyLife Foods LP 533 131 $ Manitoba Rénovations Ce projet vise à moderniser l'usine de transformation de HyLife Foods afin qu'elle soit prête à déplacer les porcs excédentaires destinés à être éliminés, tout en maintenant une production normale. HyLife ltée 873 534 $ Manitoba Rénovations Ce projet vise à concevoir et à construire un système de dépeuplement portable et à acquérir des remorques pour le transport et le retrait des animaux éliminés. Manitoba Pork Council s/n Manitoba Pork 418 000 $ Manitoba Biosécurité/ Porcs sauvages L'objectif de ce projet est d'utiliser l'expertise et l'expérience de l'industrie porcine au Canada pour conceptualiser, assembler et tester une unité de dépeuplement rapide et peu coûteuse pour les porcs adultes, qui peut être utilisée à la ferme pour le dépeuplement de l'ensemble de l'étable ou sur un site centralisé. Manitoba Pork Council s/n Manitoba Pork 285 340 $ Manitoba Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à évaluer la capacité de 60 exploitations porcines à l'échelle du Manitoba afin de trouver des lieux appropriés pour l'élimination des carcasses. Les Aliments Maple Leaf inc. 118 575 $ Alberta Rénovations Ce projet vise à développer des plans d'ingénierie afin de pouvoir procéder à un dépeuplement massif des porcs sains excédentaires, puis de les transporter directement dans un camion aux fins d'élimination. Les Aliments Maple Leaf inc. 361 000 $ Manitoba Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à fabriquer et à assembler les composants nécessaires à la construction d'un système entièrement mobile permettant d'effectuer sur place un dépeuplement massif des porcs sains excédentaires. Les Aliments Maple Leaf inc. 204 000 $ Manitoba Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Le projet vise à achever la préingénierie et la conception détaillée du site de Brandon afin de permettre la transformation en masse des porcs sains excédentaires. Olymel LP 641 623 $ Alberta Rénovations Ce projet vise à modifier l'usine de transformation de Red Deer afin qu'elle soit prête à traiter sans cruauté les porcs excédentaires en bonne santé destinés à la décharge. Ontario Pork Industry Council 156 090 $ Ontario Biosécurité/ Porcs sauvages Ce projet vise à élaborer des recommandations en matière de biosécurité et des concepts de conception pour réduire les risques de transmission de maladies associés aux chantiers d'assemblage. Ontario Pork Industry Council 144 687 $ Ontario Biosécurité/ Porcs sauvages Ce projet vise à former et à préparer les acteurs clés de l'industrie porcine à contribuer à l'abattage par compassion et au dépeuplement du troupeau en cas d'éclosion de peste porcine africaine. Un cours de formation déjà élaboré (connaissances et formation pratique) sera offert. Le projet permettra également de créer et d'acquérir des outils de formation qui seront utilisés après la fin du projet. Commission ontarienne de commercialisation du porc 367 912 $ Ontario Biosécurité/ Porcs sauvages Ce projet vise à créer une planification spécifique à l'exploitation agricole pour le dépeuplement sans cruauté et l'élimination des animaux excédentaires sains pour toutes les exploitations porcines commerciales de l'Ontario, et à recenser les ressources disponibles à la ferme. Commission ontarienne de commercialisation du porc 88 000 $ Ontario Biosécurité/ Porcs sauvages Ce projet vise à évaluer la structure actuelle du programme de l'Ontario Swine Incident Command Centre, ainsi qu'à cerner et à combler les lacunes. Commission ontarienne de commercialisation du porc 175 973 $ Ontario Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à rendre opérationnelles deux remorques de dépeuplement mobile d'urgence nouvellement construites en réponse à un événement lié à la peste porcine africaine ou à d'autres maladies animales exotiques et à en assurer le déploiement rapide. PEI Hog Commodity Marketing Board 959 530 $ Île-du-Prince-Édouard Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à développer une nouvelle technologie de dépeuplement des animaux qui tienne compte du bien-être de l'exploitant et de l'animal. La technologie s'applique à de multiples espèces et devrait être entièrement évolutive, de l'animal unique à une grande taille commerciale. PEI Hog Commodity Marketing Board 26 040 $ Île-du-Prince-Édouard Analyse sectorielle, communication et mobilisation Ce projet vise à préparer des manuels d'urgence en matière de santé animale et à s'assurer que les producteurs les remplissent afin d'avoir une bonne connaissance des ressources disponibles. Pork Producers Association of Nova Scotia 13 090 $ Nouvelle-Écosse Biosécurité/ Porcs sauvages Ce projet vise à former des personnes à l'utilisation appropriée de l'équipement déjà détenu par Pork Nova Scotia, dans le but de se préparer à d'éventuelles éclosions. Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan 68 523 $ Saskatchewan Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à évaluer l'aptitude géologique de deux sites à être utilisés, en cas d'apparition d'un foyer de PPA et de fermeture des marchés entraînant une nécessité, pour l'élimination à grande échelle des porcs sains excédentaires. Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan 17 148 $ Saskatchewan Préparation régionale à l'abattage par compassion et à l'élimination Ce projet vise à élaborer un plan opérationnel pour un site central d'élimination à grande échelle des porcs sains excédentaires en cas d'éclosion de peste porcine africaine et de fermeture des marchés. Saskatchewan Pork Development Board 460 949 $ Saskatchewan Biosécurité/ Porcs sauvages Ce projet vise à : 1) déterminer l'emplacement des populations de porcs sauvages par la surveillance; 2) accroître la capacité de contrôle permanent de la population; 3) élaborer et mettre en oeuvre une campagne de sensibilisation pour informer le public, les producteurs et l'industrie des risques liés aux porcs sauvages. Université de Guelph 118 415 $ Ontario Recherche sur la PPA Ce projet vise à développer un modèle permettant d'estimer l'impact d'une perturbation de la production et de la commercialisation des porcs à l'aide d'une interface utilisateur interactive. Université de la Saskatchewan 94 435 $ Saskatchewan Recherche sur la PPA Ce projet vise à élaborer un test de diagnostic rapide à base de peptides pour permettre la surveillance et la détection de la peste porcine africaine. Université de la Saskatchewan 258 490 $ Saskatchewan Recherche sur la PPA Ce projet vise à identifier les antigènes du virus de la peste porcine africaine.

Produits apparentés

Le ministre MacAulay annonce un soutien aux travaux de Santé animale Canada visant à prévenir les éclosions de maladies animales et à s'y préparer

Le gouvernement du Canada aide les producteurs de porcs à se préparer à une éventuelle éclosion de peste porcine africaine

