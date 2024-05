FÉLICITATIONS À NOS ÉTUDIANTS : UN SOUFFLE D'ESPOIR POUR LE FUTUR





ALMA, QC, le 17 mai 2024 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) tient à féliciter les 1702 nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers du Québec. Le taux de réussite de 92% est encourageant et il nous permet de constater que certaines recommandations du commissaire à l'admission aux professions, monsieur André Gariépy, ont répondu à un besoin d'actualisation de l'examen.

L'AEESICQ souligne le travail fournit par les partenaires de la Coalition de la formation collégiale pour la défense du programme de soins dans les cégeps et réitère que la collaboration amorcée auprès de toutes les instances dans le processus de modernisation du programme de soins infirmiers deviennent pérenne.

De plus, cette nouvelle vient confirmer que les infirmières et infirmiers du programme DEC en soins infirmiers du Québec ont les compétences et les connaissances nécessaires pour fournir des soins de qualité et répondre aux besoins de la population.

L'AEESICQ espère que cette hausse du taux de réussite incitera les étudiants à persévérer dans leur cheminement scolaire et à en diplômer.

L'AEESICQ est une association à laquelle l'adhésion des membres, des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges, est volontaire. Chaque année, environ 400 d'entre eux adhèrent à l'association, née en 1985, dans le but de promouvoir la formation collégiale en soins infirmiers et de représenter les intérêts de ses membres auprès de diverses instances en faisant valoir la complexité du rôle d'enseignante et d'enseignant en soins infirmiers. L'AEESICQ accueille aussi comme membres particuliers les infirmières techniciennes en travaux pratiques qui oeuvrent au sein des laboratoires de soin des collèges. Toutes les enseignantes en soins infirmiers sont membres de l'OIIQ.

