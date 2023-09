Xtep dévoile une étape importante dans sa stratégie de marque pour offrir des chaussures et des équipements de course de classe mondiale





La feuille de route internationale de Xtep vise un succès gagnant-gagnant avec des partenaires mondiaux

BEIJING, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Xtep International Holdings Limited (« Xtep »), une entreprise de vêtements de sport professionnels de premier plan, a dévoilé sa nouvelle stratégie de marque avec ses « chaussures de course à pied China Xtep » en août à la clôture de la conférence qui s'est tenue à la Grande Muraille à Beijing.

Marquant un nouveau chapitre dans l'innovation, Xtep a lancé les derniers ajouts à sa série de chaussures de course 160X, les modèles 160X 5.0 PRO et 160X 5.0. Spécialiste des équipements de course à pied de performance depuis plus de 16 ans, Xtep a créé un large portefeuille de produits couvrant tous les niveaux, de l'amateur au professionnel. Son expérience en matière de course à pied était évidente dans la première moitié de 2023, puisque Xtep a consolidé sa position de numéro un en Chine avec un taux d'équipement de 42 % parmi les 100 meilleurs marathoniens masculins.

En mars, le coureur He Jie a porté les Xtep « 160X PRO » lors d'un marathon à Wuxi, dans la province du Jiangsu et a battu le record national du marathon masculin chinois, qui était resté inégalé pendant près de 15 ans. Au cours de l'année écoulée, les coureurs portant la série « 160X » ont remporté 17 championnats du monde d'athlétisme de courses sur route.

Les nouvelles chaussures de course « 160X » adoptent la technologie de semelle intermédiaire de classe mondiale « XTEP ACE » de la marque avec une propulsion et une stabilité plus fortes, associée à la nouvelle technologie de tige « Light Flex » de Xtep qui garantit une respirabilité durable tout en réduisant le poids pour alléger le fardeau. Les multiples améliorations permettent aux coureurs de profiter d'une propulsion, d'un confort et d'une stabilité efficaces.

La force de la marque Xtep n'a cessé de s'améliorer, démontrant une dynamique de croissance solide et des avantages compétitifs. Ses performances solides témoignent de sa résilience, de sa capacité d'adaptation et de sa compréhension approfondie de l'évolution du marché chinois.

Dans le cadre de la feuille de route pour le développement international de Xtep, la marque lance des initiatives pour attirer des investissements dans les régions clés, notamment en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, au Moyen-Orient et en Afrique :

Aide à l'ouverture des magasins : donne des conseils pour le merchandising, la présentation et l'exploitation, des packages intégrés pour aider à l'ouverture des magasins et des guides de formation en ligne et sur le terrain.

Service et support : propose une aide pour concevoir les magasins et coordonner le gestionnaire de compte, l'expert en logistique, l'équipe VM et l'expert en merchandising pour faciliter les ouvertures de magasins.

Pour en savoir plus : https://www.instagram.com/xtepofficial/

À l'avenir, Xtep continuera à faire progresser la R&D et l'innovation des produits, renforcera son soutien aux compétitions et aux athlètes et facilitera l'exploitation des clubs de course à pied afin de mener la course dans le secteur de la course à pied.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2219989/IMG_2360_JPG.jpg

