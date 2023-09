Les gouvernements du Canada et Nouvelle-Écosse investissent dans des transports en commun plus propres





NEW MINAS, NS, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, l'honourable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Kings North, et Peter Muttart, maire de la municipalité du comté de Kings et président du conseil d'administration de Kings Transit Authority ont annoncé un investissement conjoint de plus de 11,9 millions de dollars pour l'achat d'autobus à zéro émission, de véhicules de transport en commun hybrides et d'infrastructures connexes pour le comté de Kings.

Ce projet comporte deux phases : la phase 1 porte sur la planification et la phase 2 porte sur la construction et la mise en oeuvre. La phase 1 consiste à identifier les véhicules qui composeront le parc et la taille de ce dernier, le type d'infrastructures de recharge et l'emplacement optimal de celles-ci, à évaluer les installations actuelles, à formuler des recommandations de modernisation ou de remplacement, ainsi qu'à estimer les délais et les coûts liés à la phase 2.

Au cours de la phase 2, la Kings Transit Authority fera la transition vers un parc de véhicules composé d'autobus à zéro émission et de véhicules de transport en commun hybrides. La société de transport agrandira ses installations pour pouvoir accueillir jusqu'à quatre autobus à zéro émission de 40 pieds, sept véhicules électriques hybrides de 15 places et une unité d'intervention de sécurité pour les superviseurs de véhicules électriques hybrides. Les travaux d'agrandissement comprendront une section pour l'entretien du parc de véhicules, ainsi qu'à des chargeurs. On modernisera aussi les composantes électriques des installations et on assurera la protection du parc contre les intempéries durant les mois d'hiver, ce qui permettra de prolonger la durée de vie des véhicules. Des infrastructures de recharge seront également installées dans le comté de Kings à Waterville, Greenwood, Canning, Avonport, Coldbrook dans le bâtiment de la municipalité du comté de Kings, et à Alysford Lake Beach.

Les déplacements des passagers à bord des nouveaux véhicules seront plus agréables grâce à des caractéristiques telles que des dispositifs d'annonce sonore du prochain arrêt, des dispositifs de signalisation DEL, un Wi-Fi public et de meilleurs systèmes de sécurité pour les autobus qui permettront la visualisation en temps réel des caméras, le téléchargement automatique du Wi-Fi et des options de contact en temps réel pour les situations d'urgence. La société de transport installera des dispositifs de surveillance des conducteurs afin d'améliorer la sécurité des passagers et mettra en place des options de paiement sans contact à l'aide d'applications mobiles.

Une fois achevé, ce projet permettra de réduire l'empreinte carbone de la région, et d'améliorer la capacité des infrastructures de transport en commun, la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun, ainsi que l'accès au transport en commun dans le comté de Kings.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Des réseaux de transport en commun fiables aident à faire de nos collectivités des lieux où il fait bon vivre. C'est pourquoi nous investissons plus de 4,7 millions de dollars dans la transition du parc de la Kings Transit Authority vers des autobus à zéro émission et des véhicules de transport en commun hybrides. Ce projet permettra d'améliorer l'expérience des usagers dans le comté de Kings, ainsi que de réduire l'empreinte carbone de la région, contribuant ainsi aux efforts provinciaux et fédéraux d'atténuation des changements climatiques. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le passage à des réseaux de transport en commun électriques permet de bâtir des collectivités plus saines, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser l'atteinte de notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. Nos investissements dans les autobus électriques et les infrastructures de recharge nous aideront à atteindre cet objectif, tout en continuant à fournir aux résidents du comté de Kings des services de transport en commun sûrs et fiables. »

L'honourable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, au nom de l'honourable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« Le conseil d'administration de Kings Transit Authority remercie et félicite ses partenaires financiers qui, aujourd'hui, ont ouvert la voie à une transition prometteuse vers des transports en commun plus modernes, plus efficaces et plus abordables dans la vallée d'Annapolis, ce qui nous permettra à tous d'améliorer notre empreinte environnementale en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. »

Peter Muttart, maire de la municipalité du comté de Kings et président du conseil d'administration de Kings Transit Authority

Faits en bref

Notre gouvernement investit 4 778 732 $ dans ces projets et la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 3 981 879 $. Kings Transit Authority contribue 3 186 220 $.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 10 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 71 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 59 millions de dollars.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

