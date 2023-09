Huawei accélère les soins de santé intelligents grâce à une solution innovante de technologie médicale numérique





SHANGHAI, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Au cours du salon HUAWEI CONNECT 2023, Huawei a organisé le premier sommet sur les soins de santé intelligents ayant pour thème « Construire une communauté de santé numérique pour accélérer les soins de santé intelligents ». Huawei a présenté la solution de technologie médicale numérique (Digital Medical Technology Solution) pour aider l'industrie des soins de santé à devenir intelligente.

Zhao Yixin, directeur général des industries de l'éducation et des soins de santé du secteur public mondial de Huawei, a prononcé un discours intitulé « L'intelligence reconstruit les soins de santé du futur, l'innovation renforce la santé numérique ». En se concentrant sur l'intelligence des soins de santé, Huawei s'engage à briser les frontières numériques et à développer des solutions innovantes pour tous les scénarios de soins de santé afin de faciliter le développement de haute qualité de cette industrie.

La technologie médicale numérique facilite la précision et l'efficacité des soins de santé

La solution Huawei Digital Medical Technology Solution construit une architecture unifiée basée sur le cloud computing, le big data et l'IA qui profite aux services d'imagerie médicale dans les hôpitaux du monde entier. Elle présente cinq caractéristiques majeures, à savoir la convergence des données à l'échelle de l'hôpital, le multiprotocole et la compression sans perte et sans copie, le prefetch SmartCache 2.0 AI et la collaboration vidéo-réseau Plus de 1 000 images et coupes pathologiques peuvent être visualisées en quelques secondes, ce qui permet d'économiser 30 % de l'espace de stockage et 70 % de l'espace de la salle d'équipement. Cela permet également de fournir des services de lecture d'images et de diagnostic précis, efficaces et cohérents.

Cette solution a été mise en oeuvre avec succès dans le cadre du projet de plateforme régionale d'imagerie médicale du bureau de santé du district de Longgang, à Shenzhen. Grâce à cette plateforme, 12 hôpitaux du district de Longgang ont accès à l'interconnexion et peuvent partager des données d'imagerie médicale. Ils accèdent en un clic aux rapports d'imagerie et bénéficient de la reconnaissance mutuelle des résultats d'examen entre les hôpitaux. Les données sont pleinement utilisées pour servir les patients de manière plus efficace, et les ressources régionales en matière d'imagerie sont réparties de manière plus raisonnable.

Huawei continue d'intensifier ses innovations et ses investissements dans le domaine des soins de santé intelligents. À ce jour, Huawei a desservi plus de 5 000 hôpitaux et institutions de recherche dans plus de 90 pays et régions, et compte plus de 3 300 partenaires d'écosystème.

Pour plus d'informations sur les solutions de santé intelligentes de Huawei, visitez le site https://e.huawei.com/en/industries/healthcare .

