Les Canadiens et Canadiennes passent 2,5 fois plus de temps à tenter d'obtenir les services de soins de santé et d'assurance dont ils ont besoin qu'à consulter leur médecin.





Dans sa nouvelle campagne, GreenShield est bien déterminée à offrir aux Canadiens et Canadiennes une expérience intégrée en matière de soins de santé et d'assurance.

TORONTO, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Au Canada, il faut de plus en plus de temps pour accéder aux services de soins de santé et d'assurance. En effet, selon une enquête récente menée pour le compte de GreenShield, les Canadiens et Canadiennes passent 2,5 fois plus de temps à tenter d'obtenir les services dont ils ont besoin, que ce soit à patienter dans la salle d'attente, à remplir des formulaires d'assurance ou à faire la file à la pharmacie, qu'à consulter avec leur médecin.

En moyenne, le temps à consacrer aux démarches pour voir un professionnel ou une professionnelle de la santé, soit la prise de rendez-vous, la consignation de l'information sur ses antécédents médicaux pour les dossiers et l'attente en clinique, correspond au double de la durée de la consultation même. En outre, il faut ajouter 60 % de ce temps pour exécuter diverses tâches après le rendez-vous, notamment pour passer à la pharmacie, prendre des rendez-vous de suivi et soumettre des formulaires de réclamation.

« Nous savons que les Canadiens et Canadiennes veulent prendre leur santé en main, mais ont de la difficulté à se frayer un chemin dans le système de santé et les formalités d'assurance. Ce qu'ils recherchent, c'est la facilité, l'accessibilité, l'intégration des services et de meilleurs résultats en santé », précise Zaid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Premier fournisseur-payeur au Canada et unique assureur national sans but lucratif offrant des services d'assurance et de soins de santé, GreenShield ouvre la voie vers une meilleure solution en regroupant ces services en un seul endroit pour une expérience personnalisée, agréable et simplifiée. »

Assurance et soins de santé en un seul endroit

GreenShield est la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en télémédecine à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie de façon unique l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

Plus tôt cette année, l'entreprise a lancé GreenShield+, le premier écosystème de soins de santé virtuels et d'assurance en son genre, qui est en voie de révolutionner l'expérience en matière de soins de santé des Canadiens et Canadiennes, grâce à un niveau d'intégration des services sans précédent. Aujourd'hui, déterminée à concrétiser sa vision, GreenShield lance sa première campagne nationale, sous le thème de la salle d'attente inversée.

« Notre nouvelle campagne nationale vise à procurer aux Canadiens et Canadiennes une expérience en assurance et en soins de santé axée sur leurs besoins », souligne Mandy Mail, vice?présidente principale, Marketing et communications, à GreenShield. « La salle d'attente inversée fait basculer la vérité universelle, la meilleure solution proposée par GreenShield donnant accès aux services d'assurance et de soins santé, axés sur vos besoins, en un seul endroit. La salle d'attente inversée symbolise l'expérience GreenShield+ : accès en temps voulu à des services de santé de qualité, intégrés au régime d'assurance, permettant de se consacrer davantage à sa santé et à son bien-être au lieu d'essayer de se frayer un chemin dans les méandres du système de santé. »

Notre campagne prévoit la diffusion de publicités à l'échelle nationale, en français et en anglais, à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans YouTube. Elle met en valeur toutes les possibilités de GreenShield+ avec originalité, humour et conviction tout en illustrant le niveau d'intégration et de service sans précédent, où les personnes assurées peuvent vérifier leur assurance, accéder à leurs protections, communiquer avec des fournisseurs de soins de santé et soumettre leurs réclamations à partir d'une seule et même application, très conviviale.

Assurance et soins de santé axés sur les besoins de la population canadienne

GreenShield est une organisation sans but lucratif fondée suivant le principe selon lequel une population en meilleure santé peut profiter davantage des possibilités que la vie lui présente, sa mission étant de promouvoir une meilleure santé pour tous. L'entreprise réinvestit dans la collectivité et redéploie ses services de santé pour soutenir les communautés mal desservies et marginalisées partout au Canada par l'intermédiaire de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Elle devrait atteindre son objectif qui consiste à investir 75 millions de dollars dans des initiatives visant à exercer une incidence positive sur au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025.

« À GreenShield, nous considérons la santé comme un droit, et non comme une occasion d'affaires » conclut M. Salman. « Notre modèle unique d'assurance et de soins de santé intégrés a été conçu pour faciliter l'accès aux soins de santé à l'ensemble de la population canadienne. »

Pour en savoir davantage sur GreenShield+ et GreenShield Communautaire, consultez le Rapport 2022 sur les impacts sociaux.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Elle a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale et en soins dentaires. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

* GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

À propos du sondage

Ces données sont tirées d'une enquête de recherche menée par Sago entre le 2 et le 5 septembre 2023 auprès d'un échantillon aléatoire de 1 476 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 ans ou plus et membres de la communauté de recherche en ligne Qu'en pensez-vousMC de Sago.

Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau d'études, de l'âge, du sexe et de la région (et de la langue au Québec) afin de correspondre aux données démographiques du recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille possède une marge d'erreur (correspondant à la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les personnes participantes pouvaient répondre en français ou en anglais. Les différences ou incohérences entre les totaux comparés aux tableaux de données sont dues à l'arrondissement. Les extraits de cette enquête doivent être correctement attribués, avec des interprétations sujettes à clarification ou à correction.

Sago est le partenaire mondial de la recherche et des données qui relie les réponses humaines aux questions commerciales. En combinant son héritage d'influence, sa portée mondiale et son esprit d'innovation, Sago permet à ses clients de résoudre des problèmes commerciaux grâce à un accès à un large public et à une gamme adaptable de solutions qualitatives et quantitatives.

