Les géants français de la distribution Cdiscount et Kiabi font appel à Rokt pour offrir à leurs clients des expériences en ligne plus personnalisées.





Ce nouveau partenariat permettra aux deux marques d'accroître l'engagement et la fidélité de leurs clients.

PARIS, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rokt, entreprise leader dans la technologie du ecommerce qui utilise l'intelligence artificielle pour rendre les transactions plus pertinentes pour chaque client, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec deux des principaux e-commerçants français, la marketplace Cdiscount et les détaillants de mode Kiabi. Les deux entreprises se sont associées à Rokt pour accroître l'engagement et la fidélité de leurs clients en proposant des expériences en ligne plus pertinentes avec des offres d'annonceurs.

"Nous sommes ravis de nous implanter solidement sur le marché français en lançant de nouveaux partenariats avec Cdiscount et Kiabi", a déclaré Craig Galvin, Chief Revenue Officer de Rokt. "Ces retailers seront désormais en mesure d'offrir à leurs clients des expériences plus pertinentes et plus engageantes qui les fidéliseront sur le long terme."

"Nous savons à quel point il est important d'utiliser des technologies innovantes pour améliorer l'expérience client", a déclaré Etienne Blanchet, Directeur développement commercial et marketing chez Cdiscount Advertising. "Nous sommes ravis de nous associer à Rokt et de tirer parti de sa technologie de pointe pour proposer des offres ciblées qui correspondent aux besoins et aux préférences uniques de nos clients."

Valentin Tourelle, Leader Acquisition & Retail Media chez Kiabi, a déclaré : "Kiabi a choisi de travailler avec Rokt en raison de son expertise dans le secteur du retail média et l'engagement client post-achat particulièrement. Kiabi doit s'adapter à l'évolution des habitudes et des attentes clients. Nous devons nous assurer que nous repoussons les limites afin d'offrir la meilleure expérience client et ce partenariat nous aide en ce sens."

Rokt accompagne ses clients sur deux grands axes: l'acquisition client et la monétisation d'audience. Le réseau de partenaires e-commerce Rokt permet aux marques d'acquérir des clients à grande échelle via son IA qui se base sur la pertinence et donc optimise le ROI des campagnes. Rokt aide également ses partenaires ecommerce à générer des revenus supplémentaires via la monétisation d'audience ainsi qu'à approfondir leurs relations avec les clients existants. Tout ceci grâce à leur machine learning qui présente des offres très pertinentes à chaque acheteur pendant les dernières étapes d'une transaction en ligne, lorsqu'ils sont le plus susceptibles de convertir.

L'annonce d'aujourd'hui est la dernière d'une série concernant de nouveaux partenariats avec des entreprises de premier plan telles que ManoMano et Uber Eats qui alimentent la croissance de Rokt. La récente expansion européenne de l'entreprise permet aux annonceurs de Rokt d'accéder à plus de 65 millions d'acheteurs dans le monde, leur offrant un écosystème sûr pour les marques afin de développer leurs activités et atteindre de nouveaux clients qui achètent activement en ligne.

À propos de Rokt

Rokt est le leader mondial de la technologie e-commerce, permettant aux entreprises d'accroître la valeur de chaque transaction en proposant des messages très pertinents au moment où les clients sont le plus susceptibles de convertir. Le machine learning Rokt a alimenté des milliards de transactions globales chaque année pour les plus grandes entreprises du monde, y compris Live Nation, AMC Theatres, PayPal, Uber, Hulu, Staples, Lands' End, et HelloFresh. Fondée en Australie, avec un siège social à New York, la société opère dans 15 pays en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour la troisième année consécutive, en 2023, Rokt a été désignée comme l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis sur la liste Inc. 5000. Pour en savoir plus, visitez le site Rokt.fr.

À propos de Cdiscount

Cdiscount.com est une filiale du groupe Casino. Leader français de e-commerce non alimentaire, l'entreprise basée à Bordeaux compte plus de 2000 collaborateurs et réalise un volume d'affaires de plus de 4 milliards d'euros en 2020 incluant sa marketplace avec plus de 13 000 commerçants partenaires dont plus de 5000 vendeurs français. Pionnier du e-commerce responsable, Cdiscount a pour vocation de rendre possible l'accès aux biens et services au plus grand nombre tout en construisant une économie du numérique européenne inclusive et solidaire.

À propos de Kiabi

KIABI est un détaillant de mode à bas prix qui a ouvert son premier magasin en 1978 et qui est disponible en ligne depuis 2000. Depuis plus de trente ans, la vision de KIABI est d'offrir à ses clients la mode pour tous à des prix bas avec un large choix de vêtements de qualité. Présent en Europe avec 500 magasins et boutiques en ligne, KIABI est un leader du prêt-à-porter pour toute la famille : Femmes, hommes, enfants (filles ou garçons), bébés, maternité, grandes tailles ou lingerie.

Contact presse

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997422/4291900/Rokt_RGB_Black_Logo.jpg

25 septembre 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :