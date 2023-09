Selon l'indice de santé mentale de TELUS, deux travailleurs sur cinq au pays ne savent pas en quoi consiste un programme d'aide aux employés





TORONTO, 25 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, TELUS Santé a publié son indice de santé mentale mensuel. Il révèle que deux travailleurs sur cinq au Canada connaissent mal l'objectif des programmes d'aide aux employés (PAE), aussi appelés programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), et ce qu'ils offrent. Les travailleurs qui ont déclaré connaître un PAE et ce qu'il propose avaient un score de santé mentale plus élevé que leurs collègues. L'indice révèle également que, malgré qu'un tel programme soit gratuit pour les employés, plus de 27 pour cent d'entre eux mentionnent le coût comme l'un des principaux obstacles à l'utilisation des PAE.



Selon Juggy Sihota, chef de la croissance, TELUS Santé, « les programmes d'aide aux employés offrent toute une gamme de ressources et de soutien en santé mentale aux employés et à leur famille. Cependant, il existe une importante lacune dans l'utilisation de ces programmes, car 40 pour cent des travailleurs n'en comprennent pas les objectifs. Si ces programmes existent depuis longtemps, nous ne pouvons pas tenir pour acquis que les employés comprennent comment accéder aux PAE et les utiliser. Les entreprises peuvent en faire plus pour soutenir le mieux-être de leurs employés en leur offrant un flux constant d'éducation et d'information au sujet des PAE pour combler cette lacune. Elles pourront ainsi favoriser l'utilisation et accroître la productivité. »

La sous-utilisation des PAE est directement reliée au manque de sensibilisation des employés.

Parmi les travailleurs qui n'utiliseraient pas ou ne songeraient pas à utiliser un PAE, 34 pour cent ne savent pas de quoi il traite, 23 pour cent sont préoccupés par la confidentialité et 21 pour cent ne savent pas comment accéder au service.

Trente-cinq pour cent des travailleurs connaissent un PAE et savent de quoi il traite.

Les travailleurs qui savent ce qu'est un PAE et ce qu'il propose ont le score de santé mentale le plus élevé (66,3), près de trois points de plus que ceux qui ne savent pas en quoi cela consiste (63,5) et près de deux points de plus que la moyenne nationale (64,6).



Près des deux tiers des travailleurs déclarent que l'abordabilité représente le principal obstacle à l'accès au soutien en santé mentale.

Dans une proportion de 80 pour cent, les travailleurs de moins de 40 ans sont plus susceptibles que ceux de plus de 50 ans de déclarer que l'abordabilité est un obstacle à l'accès au soutien en santé mentale.

Le score de santé mentale des travailleurs qui déclarent que l'abordabilité est un obstacle à l'accès au soutien en santé mentale est plus de 23 points plus faible que celui de ceux qui n'y voient pas d'obstacle ou qui disent ne pas avoir besoin de soutien.

Dans une proportion de 40 pour cent, les parents sont plus susceptibles que ceux qui ne le sont pas de déclarer que l'abordabilité est un obstacle à l'accès au soutien en santé mentale.



« Lorsque les gens prennent conscience de la possibilité d'accéder gratuitement à du counseling confidentiel dans le cadre d'un programme d'aide aux employés, ils sont souvent ravis. De plus, ils sont extrêmement satisfaits que leur organisation fournisse ce service, déclare Paula Allen, chef mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé. Plusieurs personnes ignorent qu'un PAE offre bien plus que du counseling. On peut également y trouver des ressources concernant les questions financières, juridiques, familiales ainsi que du soutien en tout temps en cas de crise. Bien qu'un PAE serve de ressource fondamentale, nous en offrons encore plus en présentant Santé Mentale Globale. Il s'agit d'une solution qui propose tout ce qu'on peut trouver dans un PAE, plus de l'aide pour s'y retrouver dans l'ensemble des soins et un soutien guidé et soutenu à long terme. Grâce à un PAE et à Santé Mentale Globale, le soutien offert aux employés est meilleur que jamais, mais le défi de sensibiliser le plus de monde possible demeure. »

Après avoir atteint son sommet en juillet, le score de santé mentale des travailleurs au Canada a perdu plus d'un demi-point en août 2023, pour atteindre 64,6.

L'indice de santé mentale de TELUS comprend d'importantes découvertes liées aux proches aidants et aux politiques en matière de vacances. Lisez tout ce que révèle l'indice de santé mentale au Canada de TELUS ici .

À propos de l'indice de santé mentale de TELUS

L'indice de santé mentale de TELUS a été mené au moyen d'un sondage en ligne en anglais et en français, du 4 au 18 août 2023, auprès de 3 000 personnes. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et genrée de l'échantillon est représentative de cette population.

L'indice de santé mentale de TELUS est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeurs ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale.?Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur bien-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez https://www.telus.com/fr/health .

