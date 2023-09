Les leaders d'opinion au Forum du Prix Zayed pour le développement durable tracent les voies à suivre pour promouvoir le progrès des peuples et de la planète





Le Prix Zayed pour le développement durable, le prix pionnier des Émirats arabes unis pour le développement durable et humanitaire, a organisé son deuxième forum à New York le 19 septembre 2023, dans le cadre du Sommet annuel de Concordia, en marge de la Semaine du climat de New York.

D'éminents dirigeants gouvernementaux, du monde des affaires et de la société civile ont participé au forum convenu sous le thème « Donner des voix : mobiliser l'action climatique ». Ils ont discuté du rôle primordial de l'innovation sociale, de la finance, de la technologie et des politiques dans l'accélération des progrès vers un avenir durable, inclusif et équitable.

Cet engagement pour l'action climatique s'aligne sur la mission du Prix Zayed pour le développement durable, créé en 2008 en hommage à l'héritage du père fondateur des Émirats arabes unis, le défunt Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyan. Au cours des 15 dernières années, le Prix a récompensé 106 lauréats au total dont les solutions et les projets scolaires menés par les élèves ont transformé la vie de plus de 378 millions de personnes dans 151 pays.

Inaugurant le Forum, l'Honorable Dr Kandeh Yumkella, député et président de l'Initiative présidentielle sur le changement climatique, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire de la Sierra Leone, a examiné la nécessité d'intégrer le Sud, en particulier l'Afrique, dans une transition énergétique équitable. « Il est nécessaire d'entamer des actions efficaces et d'établir une coopération honnête à tous les niveaux. Nous en avons besoin, et ce entre les individus, les communautés, les gouvernements et le secteur privé. Nous voyons les partenariats croitre, notamment grâce au soutien des Émirats arabes unis, pour développer des projets renouvelables à grande échelle, des projets qui seront présentés à la 28ème Conférence des Parties sur le Climat de l'ONU (COP28). Et nous espérons continuer à en témoigner davantage », a-t-il déclaré.

Les réunions suivantes ont couvert des sujets allant de la transformation des systèmes alimentaires et des questions de financement inclusif pour le climat à l'exploration de la manière dont les technologies vertes et les innovations sociales peuvent améliorer l'accès aux ressources essentielles.

Pour sa part, Angela Churie Kallhauge, vice-présidente exécutive d'Impact au Fond de Défense de l'Environnement, a souligné l'importance de soutenir les pratiques locales réelles afin de garantir l'avenir énergétique de tous. « Nous devons nous concentrer à nouveau sur ce que nos solutions climatiques signifient pour les peuples. Nous réaliserons véritablement un changement en accordant aux peuples autochtones et aux communautés locales les moyens qui leur permettent de revendiquer leurs intérêts et de faire partie des solutions », a-t-elle ajouté.

Mettant en exergue les thèmes de la jeunesse et de l'inclusivité, le Forum a également consacré un segment aux jeunes activistes. Il leur a permis en effet d'exprimer leurs réflexions sur l'avenir du développement durable et de partager leurs expériences.

Ces conversations aux multiples facettes ont toutes souligné la nécessité de concerter nos efforts pour mobiliser une action climatique mondiale audacieuse, et octroyer des ressources aux communautés les plus vulnérables. De même, elles ont appelé à adopter une stratégie cohérente pour la sécurité alimentaire mondiale et à accorder aux jeunes les moyens pour promouvoir le changement, galvanisant ainsi l'élan à l'approche de la COP28 qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 aux Émirats arabes unis.

À propos du prix Zayed pour le développement durable

Le prix Zayed pour le développement durable est un hommage à l'héritage du défunt père fondateur des Émirats arabes unis, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Le prix vise à promouvoir le développement durable et l'action humanitaire en reconnaissant et en récompensant les organisations et les écoles secondaires qui proposent des solutions durables innovantes dans les catégories suivantes : santé, alimentation, énergie, eau, action climatique et écoles secondaires mondiales. Depuis plus de 15 ans, et grâce à ses 106 lauréats, le prix a eu un impact positif sur la vie de plus de 378 millions de personnes dans 151 pays.

