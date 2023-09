Dialogue annonce les résultats du vote de l'assemblée extraordinaire des actionnaires





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la première plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, est heureuse d'annoncer que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont approuvé le plan d'arrangement préalablement annoncé le 26 juillet 2023 (l'« arrangement »), aux termes duquel Financière Sun Life inc. (« Sun Life ») acquerra indirectement la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « actions ordinaires »), autres que celles détenues par Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« SLA ») et certaines actions ordinaires détenues par des membres de la direction de Dialogue (les « porteurs d'actions de roulement »), pour une contrepartie en espèces de 5,15 $ par action ordinaire.

Un total de 50 592 395 voix, soit environ 99,62 % des voix exprimées à l'assemblée extraordinaire (l'« assemblée ») des actionnaires tenue le 19 septembre 2023, ont été exprimées en faveur de la résolution spéciale approuvant l'arrangement. Un total de 29 555 354 voix, soit environ 99,36 % des voix exprimées à l'assemblée, à l'exclusion des actions ordinaires qui doivent être exclues en vertu du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »), ont été exprimées en faveur de l'arrangement.

La résolution spéciale approuvant l'arrangement devait être adoptée par i) au moins les deux tiers (66? %) des voix exprimées par les actionnaires, votant ensemble comme une seule catégorie; et par ii) une majorité simple des voix exprimées par les actionnaires (autres que SLA et les porteurs d'actions de roulement) conformément au Règlement 61-101), votant ensemble comme une seule catégorie. Les détails du résultat du vote seront affichés sous le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

La Société obtiendra une ordonnance définitive visant à approuver l'arrangement auprès de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) le 22 septembre 2023. La clôture de l'arrangement demeure subordonnée au respect de certaines conditions usuelles de clôture, dont les approbations des tribunaux et des autorités de réglementation. Sous réserve du respect de ces conditions de clôture, les parties s'attendent actuellement à réaliser l'arrangement en octobre 2023.

Des renseignements détaillés sur l'arrangement, notamment les principales conditions de clôture et les avantages pour les actionnaires, sont présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 17 août 2023 à l'égard de l'assemblée, qui est affichée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent notamment comprendre des énoncés concernant l'incidence et les avantages de l'arrangement et le moment prévu de la réalisation de l'arrangement et de la réception des approbations requises. Ces énoncés sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement Dialogue. Tous les renseignements qui ne peuvent être considérés comme de nature historique de manière évidente peuvent constituer des énoncés prospectifs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être repérés par l'emploi de termes comme « prévisions », « hypothèses » ainsi que d'autres expressions semblables ou par l'emploi de verbes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « projeter », ou de verbes conjugués au futur ou au conditionnel. Les énoncés prospectifs que contient le présent communiqué sont fondés sur certains facteurs et sur certaines hypothèses formulées par les membres de la direction de Dialogue en fonction de leurs attentes, de leurs estimations, de leurs prévisions, de leurs hypothèses et de leurs convictions actuelles au sujet de leurs activités respectives et Dialogue ne peut offrir aucune garantie que les résultats réels seront conformes aux attentes des membres de la direction. Bien qu'ils estiment ces hypothèses raisonnables compte tenu de l'information dont ils disposent actuellement, elles peuvent se révéler inexactes. Ces énoncés prospectifs n'offrent aucune garantie quant aux événements ou aux résultats futurs et, par leur nature, comportent des risques, des impondérables et d'autres facteurs connus et inconnus, dont les suivants : les risques liés à l'arrangement et aux avantages prévus de l'acquisition de Dialogue par Sun Life, notamment l'acquisition par Sun Life de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Dialogue, autres que celles détenues par Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et certaines actions ordinaires détenues par des membres de la direction de Dialogue; le risque que l'opération ne soit pas réalisée en raison de l'incapacité de respecter une ou plusieurs conditions préalables à la clôture; le risque que les approbations requises relativement à l'arrangement ne soient pas obtenues ou que ces approbations soient retardées au-delà des attentes actuelles, notamment l'ordonnance définitive délivrée par la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale); le risque que, après la présente opération, les stratégies de financement ou d'exploitation de Sun Life ne se concrétisent pas; un litige visant la Société ou l'opération; les perturbations pouvant être causées par l'opération, qui sont susceptibles de rendre les relations avec les clients, les fournisseurs et les membres du personnel clés et les autres relations stratégiques plus difficiles à maintenir; la capacité à mener à bien les plans d'affaires, les prévisions et les autres attentes et à identifier et réaliser les occasions supplémentaires; le risque d'un ralentissement économique, de l'incidence de nouveaux participants sur le marché et de l'évolution du cadre réglementaire du secteur, de faits nouveaux liés à la pandémie de COVID-19 et à la durée de celle-ci, ainsi que l'incidence qui en découle sur les activités et les entreprises et sur la clientèle et les partenariats commerciaux, notamment les retombées économiques des mesures de sécurité visant à limiter l'incidence de la COVID-19, l'incapacité éventuelle à gérer efficacement la croissance enregistrée et les risques qui sont respectivement décrits dans le rapport de gestion et la notice annuelle de Dialogue (qui ont été respectivement déposés sous le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca), qui sont susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Bien que Dialogue ait tenté de repérer tous les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que des mesures, des événements ou des résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que des mesures, des événements ou des résultats diffèrent de ceux qui ont été anticipés ou prévus ou qui sont attendus. Ainsi, il ne peut y avoir aucune garantie que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus par ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, Dialogue ne s'engage pas à mettre à jour cette information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour d'autres raisons.

À propos de Dialogue

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de son équipe de professionnels de la santé, elle offre ses services à des employeurs et à des organisations qui ont à coeur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. La Plateforme de santé intégréeMC de Dialogue est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès à ses services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est le premier fournisseur de soins virtuels à obtenir l'agrément de base d'Agrément Canada, une validation par un tiers de la sécurité et du niveau élevé de qualité des soins. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez visiter le site Web de la Société au www.dialogue.co.

