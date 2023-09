HalfSerious inaugure ses nouveaux bureaux : la prochaine révolution numérique se définit à Montréal.





MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - HalfSerious, référence incontournable en conseil stratégique et création de produits numériques, est fière d'annoncer l'ouverture officielle de ses nouveaux locaux au 4080 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4C 1J2. Cette célébration aura lieu le 22 septembre 2023 à partir de 17h00. Le bureau prend place dans une ancienne banque admirablement restaurée; une transformation époustouflante signée Extra Architecture, sous la direction artistique de Clara Charbonneau. Ils ont su y apporter une touche unique avec du poil au plafond, une section inspirée de l'univers Mario Bros, ainsi qu'une mini-maison centrale !

Avec cette expansion dans de nouveaux locaux montréalais, nous renforçons notre engagement envers nos clients et partenaires, confirmant ainsi notre position de leader dans la transformation numérique au Québec et en Amérique du Nord.

"Nous fonctionnons sur un modèle hybride, mais cela ne nous a jamais empêchés d'investir dans un quartier général incroyable! C'est notre QG, l'endroit où notre équipe et nos clients innovent, collaborent et célèbrent leurs réussites. Notre espace est conçu pour inspirer, stimuler et finalement aider chacun à donner le meilleur de lui-même tout en appréciant l'aventure." partage Eric Bourget, le CEO de l'entreprise.

Pour les membres des médias qui n'auraient pas reçu l'invitation physique, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected]. Nous sommes impatients de partager ce moment mémorable avec vous.

À PROPOS DE HALFSERIOUS

HalfSerious se positionne en leader des transformations numériques pour les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord. Alliant créativité et maîtrise technologique, elle vise non seulement à résoudre des problèmes commerciaux, mais aussi à instaurer une culture d'innovation durable chez ses clients. Son expérience s'étend à divers secteurs économiques. Notamment l'immobilier, l'industrie minière, la notarisation en ligne, le transport et l'exploitation de l'Intelligence Artificielle.

