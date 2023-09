Le Canada accueillera les premiers Jeux Invictus hybrides d'hiver





OTTAWA, ON, le 16 sept. 2023 /CNW/ - Les Jeux Invictus Düsseldorf 2023 ont officiellement pris fin aujourd'hui en Allemagne, marquant le début du parcours de Vancouver et de Whistler en tant qu'hôtes des tout premiers Jeux Invictus mettant en vedette des sports d'hiver. Une cérémonie de clôture, qui comprenait la remise officielle du drapeau des Jeux Invictus de la Invictus Games Foundation au Canada, s'est tenue pour célébrer les réalisations remarquables de chaque concurrent et de leur famille.

Lors de la cérémonie de clôture, le conseiller Wilson Williams, représentant les quatre Premières Nations hôtes, a offert une pagaie de cérémonie à l'équipe d'Allemagne pour la remercier de son hospitalité. Plus tôt au cours de la semaine, des pagaies avaient été présentées au Duc de Sussex et à Dominic Reid de la Invictus Games Foundation pour honorer leur engagement envers la récupération et la réhabilitation des membres en service et des vétérans blessés ou malades de partout autour du monde.

Les Jeux Invictus sont un puissant rappel du courage et de la persévérance extraordinaires de toutes les personnes qui ont été blessées ou sont tombées malades au cours de leur service militaire. Ils mettent non seulement en valeur la force et la résilience des membres actuellement en service et des compétiteurs vétérans, mais offrent également une plateforme permettant au monde d'être témoin des liens de camaraderie et de soutien indestructibles qui définissent la communauté Invictus.

L'échange de connaissances entre les deux comités organisateurs contribuera sans aucun doute au succès des Jeux de 2025, année qui marquera également le 10e anniversaire de la Invictus Games Foundation. Tous les partenaires sont déjà à pied d'oeuvre pour préparer cet événement historique.

Les Jeux Invictus de Vancouver et Whistler 2025 rassembleront plus de 500 concurrents de jusqu'à 25 nations pour concourir dans des sports adaptés, y compris les nouveaux sports d'hiver : le ski alpin, le ski nordique, le skeleton et le curling en fauteuil roulant, en plus des sports de base que sont l'aviron en salle, le volleyball assis, la natation, le basketball en fauteuil roulant et le rugby en fauteuil roulant.

Citations

« C'est un honneur d'être témoin de la détermination, de la résilience et du courage inébranlables des compétiteurs des Jeux Invictus de cette année et de leur famille, en particulier ceux de l'Équipe Canada. Leur force et leur esprit continueront d'inspirer toute la population canadienne. Nous sommes impatients d'accueillir le monde au Canada pour les tout premiers Jeux Invictus mettant en vedette les sports d'hiver en 2025. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Les Jeux Invictus constituent une occasion exceptionnelle de reconnaître la résilience, le dévouement et l'excellence sportive des militaires et des vétérans malades ou blessés du monde entier. Le Canada croit profondément à l'importance des Jeux, et c'est pourquoi le Canada accueillera les tout premiers Jeux Invictus mettant en vedette des sports d'hiver en Colombie-Britannique en 2025. Aux côtés de toute la population canadienne, j'ai hâte d'accueillir des centaines de concurrents et de concurrentes dans notre pays, mais en particulier, j'ai hâte d'encourager Équipe Canada. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« Le Canada est honoré d'accueillir le monde et de voir des vétérans et des membres des forces armées concourir aux Jeux Invictus à Vancouver et à Whistler en 2025. En tant qu'athlète en situation de handicap, épouse d'un vétéran et mère d'un officier en service, je connais la différence que les Jeux Invictus font dans la vie des vétérans, des membres des forces armées et de leur famille. Les Jeux Invictus nous rappellent constamment que nos blessures et nos handicaps ne nous définissent pas : ils exploitent le pouvoir du sport pour changer notre façon de voir le monde et la place que nous y occupons. Le Canada est fier de faire partie de cette mission en 2025. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« Le sport nous élève et nous inspire. Nous sommes prêts à accueillir le monde aux Jeux Invictus, où nous verrons le meilleur de l'esprit humain en compétition. Les Britanno-Colombiens sont impatients de partager avec le monde leur hospitalité et leurs merveilles naturelles. Félicitations aux organisateurs de Düsseldorf pour ces Jeux réussis. Nous avons hâte de voir le monde en 2025. »

David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Les Britanno-Colombiens sont ravis d'encourager les concurrents et d'accueillir leurs familles, entraîneurs, spectateurs et amis à Whistler et à Vancouver pour les Jeux Invictus de 2025. Les Jeux Invictus rendent hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi leur pays en mettant en lumière leur passion pour le sport et leur caractère invincible. Le gouvernement de la Colombie-Britannique est fier de s'associer à la Fondation Les Fleurons glorieux et au gouvernement du Canada pour souligner l'importance de l'inclusion et de l'accessibilité et mettre en valeur le pouvoir du sport dans notre belle province. »

Lana Popham, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique

« C'est un honneur pour nous, les quatre nations hôtes, de participer à cet événement international qui célèbre la résilience et le pouvoir du sport, et qui soutient le cheminement mutuel vers le rétablissement. Nous sommes impatients de partager notre culture, nos traditions et nos terres d'une beauté spectaculaire avec les compétiteurs, leur famille et toutes les personnes qui nous rendront visite pendant les Jeux. »

Les quatre nations hôtes des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, à savoir les nations Lil?wat7úl (Líl?wat), x?m??k??y??m (Musqueam), S?wx?wú7mesh (Squamish) et s?lilw?ta? (Tsleil-Waututh)

« Recevoir le drapeau des Jeux Invictus de Düsseldorf est un symbole de l'esprit et de l'unité durables qui définissent les Jeux Invictus. Nous sommes honorés d'assumer la responsabilité d'accueillir les tout premiers Jeux Invictus qui présenteront des sports d'hiver à Vancouver et Whistler, et de démontrer notre engagement à offrir une plateforme pour le rétablissement et la résilience, et à promouvoir le pouvoir inégalé du sport. »

Don Lindsay, président du conseil d'administration pour les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

« La Fondation Les Fleurons glorieux est fière de participer à cette aventure extraordinaire. Notre mission est de soutenir la communauté des militaires et des vétérans. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 pour faire de cet événement une expérience qui changera la vie de tous les participants et de leur famille. »

Shaun Francis, président du conseil d'administration de la Fondation Les Fleurons glorieux

Faits en bref

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Anciens Combattants Canada, s'est engagé à fournir 15 millions de dollars en financement pour soutenir les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.





Le gouvernement du Canada versera un million de dollars supplémentaires au programme Sans limites pour former les membres d'Équipe Canada et leur fournir de l'équipement.





Le gouvernement de la Colombie-Britannique s'est engagé à fournir 15 millions de dollars en financement pour soutenir les Jeux Invictus.





Les Jeux Invictus mettent à profit le pouvoir du sport pour inspirer le rétablissement, soutenir la réadaptation et générer une compréhension et un respect plus larges pour les militaires et les vétérans blessés et malades.





Dans un esprit de vérité et de réconciliation, les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 s'engagent à respecter les protocoles territoriaux et à coopérer avec les communautés autochtones locales dans le cadre de la planification et de l'exécution des Jeux, et de la participation à cet événement.





Les Jeux Invictus Vancouver Whistler 2025 se dérouleront dans les territoires traditionnels des nations Lil?wat7úl (Líl?wat), x?m??k??y??m (Musqueam), S?wx?wú7mesh ( Squamish ) et s?lilw?ta? (Tsleil-Waututh). Nous nous engageons à collaborer avec chaque nation, à répondre aux appels à l'action du Canada en matière de vérité et de réconciliation et à respecter les protocoles autochtones dans tous les aspects de nos Jeux.





) et s?lilw?ta? (Tsleil-Waututh). Nous nous engageons à collaborer avec chaque nation, à répondre aux appels à l'action du Canada en matière de vérité et de réconciliation et à respecter les protocoles autochtones dans tous les aspects de nos Jeux. Les Fleurons glorieux est la fondation canadienne pour la communauté militaire. Elle travaille pour soutenir les militaires, les vétérans et leur famille à chaque étape de leur parcours. Qu'il s'agisse d'initiatives mondiales comme les Jeux Invictus - où Les Fleurons glorieux agit comme bailleur de fonds pour Équipe Canada - de centres de bien-être locaux ou de programmes de santé mentale, Les Fleurons glorieux a une approche soutenue par la recherche qui fournit un financement continu, des partenariats et un partage des connaissances aux principaux programmes de soutien aux militaires et aux vétérans du Canada.





Sans limites est un programme des Forces armées canadiennes qui contribue au rétablissement des militaires et vétérans des FAC malades ou blessés en offrant des possibilités et des ressources dans le cadre d'activités sportives, récréatives et créatives. Sans limites, au nom des Forces armées canadiennes, dirige et gère le programme Équipe Canada et Amis et famille canadiens aux Jeux Invictus, en travaillant en étroite collaboration avec divers intervenants de soutien tels qu'Anciens Combattants Canada et la Fondation Les Fleurons glorieux.

