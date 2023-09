Report de la date de remboursement des prêts du CUEC : c'est insuffisant, selon la FCEI





OTTAWA, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est déçue de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement au sujet des modifications des modalités du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Le gouvernement a choisi d'ignorer l'enjeu le plus critique dans ce dossier, soit la perte de la portion subvention de 20?000 $ pour les propriétaires de PME qui ne pourront pas rembourser leur prêt du CUEC d'ici la fin de l'année. Le fait de reporter la date limite de quelques semaines est une mesure insuffisante pour les milliers d'entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de le rembourser maintenant.

Selon les données de la FCEI, 69 % des propriétaires de PME qui ont obtenu un prêt du CUEC n'ont effectué aucun paiement jusqu'ici. En date du mois de septembre, à peine 18 % l'ont remboursé en totalité.

La FCEI a lancé une pétition pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il reporte le remboursement des prêts du CUEC. Jusqu'ici, plus de 40?000 propriétaires de PME du pays l'ont signée.

En reportant la date limite d'une année pour rembourser la totalité du prêt, le gouvernement a donné un coup de main à certaines PME, sans toutefois s'attarder sur l'enjeu principal. Les recherches de la FCEI montrent que 19 % des PME, soit près de 250?000 entreprises au pays, pourraient fermer leurs portes l'an prochain si le gouvernement fédéral décide de ne pas reporter l'échéance.

Le gouvernement doit vraiment revoir sa décision. La FCEI continuera de faire pression pour obtenir le report de la date limite du CUEC tout en maintenant la portion subvention.?

- Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales, FCEI

Méthodologie :

Les résultats préliminaires sont extraits du sondage FCEI Votre voix - Septembre, mené en ligne du 7 au 21 septembre 2023, et se fondent sur un échantillon de 1?282 répondants. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,8 %, 19 fois sur 20.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

14 septembre 2023 à 17:16

