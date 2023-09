FibroBiologics fera le point sur l'entreprise lors des prochaines conférences





HOUSTON, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- FibroBiologics, une société de biotechnologie de stade clinique spécialisée dans le développement de traitements et de remèdes potentiels à base de fibroblastes et de matériaux dérivés des fibroblastes pour les maladies chroniques, a annoncé aujourd'hui que Pete O'Heeron, fondateur et directeur général, et Hamid Khoja, directeur scientifique, feront des présentations de l'entreprise lors du prochain Emerging MedTech Summit de Life Science Intelligence (LSI) Europe '23 du 18 au 22 septembre 2023, et lors du Cell & Gene Meeting on the Mesa du 10 au 12 octobre 2023.

Informations concernant les présentations à venir :

Emerging MedTech Summit de LSI Europe '23 (Barcelone, 18?22 septembre)

Intervenant : Pete O'Heeron

Date : 19 septembre 2023

19 septembre 2023 Horaire : De 11h45 à 11h54, heure d' Europe centrale

De 11h45 à 11h54, heure d' centrale Lieu : Salle de bal Gaudi

Cell & Gene Meeting on the Mesa (Carlsbad, Californie ; du 10 au 12 octobre)

Intervenant : Hamid Khoja

Date : 10 octobre 2023

: 10 octobre 2023 Horaire : De 10h45 à 11h00 HNP

: De 10h45 à 11h00 HNP Lieu : Salle de bal ATMP Rentschler

« Notre présence à ces conférences illustre notre engagement à demeurer à l'avant-garde du développement d'approches novatrices pour le traitement des maladies chroniques, en partageant nos idées et en favorisant des collaborations avec le milieu universitaire et la communauté biotechnologique qui stimuleront le progrès et façonneront l'avenir, a déclaré Pete O'Heeron. Ces deux conférences nous donnent l'occasion de présenter les derniers progrès et réussites de FibroBiologics dans le développement de nos traitements à base de cellules fibroblastiques. »

À propos de FibroBiologics

Basée à Houston, FibroBiologics est une société de thérapie cellulaire et de médecine régénérative qui développe une gamme de traitements et de remèdes potentiels pour les maladies chroniques en utilisant des cellules de fibroblastes et des matériaux dérivés des fibroblastes. FibroBiologics détient plus de 150 brevets américains et internationaux délivrés ou en attente de délivrance dans divers domaines cliniques, notamment la dégénérescence discale, l'orthopédie, la sclérose en plaques, le psoriasis, la cicatrisation, l'inversion de l'involution des organes et le cancer. FibroBiologics représente la prochaine génération d'avancées médicales en matière de thérapie cellulaire. Pour en savoir plus, consultez www.FibroBiologics.com .

Demandes de renseignements généraux :

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

Nic Johnson ou Harrison Seidner.

Russo Partners

(646) 942-5599

[email protected]

Contact pour les médias :

Liz Phillips

Russo Partners

(347) 956-7697

[email protected]

