Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain unissent leurs forces pour prévenir et contrer l'itinérance à Montréal





MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) annoncent la création du groupe de travail « Affaires-MMFIM ».

Alliant pour la première fois l'expertise du terrain à celle du milieu économique, le groupe de travail Affaires-MMFIM s'engage à mobiliser le milieu des affaires et à poser des gestes concrets pour impliquer activement les acteurs économiques dans la lutte contre l'itinérance à Montréal. Le groupe travaillera aussi de concert avec l'ensemble des ordres de gouvernement afin de faire correspondre le financement public mis à la disposition des acteurs de terrain avec les besoins constatés.

« Nous applaudissons ce désir de la communauté d'affaires montréalaise de s'investir avec nous dans la recherche et la mise en place de solutions pérennes et novatrices pour prévenir et contrer l'itinérance à Montréal. La synergie entre l'expertise de nos membres OSBL et des acteurs du milieu des affaires montréalais ne peut qu'être porteuse de résultats », a déclaré Geoffrey Kelley, président du Conseil d'administration du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal.

« Depuis plusieurs années, nous avons constaté une dégradation de la situation de l'itinérance à Montréal, notamment au centre-ville. La pandémie a fragilisé un grand nombre de nos concitoyens. Cette détresse humaine nécessite une mobilisation générale. La Chambre a montré par le passé qu'elle est capable de mobiliser rapidement et efficacement le milieu des affaires sur des sujets complexes. Nous mettons cette force au service du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance. Je remercie toutes les personnes qui s'engagent et qui sont convaincues qu'on peut réussir à apporter des solutions concrètes », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Coprésidé par le MMFIM et la CCMM, ce groupe de travail comptera aussi notamment sur la participation de Tourisme Montréal, de l'Institut du développement urbain, de BOMA, de Montréal Centre-ville, du Groupe conseil en développement de l'habitation ainsi que de la Maison du Père, de la Mission Old Brewery, de la Société de développement social et du Groupe L'Itinéraire. D'autres joueurs seront appelés à se joindre à l'initiative dans les prochaines semaines.

À propos du MMFIM

Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) est un organisme sans but lucratif dont la mission est de collaborer avec tous les acteurs souhaitant améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance afin de les accompagner vers l'accès au logement. Depuis près de 10 ans, le MMFIM travaille de concert avec ses membres OSBL et d'affaires et divers partenaires afin de prévenir les épisodes d'itinérance et de mettre un terme à l'itinérance chronique à Montréal. Fort de son approche inclusive et de son caractère mobilisateur, le MMFIM rassemble maintenant plus d'une quarantaine de représentants des milieux communautaires, de la recherche, des affaires ainsi que des partenaires individuels. Le MMFIM publie notamment le tableau de bord 2000 solutions, destiné à monitorer et à documenter le nombre de personnes accompagnées en logement annuellement par les membres OSBL du MMFIM.

À propos de la CCMM

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Sources :

Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

13 septembre 2023 à 18:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :