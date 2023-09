Bonjour, Hej Québec : IKEA annonce la grande ouverture de son nouveau centre de distribution et centre de distribution aux clients à Beauharnois, le 13 septembre





BEAUHARNOIS, QC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - IKEA Canada annonce aujourd'hui la grande ouverture de son plus récent centre de distribution et centre de distribution aux clients au Canada, qui vise à rehausser l'efficacité opérationnelle omnicanale du détaillant en procurant à ses magasins et à ses clients une commodité sans égal et un service encore plus rapide. Première installation en son genre à ouvrir ses portes en plus de trois décennies, le nouveau centre de distribution IKEA de Beauharnois réitère l'engagement de la marque à enrichir le quotidien de ses clients en offrant des produits de qualité qui améliorent la vie à la maison.

Ce nouveau centre de distribution à la fine pointe de la technologie à Beauharnois jouera un rôle clé dans la rationalisation des opérations logistiques de IKEA, en s'assurant que les produits atteignent les clients avec une vitesse et une précision accrues. En optimisant son réseau de distribution, IKEA aspire à bonifier davantage l'expérience de magasinage et à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs, en misant notamment sur l'automatisation de l'entreposage, des solutions de cueillette et d'emballage.

L'ouverture d'aujourd'hui à Beauharnois marque un jalon majeur du parcours de transformation de IKEA Canada en vue de devenir le plus important détaillant d'ameublement omnicanal, tout en conservant son impact positif sur les gens et la planète. Ce nouveau centre de distribution à plus grande superficie situé dans la région de Montréal permettra d'entreposer davantage de produits et de rapprocher le détaillant de ses clients, ce qui contribuera à réduire les distances de transport et les émissions polluantes en découlant.

« Cette ouverture marque le point culminant de nombreuses années de travail acharné, de dévouement, d'amélioration continue et de leadership au sein de la famille IKEA. Notre engagement envers le travail d'équipe et l'atteinte de résultats remarquables nous a menés vers ce moment charnière », explique Mathieu Rochon, directeur du centre de distribution et du centre de distribution aux clients de IKEA Canada.

« Je suis convaincu que cette nouvelle installation solidifiera les bases de nos progrès futurs. En plus de servir de carrefour pour nos opérations, elle témoigne de notre engagement indéfectible envers l'excellence et la création de milieux de travail qui sont comme une deuxième maison pour notre équipe. Ensemble, nous accueillons les défis et les opportunités à bras ouverts et continuons de faire rayonner l'héritage de IKEA en matière d'innovation et de service à la clientèle. » - Mathieu Rochon

Le nouveau centre de distribution de Beauharnois s'est vu décerner la certification LEED Argent et est doté de 20 stations de recharge pour véhicules électriques destinées aux employés et aux invités. En décembre 2023, le détaillant installera 15 stations de recharge pour flottes commerciales, en soutien à son ambition de proposer la livraison carboneutre à domicile d'ici 2025.

Au coeur du nouveau centre de distribution IKEA à Beauharnois se trouvent plus de 380 collaborateurs. Soucieux d'offrir un milieu de travail exceptionnel, IKEA Canada propose aux employés du centre de distribution un programme de rémunération globale qui comprend des avantages sociaux, des rabais en magasin, la cotisation patronale au REER, le programme de fidélisation TACK!, des primes au rendement et des journées de mieux-être. Les installations de Beauharnois comptent également une salle d'entraînement, une zone sportive et un jardin communautaire à l'usage des collaborateurs, une première pour IKEA.

