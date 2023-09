TPG s'apprête à investir 336 millions USD dans Denodo pour accélérer la croissance de la société de premier plan dans le domaine de la gestion de données





Denodo (la « Société »), un leader dans le domaine de la gestion de données, et TPG (NASDAQ : TPG), une entreprise mondiale de gestion d'actifs alternatifs, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vertu duquel TPG Growth, la plateforme de placement en actions du marché intermédiaire et de croissance de l'entreprise, investira 336 millions USD dans les actions privilégiées de série B de Denodo. La transaction, qui porte à la fois sur un capital primaire et une vente secondaire d'actions par HGGC, devrait être finalisée début octobre après l'obtention des approbations réglementaires habituelles. HGGC, qui avait participé au tour d'investissement de série A de Denodo en 2017, restera un investisseur important.

« À l'heure où se poursuit la croissance rapide du volume, de la variété et de la vitesse des données, Denodo s'est imposée comme un leader mondial de la gestion des données », a déclaré Mike Zappert, associé de TPG. « Le logiciel unique de virtualisation des données de Denodo, qui permet aux entreprises d'obtenir des vues unifiées de sources de données disparates, lesquelles peuvent être interrogées facilement sans qu'il soit nécessaire de les déplacer, a été à l'origine d'une croissance rentable impressionnante. Avec un Net Promoter Score de plus de 50, la société s'est constitué une liste remarquable de clients internationaux de premier plan, dont TPG, et nous voyons ici une formidable opportunité d'accélérer l'expansion de Denodo à l'avenir. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Angel et son équipe de direction et de les accompagner dans la prochaine étape de leur parcours. »

L'ajout de TPG et de son large éventail de capacités constitue une nouvelle étape importante dans la trajectoire de croissance de Denodo. Pour en savoir plus sur ce nouveau partenariat, cliquez ici.

« Nous sommes ravis d'accueillir TPG en tant qu'investisseur dans Denodo, car leur grande expérience en matière d'investissement dans des entreprises innovantes à forte croissance et dotées de technologies de rupture répond parfaitement aux besoins de notre société », a confié pour sa part Angel Viña, PDG et fondateur de Denodo. « Ce financement témoigne du leadership de Denodo sur le marché de la gestion des données et de notre potentiel de croissance, acquis en utilisant une approche basée avant tout sur la logique, alimentée par la virtualisation des données. Nous sommes impatients de tirer parti de l'expérience approfondie de TPG et de continuer à étendre notre part de marché mondiale. Nous sommes également ravis que HGGC reste un investisseur important dans Denodo et sommes reconnaissants de leur partenariat durable et de leur engagement continu. »

Denodo, qui est devenue un leader mondial de la gestion des données depuis l'investissement de HGGC dans la société en 2017, compte aujourd'hui des clients de premier plan dans le monde entier.

« Au cours des six dernières années, nous avons observé la formidable croissance de Denodo, tant en termes de leadership qu'en parts de marché », a déclaré Steven Leistner, associé et co-chef des investissements de HGGC, et membre du conseil d'administration de Denodo. « Aujourd'hui, avec une plateforme encore plus avancée, une liste de clients internationaux de renom et une équipe de direction forte, nous pensons que Denodo bénéficie d'un potentiel accru pour l'avenir, et nous nous réjouissons de continuer à les aider à mener le mouvement de la gestion logique des données. »

J.P. Morgan a agi en tant qu'agent de placement exclusif dans le cadre de la transaction.

La Denodo Plateform est dotée de fonctionnalités avancées qui permettent d'unifier et de démocratiser l'utilisation des données résidant dans tout système informatique d'entreprise. Sous-tendue par une approche logique et traditionnelle de la gestion des données, la plateforme apporte une couche de données commune pour la gestion intelligente du trafic de données qui circule depuis toutes les sources de données vers les utilisateurs professionnels et les applications logicielles d'une organisation, aidant les clients à devenir plus compétitifs grâce à des niveaux optimisés d'utilisation et de conformité des données, et à obtenir à un impact radical en termes d'efficacités opérationnelles.

À propos de Denodo

Denodo est un leader de la gestion des données. La solution primée Denodo Platform est la plateforme leader en matière d'intégration, de gestion et de livraison des données, grâce à une approche logique permettant l'informatique décisionnelle en libre-service, la science des données, l'intégration des données hybride/multicloud et les services de données métiers. Réalisant plus de 400 % de retour sur investissement et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo dans les grandes et moyennes entreprises opérant dans plus de 30 secteurs d'activités ont pu amortir leur investissement en moins de six mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denodo.com.

À propos de TPG

Fondée à San Francisco en 1992, TPG est une société mondiale de premier plan de gestion d'actifs alternatifs. Elle gère 139 milliards USD d'actifs et dispose d'équipes d'investissement et d'exploitation dans le monde entier. TPG investit à travers cinq plateformes multistratégiques : Capital, Croissance, Impact, Immobilier et Solutions de marché. Notre stratégie unique est basée sur la collaboration, l'innovation et l'inclusion. Nos équipes combinent une expérience approfondie des produits et des secteurs avec des capacités et une expertise étendues qui leur permettent de proposer des idées différentes et d'apporter de la valeur ajoutée aux investisseurs de nos fonds, aux entreprises de notre portefeuille, à nos équipes de gestion et à nos communautés.

13 septembre 2023 à 08:35

