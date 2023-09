/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - LE COMITÉ D'ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE ROUTE UCI 2026 DONNE LE COUP D'ENVOI/





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Demain, le samedi 9 septembre, le comité d'organisation des Championnats du Monde Route UCI 2026 profitera de la présence des plus grandes équipes du peloton international qui disputeront les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal pour donner symboliquement le coup d'envoi de ce prestigieux événement où le cyclisme sera roi sur le site de l'avenue du Parc, à Montréal. Les représentants des médias sont invités à prendre une photo symbolique et à assister à la conférence de presse en présence, notamment, de :

Mme Valérie Plante , mairesse de Montréal;

, mairesse de Montréal; M. Sébastien Arsenault , président-directeur général, Mondiaux Montréal 2026 et Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal;

, président-directeur général, Mondiaux Montréal Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal; Mme Anna Gainey , députée de Notre-Dame -de-Grâce- Westmount , présente au nom de l'honorable Carla Qualtrough , ministre des Sports et de l'Activité physique, et de l'honorable Soraya Martinez Ferrada , ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec;

députée de -de-Grâce- , présente au nom de l'honorable , ministre des Sports et de l'Activité physique, et de l'honorable , ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique pour les régions du Québec; Mme Caroline Proulx , ministre du Tourisme, Gouvernement du Québec;

, ministre du Tourisme, Gouvernement du Québec; Mme Isabelle Charest , ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Gouvernement du Québec;

ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Gouvernement du Québec; Mme Mylène Gagnon , vice-présidente, Tourisme Montréal;

, vice-présidente, Tourisme Montréal; M. Pierre Laflamme , président de Cycling Canada;

, président de Cycling Canada; M. Claude Pinard , président de la FQSC;

, président de la FQSC; ainsi que d'athlètes et d'acteurs de la planète cycliste.

Les médias sont priés de confirmer leur présence au préalable auprès de [email protected] pour accéder au site de l'événement et au stationnement sur l'avenue du Parc (fermée à la circulation)

DATE : samedi, 9 septembre 2023

LIEU : ave du Parc, près du monument à George-Étienne Cartier

HEURE : 14h, prise de photo officielle, suivi immédiatement de la conférence de presse

