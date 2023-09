Le Newfoundland Aboriginal Women's Network obtiendra 6 nouveaux logements de transition





STEPHENVILLE, NL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, la Ville de Stephenville et l'organisme Newfoundland Aboriginal Women's Network Inc. ont annoncé un investissement combiné de plus de 3,8 millions de dollars pour soutenir la création de 6 nouveaux logements de transition. La construction de l'ensemble résidentiel Ne'ata'q Place est en cours et devrait être achevée à l'été 2024.

L'ensemble prévu comprendra 6 logements de transition (8 lits) pour les femmes et les enfants autochtones fuyant une situation de violence. Vingt pour cent des logements respecteront les normes d'accessibilité, et toutes les aires communes seront exemptes d'obstacles. Divers programmes et services seront offerts sur place : soutien en santé mentale, développement des compétences, culture autochtone et guérison, réseau de soutien, et soutien aux enfants et aux jeunes. La clientèle aura accès à un service de transport pour les programmes hors site.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

3 644 700 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co?investissement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement;

40 000 $ du gouvernement fédéral par l'entremise du Programme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

150 000 $ en investissement foncier de la Ville de Stephenville .

Citations :

« Les collectivités locales connaissent leurs besoins mieux que quiconque. En nous associant aux personnes qui travaillent sur le terrain, on peut plus facilement offrir des options de logement pertinentes et obtenir les meilleurs résultats. Ce partenariat avec la Ville de Stephenville et le Newfoundland Aboriginal Women's Network permettra de créer 6 logements de transition adaptés à la culture afin d'offrir un logement sûr aux femmes et aux enfants autochtones. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les femmes et les enfants autochtones fuyant une situation de violence familiale dans la région de Stephenville auront bientôt accès à un plus grand nombre de logements sûrs et abordables. Ces logements leur donneront aussi accès à des options adaptées à leur culture pour honorer leurs traditions. L'ensemble d'habitation Ne'ata'q Place permettra aux personnes qui y vivent de rester près de leur famille et de leurs amis, ce qui les aidera à mener une vie épanouissante et contribuera au bien-être de la communauté. Ce type d'ensemble résidentiel peut transformer des communautés pendant plusieurs générations. » ? L'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ministre du Développement économique rural et députée fédérale de Long Range Mountains, Terre-Neuve-et-Labrador

« Aujourd'hui, nous faisons un grand pas dans la création d'un milieu empreint de compassion et d'entraide. C'est en éprouvant une gratitude sincère que nous annonçons le financement généreux qui est octroyé et qui donnera vie à notre maison de transition. Cet investissement ne se limite pas à la construction d'un bâtiment; il permettra d'ouvrir de nouveaux horizons. Chaque dollar investi montre combien nous croyons au pouvoir de la transformation et au potentiel de chaque personne que nous aidons. Ensemble, main dans la main avec nos partenaires dévoués, nous construisons plus qu'une maison; nous créons des ponts entre l'adversité et la force, entre l'incertitude et l'espoir. Ce financement va au-delà des aspects matériels; il rend possibles la guérison, la croissance et l'autonomie. Nous sommes honorés de défendre cette cause en veillant à ce que chaque contribution ait un impact direct sur la vie des personnes dans le besoin. Nous vous remercions de croire en notre vision et de faire partie du changement. » - Odelle Pike, présidente, Newfoundland Aboriginal Women's Network Inc.

« La Ville de Stephenville est très heureuse d'avoir l'occasion de s'associer à cet important projet d'ensemble de logements et de poursuivre ainsi son engagement et son soutien à l'égard de notre communauté autochtone. Nous jouons un rôle dans la réconciliation et nous sommes fiers de la réalisation de cet important projet d'ensemble résidentiel. » - Tom Rose, maire de Stephenville

« Nous accueillons favorablement le projet d'ensemble résidentiel Ne'ata'q Place, un premier pas dans la bonne direction pour répondre aux besoins de logements de transition destinés aux femmes et aux enfants autochtones dans nos communautés. La Première Nation Qalipu soutient pleinement ce projet et attend avec optimisme la création d'un environnement où des programmes et des services seront offerts pour améliorer la vie des femmes et des enfants. Je félicite la direction du Newfoundland Aboriginal Women's Network de son engagement et son dévouement à l'égard de cette initiative et je remercie les partenaires du projet de leur soutien continu. » - Brendan Mitchell, chef, Première Nation Qalipu

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

