FENTY x PUMA est officiellement de retour : Rihanna lance Avanti

Portée par les légendes, réinventée par Rihanna

HERZOGENAURACH, Allemagne, 8 septembre 2023 /CNW/ - L'icône mondiale Rihanna et l'entreprise de mode sportive PUMA ont officiellement lancé ensemble leur nouvelle franchise de produits. Rihanna revient à la marque en tant que directrice de la création de FENTY x PUMA, dans le cadre d'un partenariat pluriannuel et avec plusieurs lancements de produits en cours. Le retour de FENTY x PUMA combine l'histoire profonde et le patrimoine sportif de PUMA à la stature emblématique de Rihanna en tant que leader de la musique, de la culture et de la mode. FENTY x PUMA Avanti, la première franchise de chaussures du partenariat, est un mélange non conventionnel de deux icônes de la marque PUMA qui allient la conception en cuir de haute qualité de la chaussure de football King à la semelle d'usure de la chaussure de course originale, Easy Rider.

Rihanna et PUMA ont l'habitude de lancer des styles de mode perturbateurs tout au long de leur partenariat, qui a commencé en 2015 avec l'emblématique Creeper. Rihanna et PUMA ont lancé plusieurs collections de chaussures et de vêtements entre 2015 et 2018, y compris le modèle de chaussure tout sport FENTY x PUMA, les sandales à fourrure FENTY x PUMA, et bien plus. Avec quatre défilés de mode à New York et à Paris, FENTY x PUMA a été un catalyseur de l'impact et de la pertinence de la marque PUMA au cours de la dernière décennie.

L'amour de Rihanna pour le soccer, conjugué à la grande influence des sports en dehors du terrain, a servi de point de départ à cette franchise de chaussures. La conception de ce style classique de Rihanna ouvre la voie à une nouvelle ère de collaboration avec PUMA en matière de mode sportive.

De plus, il était important pour Rihanna et PUMA de veiller à ce que le lancement soit proposé à toute la famille, avec une collection qui semble aussi cool pour les enfants qu'elle le sera pour leurs parents. Portée par les légendes et maintenant réinventée par Rihanna elle-même, Avanti est aussi offerte comme chaussure unisexe pour les adultes et les enfants.

En 1968, la chaussure de soccer PUMA emblématique est née, portée par des icônes comme Eusebio, Pelé et Maradona. En 1978, PUMA Miele a lancé une nouvelle franchise de chaussures de course à pied qui allait finir par devenir PUMA Easy Rider. En 1998, Jil Sander et PUMA ont lancé la toute première collaboration de mode combinant ces deux styles avec le modèle Jil Sander King. Cette chaussure a inspiré Avanti, lancée par PUMA en 2001. En 2023, Rihanna a intégré son langage de design personnel et ses éléments créatifs, des détails du cuir à la gomme de la semelle d'usure, ajoutant sa touche personnelle à ce style PUMA classique.

« Je voulais apporter quelque chose d'emblématique des archives dans la rue, et le regretté grand Pelé a rendu la chaussure Avanti vraiment emblématique », a expliqué Rihanna.

« Notre partenariat a connu un très bon départ », a déclaré Maria Valdes, cheffe des produits chez PUMA. « Nous avons passé du temps ensemble à fouiller dans les archives de PUMA et à identifier le bon produit qui parlait à Rihanna. Avanti est un modèle classique de PUMA offrant un point de vue unique et emblématique sur la scène. Je suis très heureuse de voir ce projet prendre vie et encore plus enthousiasmée par ce que les années à venir nous réservent ensemble. »

FENTY x PUMA Avanti offre un look à la fine pointe des tendances du soccer avec du cuir vintage doux comme du beurre, une languette rabattable avec le logo FENTY x PUMA. Avec une semelle d'usure en gomme et une assise plantaire en cuir, les détails de la chaussure Avanti font écho à l'histoire et au patrimoine profonds de PUMA dans le sport du soccer. La version en noir et blanc est complétée par des finitions chromées avec des logos gravés au laser et des détails chromés en cuir.

La première campagne FENTY x PUMA de Rihanna, dont elle est la directrice de la création, et tournée par Dennis Leupold avec une scénographie inspirée par la forme de pentagone et les coutures d'un ballon de soccer, compte des noms célèbres, dont Rihanna, A$AP Nast, Pure, Felix Mallard, ainsi que deux jeunes enfants.

La collection de chaussures Avanti de FENTY x PUMA sera disponible dans le monde entier sur puma.com et chez certains détaillants à partir du 15 septembre 2023, à 10 h HE. Une deuxième collection Avanti suivra cet automne. Plus de détails à venir.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait progresser le sport et la culture sans relâche en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA offre des produits axés sur la performance et le sport dans des catégories comme le soccer, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports motorisés. La marque collabore avec des créateurs et des marques de renom pour intégrer les influences sportives dans la culture et la mode de la rue. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise, dont le siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne, distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 20 000 personnes.

