FENTY x PUMA fait officiellement son retour : Rihanna lance The Avanti

Un modèle porté par des légendes, revisité par Rihanna

HERZOGENAURACH, Allemagne, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'icône mondiale Rihanna et la société de sport PUMA ont officiellement lancé ensemble leur nouvelle collection de produits. Rihanna réintègre la marque en tant que directrice artistique de FENTY x PUMA dans le cadre d'un partenariat pluriannuel et de plusieurs lancements de produits en cours de préparation. Le retour de FENTY x PUMA allie l'histoire et le patrimoine sportif de PUMA à la stature emblématique de Rihanna, véritable figure de la musique, de la culture et de la mode. La FENTY x PUMA Avanti, première collection de chaussures issue de ce partenariat, est le fruit de la fusion de deux icônes de PUMA : le cuir de haute qualité de la chaussure de football King et la semelle extérieure de l'ancienne chaussure de course Easy Rider.

Rihanna et PUMA sont réputés pour avoir lancé des modèles audacieux en matière de mode tout au long de leur collaboration, à commencer par l'emblématique Creeper en 2015. Rihanna et PUMA ont lancé plusieurs collections de chaussures et de vêtements entre 2015 et 2018, notamment la FENTY x PUMA trainer, la FENTY x PUMA fur slide, et bien d'autres encore. Avec quatre défilés de mode à New York et à Paris, FENTY x PUMA a servi de catalyseur à l'impact et à la pertinence de la marque PUMA au cours de la dernière décennie.

L'amour de Rihanna pour le football, associé à la grande influence de ce sport au-delà du terrain, a servi de point de départ à cette collection de chaussures. La version de ce modèle classique créé par Rihanna ouvre la voie à une nouvelle ère de collaborations avec PUMA dans le domaine de la mode sportive.

De plus, il était important pour Rihanna et PUMA de s'assurer que ce lancement soit proposé à toute la famille en offrant une collection qui soit aussi cool pour les enfants que pour leurs parents. Porté par des légendes et désormais revisité par Rihanna elle-même, le modèle The Avanti est également proposé en tant que chaussures unisexes pour les adultes et les enfants.

En 1968, la chaussure de football PUMA King est née, portée par des icônes du ballon rond comme Eusebio, Pelé et Maradona. En 1978, le modèle PUMA Miele inaugure une nouvelle gamme de chaussures de course qui deviendra la PUMA Easy Rider. En 1998, Jil Sander et PUMA lancent la première collaboration de mode jamais réalisée, alliant leurs deux styles, avec la Jil Sander King. Cette chaussure a servi d'inspiration au design de The Avanti, qui a ensuite été créée par PUMA en 2001. Aujourd'hui, en 2023, Rihanna a ajouté son style personnel et des éléments créatifs, des détails du cuir à la gomme de la semelle extérieure, pour donner sa propre touche à ce modèle mythique de PUMA.

« Je voulais adapter une pièce mythique des archives à la rue, et le grand Pelé, aujourd'hui décédé, a rendu la chaussure Avanti si emblématique », a déclaré Rihanna.

« Le début de notre partenariat a été très excitant », a indiqué Maria Valdes, directrice des produits chez PUMA. « Nous avons consacré du temps à consulter les archives de PUMA et à identifier le produit qui correspondait le mieux à Rihanna. The Avanti est un grand classique de PUMA avec un design unique et emblématique. Je suis ravie de voir ce projet se concrétiser et encore plus enthousiaste à l'idée du travail que nous allons réaliser ensemble dans les années à venir. »

La FENTY x PUMA Avanti est une version mode de la tendance footballistique avec un cuir vintage très souple, une languette rabattue avec un logo FENTY et PUMA CAT imprimé et estampé à la feuille d'or. Avec une semelle extérieure en gomme et une assise plantaire en cuir, les détails de The Avanti font référence à l'histoire et au patrimoine de PUMA dans le domaine du football. La version noir et blanc est accompagnée d'une version chromée avec des logos gravés au laser et des détails en cuir chromé.

En tant que directrice de la création, Rihanna a réalisé sa première campagne FENTY x PUMA, filmée par Dennis Leupold dans un décor inspiré de la forme du pentagone et des coutures d'un ballon de football. Cette campagne met en scène des personnalités telles que Rihanna, A$AP Nast, Pure, Felix Mallard ainsi que deux jeunes enfants.

La FENTY x PUMA Avanti sera disponible dans le monde entier sur puma.com et chez certains distributeurs à partir du 15 septembre 2023 à 10 heures (EST). Une deuxième version de The Avanti est prévue pour l'automne. Plus de détails à venir.

