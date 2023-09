Nomination de l'équipe canadienne de parabadminton pour les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023





Neuf athlètes concourront aux Jeux parapanaméricains, du 17 au 26 novembre, à Santiago, au Chili

OTTAWA, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Une équipe de neuf joueurs de parabadminton a été nommée pour concourir pour le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé vendredi le Comité paralympique canadien et Badminton Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 - PARABADMINTON

Olivia Meier est la seule Paralympienne de l'équipe dans le sport du parabadminton, qui a fait ses débuts paralympiques aux Jeux de Tokyo 2020. Elle occupe actuellement le 25e rang du classement mondial en simple femmes SL4. Yuka Chokyu, numéro 8 au classement mondial dans la catégorie WH1, est également une Paralympienne. Elle a participé à trois éditions des Jeux (2000, 2004, 2008) en tennis en fauteuil roulant.

«?Je suis très fière d'avoir réussi à me qualifier pour les Jeux parapanaméricains de 2023 à Santiago?», a affirmé Meier. «?Les Jeux de 2019 à Lima étaient fantastiques, et je suis heureuse d'avoir l'occasion de représenter à nouveau le Canada aux côtés de mes coéquipiers.?»

Six membres de l'équipe ont également concouru aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019, alors que le parabadminton faisait son entrée dans le programme. Cinq d'entre eux ont ramené des médailles à la maison. Meier a été médaillée d'or en double mixte et d'argent en simple; Pascal Lapointe (no 31 au classement mondial) a remporté l'or en double mixte et le bronze en simple; Chokyu a décroché l'argent en simple et Bernard Lapointe, le bronze en double masculin.

Bernard Lapointe est actuellement sur la voie du retour après avoir manqué la saison 2022 en raison d'une blessure.

Il y a quatre ans, Colleen Cloetta (no 29), alors âgée de 14 ans, était la plus jeune athlète du Canada aux Jeux de Lima 2019 où elle concourait en paranatation. Elle a remporté une médaille de bronze en tant que membre de l'équipe de relais féminin 4x100 m. Elle sera de nouveau en action aux Jeux parapanaméricains dans son nouveau sport, le parabadminton.

Dans l'équipe qui a concouru à Lima en 2019, mentionnons également Wyatt Lightfoot (no 15) et William Roussy (no 11).

«?Je dis toujours qu'il faut faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. J'ai beaucoup de chance de pouvoir concourir de nouveau aux Jeux et j'ai vraiment hâte?», a déclaré Bernard Lapointe. «?Après ma chirurgie à l'épaule l'année dernière, mon avenir dans le sport était en suspens, mais à présent je suis très heureux d'être de retour à la compétition et je me sens chanceux de la façon dont tout s'est déroulé.?»

Ceux qui en seront à leur première participation aux Jeux sont Mikhail Bilenky (no 26) et Justin Kendrick (no 18).

«?J'ai travaillé d'arrache-pied au cours de la dernière année afin d'être nommé dans l'équipe des Jeux parapanaméricains?», a indiqué Kendrick. «?Je suis ravi à l'idée de concourir pour la première fois à un événement multisport.?»

La compétition de parabadminton aux Jeux parapanaméricains se déroulera du 22 au 26 novembre et inclura des épreuves simples et doubles hommes et femmes, ainsi que des épreuves doubles mixtes. Le tournoi permettra aux athlètes d'obtenir des points de classement, qui compteront dans la course à la qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.

Les neuf athlètes canadiens participeront aux épreuves simples dans leur catégorie respective. Cloetta et Kendrick ainsi que Meier et Pascal Lapointe feront également équipe en double mixte, tandis que Bilenky et Bernard Lapointe disputeront le double hommes. Les classifications en parabadminton ont été établies pour les athlètes qui concourent debout avec des handicaps aux membres supérieurs ou inférieurs, ainsi que les athlètes de petite taille et ceux qui compétitionnent en fauteuil roulant.

«?Je suis enchanté d'accueillir les neuf athlètes en parabadminton dans l'Équipe parapanaméricaine canadienne?», a déclaré Josh Vander Vies, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023. «?C'est un immense honneur de représenter son pays aux Jeux parapanaméricains, et je suis témoin de tout leur dévouement et de tous leurs efforts en vue d'atteindre ce sommet. Ils seront appuyés par toute l'équipe et moi-même à Santiago.?»

«?J'adresse mes félicitations à chacun des joueurs de parabadminton et leur souhaite la bienvenue dans l'équipe pour Santiago?!?», a ajouté Karolina Wisniewska, co-chef de mission. «?Le parabadminton est encore un sport relativement nouveau au programme parapanaméricain et au programme paralympique, et je sais qu'il s'est beaucoup développé au Canada au cours des dernières années. Je suis impatiente de le voir en personne et d'encourager ces athlètes incroyablement talentueux et travaillants.?»

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste courante des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive approuvée sera communiquée avant le début des Jeux.

