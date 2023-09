Gradient Denervation Technologies boucle un financement de série A de 14 millions d'euros mené par Sabadell Asabys





Gradient Denervation Technologies (« Gradient »), une société spécialisée dans les dispositifs médicaux développant une solution innovante pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, annonce aujourd'hui la clôture de sa série A de 14 millions d'euros. Gradient développe un cathéter endovasculaire guidé par échographie, conçu pour traiter l'artère pulmonaire chez les patients atteints d'hypertension pulmonaire, pour lesquels il n'existe à ce jour aucune solution thérapeutique. Cette levée de fonds soutiendra les programmes de développement et d'évaluation clinique en cours.

Asabys Partners a dirigé cette opération par le biais de son nouveau fonds Sabadell Asabys II et a été rejointe par Thuja Capital et l'investisseur fondateur Sofinnova Partners. Gradient a été créée en 2020 grâce à un financement d'amorçage de 3,5 millions d'euros, par Sofinnova MD Start, un accélérateur Medtech qui travaille avec des médecins et des entrepreneurs pour développer des instruments médicaux de rupture.

Basée à Paris, l'entreprise s'appuie sur une innovation développée par les Dr. Swaminadhan Gnanashanmugam et Dr. Jeffrey Feinstein dans le cadre du prestigieux Stanford Biodesign Program. L'entreprise a par ailleurs démarré en cours d'année un premier essai clinique chez l'homme.

La technologie développée par Gradient vise à traiter les patients atteints d'hypertension pulmonaire en modulant l'activité des nerfs sympathiques situés au niveau de l'artère pulmonaire. L'entreprise se concentre dans un premier temps sur la population de patients atteints d'hypertension pulmonaire de groupe 2, qui comprend les patients atteints d'insuffisance cardiaque associé à une résistance vasculaire pulmonaire élevée. Jusqu'à 50 % des patients atteints d'insuffisance cardiaque présentent cette affection particulièrement invalidante, et qui à l'heure actuelle ne bénéficient d'aucune solution thérapeutique satisfaisante. L'approche développée par Gradient, permet de traiter ces patients de manière minimalement invasive, via un procédé de dénervation basé sur les ultrasons thérapeutiques.

Martin Grasse, directeur général de Gradient, a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir Asabys Partners et Thuja Capital au sein de l'équipe de Gradient. Ces investisseurs apportent une profonde expertise sectorielle et un partenariat précieux pour les prochaines étapes de notre développement. »

Sylvain Sachot, associé chez Asabys Partners, a déclaré : « La technologie de Gradient a le potentiel de devenir un traitement de référence pour les atteints d'insuffisance cardiaque associée à des pressions pulmonaires élevées. L'entreprise est prête à démontrer la validité de sa technologie dans un environnement clinique, et nous sommes impatients de rejoindre l'équipe dans cette aventure passionnante. »

Evan Castiglia, associé chez Thuja Capital, a ajouté : « Gradient a le potentiel de radicalement transformer le traitement et la vie des patients atteints d'hypertension pulmonaire en lien avec une insuffisance cardiaque gauche, une population de patients qui a désespérément besoin de meilleures options de traitement. Nous sommes très heureux d'accompagner l'équipe dans la réalisation de cette mission. »

Mano Iyer, Venture Partner chez Sofinnova Partners, a déclaré : « Notre soutien à Gradient depuis le démarrage illustre la mission de Sofinnova consistant à soutenir les technologies de rupture au niveau mondial. Ce nouveau tour de financement renforce la conviction que nous avons depuis le début du potentiel formidable de cette technologie. Nous sommes ravis de travailler avec un pool élargi d'investisseurs pour rendre cette technologie accessible à tous les patients souffrant à la fois d'insuffisance cardiaque et d'hypertension pulmonaire. »

À propos de Gradient Denervation Technologies

Gradient Denervation Technologies a développé un dispositif minimalement invasif pour le traitement de l'hypertension pulmonaire. L'entreprise s'appuie sur une propriété intellectuelle développée à l'Université de Stanford. Elle est incubée depuis 2020 par Sofinnova MD Start, un accélérateur de medtech basé à Paris qui travaille avec des cliniciens et des entrepreneurs pour développer des dispositifs médicaux de rupture. Le dispositif de Gradient est réservé à un usage expérimental et n'est pas autorisé à la commercialisation. www.gradientdenervation.com

À propos d'Asabys Partners

Asabys Partners est une société de capital-risque spécialisée dans le secteur de la santé ; elle a été fondée en 2018 par Josep Ll. Sanfeliu et Clara Campàs, avec la participation d'Alantra et le soutien de Banc Sabadell en tant qu'investisseur principal. Avec près de 217 millions d'euros d'actifs sous gestion et 15 entreprises dans son portefeuille (+1 sortie), Asabys investit dans des entreprises extrêmement innovantes et disruptives qui comblent des besoins médicaux non satisfaits dans les secteurs de la biopharmacie et de la santé numérique. L'investissement de la société provient de ses véhicules Sabadell Asabys Health Innovation Investments II, FCR et Sabadell Asabys Health Innovation Investments 2B, SCR SA. Cette opération bénéficie du soutien de l'Union européenne dans le cadre du fonds InvestEU. www.asabys.com

À propos de Thuja Capital

Thuja Capital Management (Thuja Capital) gère plusieurs fonds de capital-risque visant à créer et à développer des entreprises dans les domaines de la (bio)pharmacie, de la medtech et de la santé numérique. En plus de générer un rendement financier pour ses investisseurs, les investissements de Thuja visent à avoir un impact positif sur la santé et le bien-être des patients. Au service des médecins et des patients à travers le monde, Thuja apporte des capitaux et un soutien aux entrepreneurs autour de produits et concepts de rupture. Pour plus d'information, visitez www.thujacapital.com

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'information : sofinnovapartners.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 septembre 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :