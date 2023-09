/R E P R I S E -- Journée des parcs nationaux 2023 - Ensemble, prenons soin de notre nature/





QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 13e édition de sa traditionnelle Journée des parcs nationaux, le samedi 9 septembre 2023, venez découvrir les petits gestes que nous posons au quotidien pour que tous puissent profiter de nos territoires protégés le plus longtemps possible.

Les parcs nationaux sont créés afin de conserver et de mettre en valeur des territoires représentatifs des différentes régions naturelles du Québec. Ils abritent de nombreuses espèces, dont certaines rares ou vulnérables. Ils protègent des paysages parmi les plus beaux de la province. Ils permettent à la population de connecter avec la nature et d'y vivre des expériences mémorables.

La Journée des parcs nationaux est l'occasion de revenir s'approprier cette nature généreuse qui vous accueille tout près de la maison. Chaque jour, nos équipes travaillent avec coeur pour préserver les joyaux naturels que sont nos parcs nationaux. C'est aussi une belle opportunité de faire découvrir les efforts que nous déployons au quotidien pour protéger ces territoires d'une beauté inouïe, afin que nous puissions tous et toutes en profiter pour toujours.

Les parcs nationaux vous offrent la possibilité de faire plusieurs activités, que ce soit pour une randonnée pédestre, pour des activités guidées, pour la location d'équipements ou pour un séjour en nature. Certains parcs ont même préparé une programmation spéciale en plus de leurs activités régulières. Venez explorer des milieux naturels et protégés extraordinaires à travers des activités qui font bouger, qui inspirent et qui font découvrir.

Le droit d'accès quotidien est gratuit lors de la Journée des parcs nationaux. Il est toutefois fortement recommandé de le réserver en ligne puisque les quantités sont limitées afin de respecter la capacité d'accueil des établissements et assurer à tous une expérience agréable et sécuritaire.

« La Sépaq a le mandat de rendre accessible ces territoires aux Québécois et à l'ensemble des amoureux de la nature. Le plein air, c'est bon pour le corps, et c'est bon pour l'esprit. C'est le refuge anti-stress idéal pour fuir le tourbillon de la vie quotidienne et respirer à fond, à pleins poumons. La Journée des parcs nationaux est l'occasion pour nous de transmettre notre passion pour le plein air et de faire découvrir la richesse de nos différentes régions naturelles au Québec. », a souligné le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Pour la programmation complète : https://www.sepaq.com/pq/journee-des-parcs-nationaux.dot

