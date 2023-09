/R E P R I S E --Avis aux Média - Le gouvernement du Canada dévoilera une plaque et de nouveaux médias d'interprétation pour le lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst/





CHARLOTTETOWN, PE, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Heath MacDonald, député de Malpeque, participera à une cérémonie de dévoilement de plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique du lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst.

Dans un esprit de réconciliation, et sur recommandation des dirigeants mi'kmaw de l'Île-du-Prince-Édouard, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a ajouté le nom mi'kmaw traditionnel « skmaqn » - qui signifie « le lieu d'attente » - au nom de ce lieu historique national et la nouvelle plaque commémore l'importance du nom en trois parties « Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst ».

Au cours de l'événement, une nouvelle vidéo et des panneaux d'interprétation créés en collaboration avec L'nuey, dans le cadre de l'initiative Histoires du Canada de Parcs Canada, seront dévoilés et partagés avec les participants.

Le député MacDonald fera l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

En voici les détails :

Date : Le 8 septembre 2023 Heure : L'événement débutera à 10 h Lieu : Lieu historique national de Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst

191, promenade Haché Gallant

Rocky Point (Î.-P.-É.) C0A 1H2

8 septembre 2023 à 07:00

