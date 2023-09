Neuf athlètes canadiens nommés dans l'équipe de boccia pour les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023





L'équipe comprend les Paralympiens de Tokyo 2020 Danik Allard , Marco Dispaltro , Iulian Ciobanu et Alison Levine

Les Jeux parapanaméricains auront lieu du 17 au 26 novembre à Santiago , au Chili

OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Neuf joueurs de boccia ont été nommés en vue de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de 2023, ont annoncé jeudi le Comité paralympique canadien et Boccia Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- BOCCIA

L'équipe est composée d'une combinaison de vétérans expérimentés et de nouveaux venus. Les quatre athlètes qui ont représenté le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 -- Danik Allard, Marco Dispaltro, Iulian Ciobanu et Alison Levine -- feront également le voyage à Santiago.

Ciobanu et Levine ont fait équipe en vue de remporter le bronze en double BC4 aux Championnats du monde de boccia 2022 en décembre dernier. Ciobanu est actuellement classé numéro 8 dans la catégorie BC4 masculine, tandis que Levine, une ancienne numéro un mondiale, occupe actuellement le quatrième rang du classement de la division BC4 féminine.

«?Je pense que ces Jeux parapanaméricains ressembleront beaucoup à ceux de Lima (en 2019), mais comme ce sera le premier événement multisports à se ternir après les Jeux de Tokyo, ce sera un peu plus spécial, car nous retrouverons l'ambiance apportée par la foule et ce sera tellement plus agréable?», affirme Levine. «?Je n'ai pas encore remporté de médaille individuelle aux Jeux parapanaméricains, alors j'ai hâte de cocher ça sur ma liste. J'ai une médaille d'argent et une de bronze en double, alors ce serait formidable de pouvoir compléter la collection.?»

Actuellement classé numéro 12 au monde en individuel chez les hommes, Dispaltro est un médaillé paralympique. En effet, il a remporté le bronze aux Jeux de Londres 2012 en double BC4 aux côtés de Josh Vander Vies, le co-chef de mission du Canada pour les Jeux de Santiago. Ce sont les quatrièmes Jeux parapanaméricains auxquels prendra part le triple Paralympien.

Les trois joueurs de la catégorie BC4 -- Ciobanu, Dispaltro et Levine -- avaient également fait partie de l'équipe des Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils étaient tous les trois montés sur le podium à ces Jeux. Dispaltro y a gagné l'or à la compétition individuelle, et le trio a uni ses forces pour décrocher le bronze en double.

«?C'est pour moi un grand honneur de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains pour la deuxième fois de ma carrière sportive?», déclare Ciobanu. «?Cette fois-ci, je vise deux médailles, comme à la Coupe du monde à Montréal et au Défi mondial à Santiago, cette année.?»

Allard, numéro 14 dans la division BC2 masculine, est une étoile montante du boccia, qui a fait ses débuts paralympiques à Tokyo. Lance Cryderman, Paralympien des Jeux de Sydney 2000 et numéro 12 dans la catégorie BC1, est sur la voie du retour après près de 20 ans loin de l'équipe nationale. L'équipe est complétée par Kristyn Collins (numéro 10), Joëlle Guérette (numéro 13), Lois Martin (numéro 16), et Ryan Rondeau (numéro 34), qui en seront à leur première participation à de Grands Jeux.

Au Défi mondial de boccia, une compétition test pour les Jeux parapanaméricains, qui a eu lieu à Santiago au début de l'été dans le site qui accueillera le tournoi des Jeux, les athlètes ont récolté neuf médailles. Tous les athlètes, à l'exception de Rondeau, ont également concouru aux Championnats du monde 2022 en décembre dernier.

«?Faire partie de l'équipe nationale m'a donné l'occasion de me mesurer aux meilleurs, et je suis extrêmement fière de tout ce que j'ai accompli?», indique Collins. «?Mes principaux objectifs pour Santiago sont de bien jouer, de me hisser dans le top 4 et, je l'espère, de monter sur le podium. Je veux conclure les Jeux parapanaméricains avec un classement mondial qui me permettra d'atteindre mon objectif ultime, Paris 2024, mais il faut y aller une étape à la fois et une compétition à la fois.?»

La compétition de boccia aux Jeux parapanaméricains se déroulera du 19 au 25 novembre et comprendra des épreuves individuelles, ainsi que des épreuves en double et en équipe. Les neuf athlètes concourront en individuel?; les tandems et les équipes sont organisés comme suit : Ciobanu et Levine (double BC4)?; Guérette et Rondeau (double BC3)?; Allard, Collins et Cryderman (équipe BC1-BC2).

Les gagnants des tournois en double BC3 et BC4 et par équipe BC1-BC2 assureront la qualification de leur pays pour les Jeux paralympiques l'été prochain, et l'événement offrira également aux athlètes l'occasion de récolter de précieux points au classement mondial en vue de leur qualification.

«?Félicitations aux neuf athlètes nommés dans l'équipe en boccia?», déclare Vander Vies, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne et double Paralympien en boccia. «?En tant qu'ancien joueur de boccia, j'ai bien entendu très hâte de suivre toute l'action à Santiago. Les Jeux parapanaméricains sont un événement important pour ces athlètes dans leur parcours vers Paris, et nous ferons tout ce qu'il est possible de faire pour les soutenir. Le boccia est un sport passionnant et unique au Mouvement paralympique, et nous espérons que tout le Canada sera derrière ces athlètes.?»

«?C'est tellement excitant de voir nos premiers athlètes nommés pour les Jeux parapanaméricains, et je suis ravie d'accueillir chacun d'entre eux au sein de l'équipe?», ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne. «?J'ai toujours aimé le boccia et je sais que je vais apprendre tout ce que je peux au sujet de ce sport auprès de mon co-chef de mission afin de devenir une experte avant les Jeux. Nous avons hâte d'encourager l'équipe à Santiago.?»

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

La liste courante des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. Le boccia est le premier sport dont les athlètes sont nommés dans l'équipe des Jeux de Santiago. La liste définitive approuvée sera communiquée avant le début des Jeux.

