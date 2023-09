Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 8 000 $ à l'Expo Donnacona





QUÉBEC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 8 000 $ à l'Expo Donnacona, qui a lieu jusqu'au 10 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'Expo Donnacona est un événement rassembleur qui permet chaque année aux exposants de présenter le fruit de leur travail à des milliers d'amateurs de produits du terroir. Pour sa 55e édition, les visiteurs auront droit à une programmation diversifiée alliant spectacles musicaux, manèges et exposition de produits locaux.

Citations

« Depuis sa première édition, l'Expo Donnacona ne cesse de gagner en popularité. Chaque année, des artistes émergents et de la relève venus de partout au Québec se succèdent sur scène au grand bonheur des participants. Les rendez-vous de ce type dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. Ils permettent à nos producteurs locaux de mettre en valeur leurs produits. Félicitations au comité organisateur qui, au fil des ans, ne cesse de se surpasser pour nous offrir des moments mémorables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plus de 50 ans, la ville de Donnacona est l'hôte d'un important événement familial dans Portneuf. Je suis heureux que notre gouvernement s'associe au succès de l'Expo Donnacona, car ce rendez-vous incontournable de l'automne fait le bonheur des petits et des grands. Au cours des quatre jours de festivités, j'invite les gens à venir en grand nombre encourager les exposants, s'amuser dans le parc d'attractions et découvrir ou redécouvrir les artistes de talent qui se produiront sur scène. Bravo aux organisateurs, Nelson et Simon Langlois, qui ne ménagent pas leurs efforts pour nous faire vivre de beaux moments! »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental auprès de la ministre du Tourisme

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe

