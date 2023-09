TVS Motor Company crée le segment « New Freestyle Performance » avec le lancement mondial de sa nouvelle sportive, la TVS Apache RTR 310





S'appuyant sur une expertise approfondie de la course de plus de quatre décennies, TVS Motor Company dévoile le tout nouveau fleuron de sa gamme emblématique Apache : la TVS Apache RTR 310. Très attendue, cette sportive sans carénage est sur le point de redéfinir le royaume de l'exaltation sur deux roues avec son impressionnant mix de puissance, d'agilité et de style. La TVS Apache RTR 310 est prête à captiver les amateurs de moto et d'adrénaline aux quatre coins du globe. Elle promet une expérience de conduite inégalée, d'établir de nouvelles références et de lancer une passerelle vers le monde du freestyler.

La TVS Apache RTR 310 est à la pointe de l'innovation grâce à sa conception unique, la disposition de son moteur, sa gestion de la chaleur et ses nombreuses technologies différenciatrices axées sur l'engagement, la sécurité et le confort du motard.

S'exprimant au sujet de l'événement, M. Sudarshan Venu, directeur général, TVS Motor Company, a déclaré : « TVS Motor Company a toujours transformé et redéfini la technologie avec la série TVS Apache en pole position, qui nous a permis de lancer des innovations technologiques telles que les modes de conduite, l'embrayage à glissement contrôlé, la connectivité, la suspension entièrement réglable et la plateforme Built to Order Platform. Le lancement mondial de la toute nouvelle TVS Apache RTR 310 constitue pour nous un jalon majeur, car cette moto englobe l'héritage de 18 ans d'Apache en matière d'innovation et de performance. Avec la TVS Apache RTR 310, notre ingénierie atteint de nouveaux sommets pour offrir aux passionnés une moto qui est non seulement puissante, mais qui rassemble également différentes technologies pour offrir une expérience de conduite sans pareil. Cette moto est en passe de devenir le produit phare de nombreux marchés mondiaux, y compris l'Inde, l'Europe, l'Amérique latine et l'ASEAN. »

S'exprimant durant le lancement, Vimal Sumbly, Head Business ? Premium, TVS Motor Company, a déclaré : « La TVS Apache RTR 310 est la première d'une nouvelle génération d'Apache qui hérite d'un pedigree de course de 40 ans et de notre philosophie Track to Road. Cette machine marque le début d'une nouvelle ère de motocyclisme freestyle à hautes performances avec une nature inspirant les sensations fortes et le plaisir. Grâce à de nombreuses technologies inédites, cette nouvelle Apache, comme toutes ses petites soeurs, mènera la course aux références technologiques dans sa catégorie. Son design mi-cyborg, mi-streetfighter, son couple disponible sur toute la plage et son agilité affûtée pour la piste décuplent le plaisir du motard d'une ère nouvelle. Bienvenue sur le terrain de jeu du freestyler.

La série TVS Apache RTR est déjà reconnue comme un acteur redoutable en format sans carénage sur le segment premium. La série TVS Apache a récemment franchi le seuil des cinq millions de ventes mondiales, devenant ainsi la marque de moto premium à la croissance la plus rapide du segment. »

Une technologie qui change la donne :

Pour la première fois sur ce segment Fonctions créant un nouveau segment ? Cruise Control ? Quickshifter bidirectionnel ? Phare dynamique à LED classe D ? Contrôle linéaire de la stabilité réglé pour la piste ? Feux de freinage dynamique ? Sous-châssis en aluminium léger ? 5 modes de conduite, y compris le tout nouveau mode Supermoto ? Système de contrôle de pression des pneus ? Siège climatisé (chaud et froid) ? Moteur DOHC à inclinaison inversée ? Écran TFT 5" avec commande GoPro, commande musicale, assistance vocale, connectivité casque intelligent, téléphonie et navigation ? Contrôle dynamique de la stabilité réglé pour la piste avec 6D IMU ABS de courbe

Antipatinage de courbe

Cruise Control de courbe

Contrôle de cabrage

Commande d'ajustement à la pente

Commande de soulèvement arrière

Version Prix (en magasin d'exposition en Inde) Arsenal Black (sans Quickshifter) ? 2,42,990 Arsenal Black ? 2,57,990 Fury Yellow ? 2,63,990 Selon vos spécifications ?Dynamic Kit ? 18,000 ?Dynamic Pro Kit ? 22,000 ?Sepang Blue ? 10,000

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 septembre 2023 à 18:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :