LA BOISSON POUR SPORTIFS BODYARMOR ANNONCE UNE EXPANSION INTERNATIONALE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE DE LA MARQUE





BODYARMOR Sports Nutrition a annoncé aujourd'hui que, pour la première fois dans l'histoire de la marque, les boissons pour sportifs haut de gamme BODYARMORMC seront distribuées à l'échelle internationale. À compter de janvier 2024, les boissons BODYARMOR seront offertes partout au Canada, y compris dans des villes clés comme Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, Calgary et Edmonton. La marque de boissons pour sportifs qui change la donne proposera son produit original, BODYARMOR, ainsi que sa version hypocalorique, BODYARMOR LYTE, aux consommateurs canadiens.

Fondée en 2011 par Mike Repole, la marque BODYARMOR a bouleversé la catégorie des boissons pour sportifs en proposant un produit haut de gamme à base d'eau de coco, qui contient des électrolytes et des antioxydants. Pauvre en sodium et riche en potassium, la boisson pour sportifs BODYARMOR est faite d'arômes et d'édulcorants naturels, et ne contient aucun colorant artificiel. Après avoir connu un succès retentissant et constaté que les consommateurs recherchaient de meilleures options de boissons hydratantes que celles proposées sur le marché, la marque a créé BODYARMOR LYTE, une boisson hydratante hypocalorique (seulement 15 calories par portion) qui, comme la boisson pour sportifs, est à base d'eau de coco et ne contient pas d'arôme ni de colorant d'origines artificiels.

« Il s'agit d'un moment important et d'une étape clé pour la marque BODYARMOR, que nous ne prenons pas à la légère, déclare Federico Muyshondt, chef de la direction de BODYARMOR Sports Nutrition. Nous avons connu une croissance incroyable depuis notre création il y a plus de 10 ans, et nous sommes ravis d'offrir notre gamme de produits de qualité supérieure sur de nouveaux marchés, notre première étape étant le Canada. »

Au début de 2024, la marque proposera huit nouveaux produits aux Canadiens d'un océan à l'autre :

Boissons pour sportifs BODYARMOR : Fraise banane (saveur la plus vendue de la marque aux États-Unis), Punch aux fruits, Orange mangue, Fraise raisin, Punch tropical

Fraise banane (saveur la plus vendue de la marque aux États-Unis), Punch aux fruits, Orange mangue, Fraise raisin, Punch tropical BODYARMOR LYTE : Pêche mangue (boisson LYTE la plus vendue aux États-Unis), Bleuet grenade, Pitaya baies

M. Muyshondt mentionne : « Nous songeons à une expansion internationale depuis un certain temps, et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir la réaliser en partenariat avec The Coca-Cola Company et la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola. Nous savons que les consommateurs du monde entier, et plus particulièrement ceux du Canada, cherchent désormais plus de fonctionnalité dans leurs boissons. Ils veulent que ce qu'ils consomment leur apporte davantage. Les boissons BODYARMOR sont conçues pour cela. Notre marque et notre produit ont été conçus pour être meilleurs pour la santé du point de vue des ingrédients, et nous sommes convaincus que les consommateurs seront réceptifs. »

Aux États-Unis, le taux d'achats répétés est actuellement de 51 %*, ce qui signifie qu'une fois que les consommateurs ont essayé le produit, ils continuent à l'acheter régulièrement.

« L'amour des Canadiens pour le sport est aussi diversifié que les gens qui vivent dans nos communautés, ce qui fait du Canada un excellent choix pour mener l'expansion internationale de BODYARMOR, souligne Stephen du Toit, président et directeur de l'exploitation de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada. Il n'y a rien de comparable aux boissons BODYARMOR sur le marché canadien aujourd'hui, et nous savons que ce produit va plaire aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Nous sommes très heureux de nous associer à l'équipe de BODYARMOR en tant que premier marché international à proposer cette marque révolutionnaire à nos clients au début de l'année prochaine. »

Au-delà du Canada, BODYARMOR Sports Nutrition continue d'évaluer le marché.

« Nous connaissons le pouvoir de notre marque et nous sommes convaincus que ce n'est que le début de notre expansion vers de nouveaux pays et de nouveaux consommateurs dans le monde entier, déclare M. Muyshondt. Nous avons changé la donne en matière de boissons pour sportifs et nous savons que de nombreux consommateurs continuent à boire des formules dépassées parce que c'est tout ce qu'ils ont à leur disposition. Nous allons changer cela. »

Pour plus de renseignements sur le lancement international, veuillez consulter le site www.drinkbodyarmor.com.

* Numerator, tous les créneaux mesurés, période de 52 semaines se terminant le 30 juillet 2023

À propos de BODYARMOR Sports Nutrition

Chef de file dans le monde de l'hydratation pour les sportifs et de l'hydratation active grâce à des innovations qui changent la donne, BODYARMOR Sports Nutrition (BASN) a pour mission de devenir le numéro 1 de l'hydratation pour les sportifs. Rassemblant deux marques emblématiques, BODYARMOR et POWERADE (respectivement aux 2e et 3e rangs dans la catégorie des boissons pour sportifs), BASN incarne une culture entrepreneuriale soutenue par les ressources et les connaissances de l'une des entreprises les plus connues au monde, The Coca-Cola Company, qui a entièrement acquis BODYARMOR en 2021.

BODYARMOR bouleverse le monde de l'hydratation pour les sportifs depuis 2011, en proposant un produit haut de gamme à base d'eau de coco qui contient des électrolytes et des antioxydants. Pauvre en sodium et riche en potassium, la boisson pour sportifs BODYARMOR est faite d'arômes et d'édulcorants naturels, et ne contient aucun colorant artificiel. La vaste gamme de boissons de BODYARMOR comprend BODYARMOR LYTE, une boisson hydratante hypocalorique, et BODYARMOR SportWater, une eau alcaline à pH 9+ haut de gamme. Plus récemment, en 2023, BODYARMOR a élargi sa gamme au-delà des boissons pour sportifs avec le lancement de Flash I.V., une boisson de réhydratation rapide avec un rapport glucides/électrolytes optimal offrant une hydratation plus rapide et plus durable, et un bon goût.

La boisson POWERADE a été créée en 1988 pour procurer aux athlètes qui se donnent à fond l'hydratation dont ils ont besoin pour continuer à se dépasser. La marque a été relancée en 2023 avec une nouvelle identité visuelle, un nouvel objectif de marque et une formule révolutionnaire qui contient 50 % plus d'électrolytes comparativement à la boisson pour sportifs la plus vendue.

6 septembre 2023 à 09:10

