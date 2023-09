HONOR dévoile les smartphones du futur à l'IFA 2023





La marque lance un nouveau concept « Phone-to-purse » avec la révélation de HONOR V Purse, présente HONOR Magic V2 et lance une nouvelle variante de couleur pour le HONOR 90

BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La marque technologique mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui sa vision stratégique pour l'avenir des smartphones à l'IFA 2023. Au cours de sa session d'ouverture intitulée « Unfold Tomorrow », George Zhao, PDG de HONOR, a souligné l'engagement de la marque à généraliser les smartphones pliables, avec ses dernières innovations centrées sur l'humain, notamment le smartphone pliable vers l'intérieur le plus léger et le plus fin de HONOR, le Magic V2. La marque a également dévoilé le HONOR V Purse, un nouveau concept qui réinvente un smartphone pliable en un sac à main portable et avant-gardiste, offrant des possibilités infinies de style et d'expression de soi.

« Les smartphones pliables de HONOR ont parcouru un long chemin, chaque itération présentant des avancées remarquables en matière de conception, de fonctionnalité et de durabilité », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR. « Non seulement cela, mais avec notre concept de téléphone à sac à main concrétisé grâce au HONOR V Purse, nous explorons des solutions durables qui exploitent la technologie pliable émergente pour stimuler la créativité et façonner le style de vie de demain. »

Dévoiler la prochaine frontière de la technologie avant-gardiste

HONOR assume son rôle dans l'élaboration des modes de vie futurs et dévoile le HONOR V Purse, un nouveau concept « Phone-to-purse » qui annonce le début des appareils électroniques considérés comme une toute nouvelle catégorie de biens de consommation à la mode offrant des possibilités illimitées d'expression de soi.

Le HONOR V Purse mesure moins de 9 mm une fois plié, ce qui est encore plus fin que certains des meilleurs téléphones à barre du marché, ce qui le rend plus portable que jamais. Il transforme de manière transparente le smartphone pliable en une déclaration de mode phygitale ultime, grâce à une série d'écrans permanents (AOD) personnalisables qui imitent le design d'un sac à main, y compris des éléments de conception tels que des chaînes, des plumes et des pompons qui réagissent et se balancent avec le smartphone lorsqu'il bouge. Le téléphone concept est également compatible avec un choix de sangles et de chaînes interchangeables, qui se clipsent sur la charnière pour permettre au smartphone d'être porté sans effort sur l'épaule comme un sac à main ou un sac à main ordinaire, lui permettant ainsi de devenir le nouveau sac « it » du futur.

Conçu dans un souci de durabilité, le HONOR V Purse incarne l'engagement de HONOR envers l'environnement. En plus de présenter des matériaux issus de sources durables tels que le cuir végétalien pour ses bracelets, les AOD du concept personnalisables à l'infini peuvent être associés à n'importe quelle tenue. Alors que l'industrie de la mode transcende le monde physique vers un espace plus numérique, la technologie offre des possibilités illimitées de style et d'expression de soi. De cette manière, le HONOR V Purse peut aider les consommateurs soucieux de l'environnement à réduire leur consommation de mode rapide et, plus important encore, il aide le monde de la mode à adopter de nouvelles technologies afin d'encourager les consommateurs à acheter moins et à utiliser plus longtemps.

Faisant écho à son esprit de marque de collaboration ouverte, HONOR s'est associé aux plus grands créateurs de tendances de sa plateforme HONOR Talents Global Design Awards, notamment Bram Van Diepen, directeur du design de vêtements pour hommes de BURBERRY, l'artiste contemporaine Yunuene Esparza, doyenne de la China Academy of Art International College Yuan Youmin et l'artiste interdisciplinaire Xiao Hui Wang, pour concevoir une série d'AOD personnalisés pour l'appareil, offrant des possibilités de mode infinies. Dans la prochaine phase du programme, en ouvrant l'interface API qui permet aux concepteurs d'appeler des capteurs comme un gyroscope, un capteur tactile ou un capteur de lumière ambiante, HONOR invitera des talents émergents du monde entier à proposer leurs propres conceptions, reflétant les dernières inspirations des tendances du design, afin de remodeler le style de vie.

Première présentation mondiale de HONOR Magic V2

Lors de l'IFA 2023, HONOR a également présenté pour la première fois son nouveau smartphone pliable phare, le HONOR Magic V2, lors d'un événement mondial, qui illustre parfaitement la vision de HONOR en matière de smartphones pliables, redéfinissant les références de l'industrie avec des améliorations significatives en termes de facteur de forme, de batterie, d'affichage et d'expérience utilisateur.

Le HONOR Magic V2 est le smartphone pliable vers l'intérieur le plus léger et le plus fin jamais présenté par HONOR à ce jour, pesant seulement 231 g[1]et mesurant seulement 9,9 mm[2] d'épaisseur une fois plié. Il est doté d'une nouvelle génération de batterie double silicium-carbone d'une épaisseur moyenne de seulement 2,72 mm, qui atteint une capacité élevée allant jusqu'à 5 000 mAh dans l'espace d'un corps phare pliable mince et léger.

En plus d'être fin et léger, le HONOR Magic V2 est doté d'une charnière en titane ultra légère, la première en son genre, et d'un nouvel acier exclusif à HONOR, offrant une robustesse et une durabilité accrues au mécanisme de charnière. Le HONOR Magic V2 obtient également la très convoitée certification de durabilité de SGS, en permettant à la charnière de résister à plus de 400 000 plis, garantissant une durée de vie allant jusqu'à dix ans pour un pliage 100 fois par jour.

Le HONOR Magic V2 dispose d'une configuration de triple caméra arrière qui comprend une caméra principale de 50 MP (f/1,9), une caméra ultra-large de 50 MP (f/2,0) et une caméra téléobjectif de 20 MP (f/2,4). La configuration à double caméra frontale comprend deux caméras 16 MP (f/2,2).

Intégrant une innovation centrée sur l'humain, le HONOR Magic V2 prend également en charge la technologie de gradation PWM 3840 Hz de pointe qui minimise la fatigue oculaire, garantissant une visualisation confortable même en cas d'utilisation prolongée.

De nouvelles expériences interactives sont rendues possibles par le HONOR Magic V2. Le HONOR Magic V2 prend non seulement en charge la photographie en vol stationnaire, mais également d'autres expériences en vol stationnaire telles que les réunions et les divertissements. Pour la première fois, le HONOR Magic V2 prend en charge Parallel Space, qui permet non seulement de stocker séparément les données professionnelles et personnelles et d'isoler les données en toute sécurité, mais permet également d'exploiter indépendamment des applications à double espace en parallèle, un peu comme un deuxième téléphone a été inséré dans le téléphone pliable.

Nouvelle couleur pour le lauréat du prix EISA HONOR 90

Pour compléter ses mises à jour de produits, HONOR a également annoncé que le HONOR 90 a remporté le très convoité Best Buy Smartphone 2023-2024 de l'Expert Imaging and Sound Association (EISA). Pour célébrer cette victoire, HONOR lance le coloris tendance Peacock Blue pour le HONOR 90 dans le monde entier.

