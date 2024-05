Momentum Design Lab remporte plusieurs prix de meilleures conceptions de produits numériques





Momentum Design Lab, une société HTEC, a débuté 2024 en remportant de nombreuses distinctions lors de la 11e édition des Web Excellence, Spring 2024 UX Design and Indigo Design Awards. Ces prix soulignent la maîtrise par Momentum de l'innovation de pointe en matière de produits numériques et de pensée conceptuelle. Chaque accomplissement reflète également le dévouement de Momentum en faveur de la qualité et de l'influence dans le secteur de la conception et de la technologie UX.

Les engagements avec des entreprises visionnaires comme Bitstamp, KT Tape, Nasdaq Private Market, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la collaboration avec l'équipe de conception et de marketing de HTEC ont joué un rôle essentiel pour remporter ces prix. Les victoires de Momentum pour les cinq catégories aux Web Excellence Awards démontrent sa polyvalence et son large éventail d'expertise. Ces candidatures comprenaient des projets pour les applications mobiles Bitstamp et KT Tape, les sites web Nasdaq Private Market et HTEC, et la plateforme Hive de l'OMS, qui se sont distinguées parmi les 900 candidatures en provenance de 21 pays.

En outre, Momentum a remporté un prix dans la catégorie très convoitée « UX Design Award | Product » pour le projet « KT Tape?Tape Like the Pros » et a remporté le prix Indigo Design 2024 pour l'application mobile KT Tape et la conception du site web HTEC. Cette victoire contre une longue liste de concurrents mondiaux souligne la pertinence universelle du design UX dans divers secteurs. La reconnaissance de Momentum renforce encore sa position de chef de file du design UX et de l'innovation produit.

Les critères d'évaluation de ces prix étaient axés sur la pertinence, l'innovation et le centrage sur l'utilisateur, qualités reflétées dans l'éthique et la méthodologie de projet de Momentum et affirmées dans son engagement à fournir des expériences utilisateur supérieures de bout en bout.

À propos de Momentum Design Lab :

Momentum Design Lab, une société HTEC, est une agence d'innovation de produits qui englobe les domaines commerciaux, des services et de la conception de produits. Son approche stratégique intègre l'IA et les données pour offrir des expériences cohérentes grâce à la cocréation. Parmi sa clientèle figure des leaders influents de l'industrie et des organisations culturelles visionnaires. Ce mélange diversifié élargit les perspectives de l'entreprise, conduisant à de nouvelles approches qui transforment les organisations et génèrent un impact durable.

À propos d'HTEC :

HTEC est une société internationale d'ingénierie numérique, de développement de produits et de technologie qui contribue à l'évolution technologique des entreprises les plus influentes au monde, allant des startups disruptives aux entreprises du Fortune 500. Possédant plus de 2 000 experts répartis en Amérique du Nord et en Europe, HTEC est le partenaire technologique idéal pour ses clients et la plateforme de croissance ultime pour ses employés.

16 mai 2024 à 12:25

