En Afrique, 70.000 décès dus au cancer du col de l'utérus pourraient être évités chaque année





NEW YORK, 01 September 2023 / PRN Africa / -- Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les ressources financières et humaines allouées aux programmes de lutte contre le cancer du col de l'utérus sont insuffisantes à cause du peu d'importance accordée à la lutte contre cette maladie par les gouvernements.

La capacité limitée des travailleurs de la santé à fournir des services complets de prévention et de lutte contre la maladie, le faible niveau de sensibilisation et de connaissance de la maladie, ainsi que le coût élevé des produits et des vaccins, entravent l'efficacité de la lutte.

« Cette maladie cancéreuse est terriblement dévastatrice et affecte profondément les familles. Cependant, grâce au dépistage précoce, aux soins et à la prévention par la vaccination, les femmes et les jeunes filles de notre Région peuvent être protégées contre le cancer du col de l'utérus », a affirmé dans un communiqué, la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Charge de morbidité parmi les plus élevées au monde

Conformément aux objectifs mondiaux de l'OMS visant à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici à 2023, les pays doivent vacciner 90% des femmes et des jeunes filles avec le vaccin contre le papillomavirus humain. Il s'agit aussi de parvenir à un taux de dépistage du cancer de 70% et faire en sorte que 90% des femmes et des jeunes filles atteintes de cancer bénéficient d'un traitement.

Actuellement, 26 pays de la Région africaine de l'OMS ont introduit le vaccin contre le papillomavirus humain et seules 31% des filles âgées de 15 ans ont reçu le premier vaccin dans la région en 2022. Seuls 16 pays ont introduit le dépistage du papillomavirus humain au niveau local.

« L'intensification des efforts pour améliorer l'accès aux services de lutte contre le cancer est une priorité absolue pour l'OMS. Cette priorité entre dans le cadre de son soutien aux objectifs des pays pour vaincre les maladies et améliorer la santé et le bien-être de la population de la région », a ajouté la Dre Moeti.

Le cancer du col de l'utérus, principalement causé par le papillomavirus humain, est le quatrième cancer le plus courant chez les femmes dans le monde, causant plus de 300.000 décès par an. Le continent africain compte 19 des 20 pays où la charge de morbidité du cancer du col de l'utérus est la plus élevée au monde.

Des progrès ces dernières années

Pour atteindre les objectifs mondiaux fixés pour 2030, la couverture vaccinale devrait atteindre 90% des femmes et des filles dans 20 pays d'ici à 2024, dans au moins 10 pays, les taux de dépistage nationaux devraient atteindre 25% des femmes âgées de 30 à 49 ans et le taux de traitement devrait être porté à 25% dans ces pays.

Par ailleurs, l'OMS estime que le continent africain a réalisé des progrès ces dernières années dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Près de 40% des pays qui administrent la première dose de vaccin aux filles ont atteint une couverture de 70%.

Sur le terrain, l'OMS entend mettre l'accent sur un meilleur accès au dépistage, à la vaccination et au traitement. L'agence onusienne renforce des stratégies telles que la vaccination à dose unique, en intégrant le vaccin contre le papillomavirus humain dans les programmes de santé existants afin d'étendre la prévention et le traitement. Des initiatives sont aussi menées pour remédier aux inégalités et à l'accès limité aux services parmi les populations vulnérables.

4 septembre 2023

