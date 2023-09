EZVIZ dévoile des innovations marquantes en matière de technologie liées à la connectivité à l'IFA 2023, offrant aux familles du monde entier des modes de vie intelligents interconnectés et tournés vers l'avenir





La société présente ses derniers développements en matière de sécurité domestique, de nettoyage intelligent et d'alimentation portable, ainsi que des solutions pour toute la maison améliorée par la connectivité et la durabilité.

BERLIN, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, un leader mondial de la maison intelligente, s'est joint à la célébration de la technologie de pointe à l'IFA 2023 avec le thème « DREAM EASY, LIVE SMART. » Pour rehausser les espaces de vie des gens avec sécurité, commodité et plaisir, EZVIZ a séduit le salon avec une gamme impressionnante de nouveaux lancements, y compris des caméras de sécurité 4G, des sonnettes vidéo intelligentes, des robots aspirateurs, des solutions d'alimentation extérieure, et plus encore. Les clients peuvent également explorer virtuellement en ligne le stand interactif de l'entreprise ou à l'IFA Hall 22 au stand n°114.

Cette année, les innovations d'EZVIZ vont au-delà des appareils individuels. EZVIZ introduit la technologie de connectivité IoT EZVIZ Connect et la passerelle A3 prenant en charge la compatibilité Matter et Apple HomeKit pour une plus grande utilisation dans toute la maison. De plus, EZVIZ réaffirme son engagement indéfectible envers le développement durable en lançant des gammes de produits respectueux de l'environnement et en plaidant pour sa première campagne verte.

« Chaque mois de septembre, l'IFA représente notre principale chance de présenter les progrès que nous avons réalisés dans la technologie de la maison intelligente », a déclaré Guanlan Chen, directeur mondial des produits d'EZVIZ. « Notre système de maison intelligente en évolution souligne notre capacité à offrir des solutions de pointe qui simplifient, sécurisent et améliorent la vie. »

Après des décennies de leadership dans le domaine de la sécurité domestique, EZVIZ diversifie ses offres pour répondre aux nombreuses demandes au cours de l'année écoulée. Le lancement de la CB5, une caméra à batterie avec panneau solaire intégré, et de la caméra à batterie extérieure H8c 4G répond ainsi aux besoins de protection des habitations éloignées. EZVIZ a également répondu aux besoins de mobilité en proposant des stations portables alimentées par l'énergie solaire pour une recharge fiable en cas d'urgence et lors d'activités de plein air.

Pour les besoins en intérieur, EZVIZ lance le RS20 Pro, un robot aspirateur laveur 2 en 1 doté d'une technologie de nettoyage avancée et d'un dépoussiérage automatique. Et la série de robots de nettoyage intelligents comprend des produits comme RE4 et RE4 Plus qui font partie du projet EZVIZ Green, car ils utilisent des matériaux recyclés et une partie de leurs ventes aide à soutenir le plan mondial de plantation d'arbres de l'entreprise , en partenariat avec Treedom .

EZVIZ adopte également une approche systématique des maisons intelligentes, en concevant des produits évolutifs. Le nouveau visiophone HP7 peut servir de hub central, reliant et contrôlant tous les appareils EZVIZ. Avec EZVIZ Connect, il intègre de manière transparente des caméras, des capteurs et des serrures pour une domotique sans effort. De plus, EZVIZ annonce son plan avec Matter avec la nouvelle passerelle A3 et sa première caméra Apple HomeKit E6, améliorant la compatibilité entre les marques et assurant un plus grand confort d'utilisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187123/image.jpg

1 septembre 2023 à 04:00

