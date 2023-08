VALEO PHARMA CONCLUT UN FINANCEMENT DE 4,5 MILLIONS $





3,92 millions $ provenant d'un placement privé sans intermédiaire, et 0,58 million $ provenant d'un prêt d'un initié

Investissement Québec et les initiés investissent chacun 2,0 millions $

Les produits du financement serviront à renforcer le fonds de roulement et soutenir la croissance continue

MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - Valeo Pharma inc. (TSX: VPH) (OTCQB: VPHIF) (FSE: VP2) (la «?Société?» ou «?Valeo Pharma?»), une société pharmaceutique canadienne, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de 4,5 millions $. La société a conclu un placement privé sans intermédiaire (le " Placement ") de 13 999 997 unités (les «Unités ») de la société au prix de 0,28 $ l'unité (le « Prix d'émission ») pour un produit brut de 3,92 millions $, y compris la participation d'Investissement Québec à la hauteur de 2,0 millions $ et de 1,421 millions $ de la part d'initiés. De plus, la Société a conclu une entente de prêt avec une partie apparentée pour un montant de 580 000 $ portant intérêt au taux annuel de 12 %.

« Nous apprécions grandement le soutien d'Investissement Québec et de nos initiés qui ont mené ce financement de capital, continuant ainsi à démontrer leur confiance dans notre plan d'affaires et notre performance de croissance », a déclaré Steve Saviuk, Chef de la direction. « Ce financement renforcera notre fonds de roulement et nous permettra de soutenir les gains de parts de marché de nos principaux produits dans nos domaines thérapeutiques clés. »

« Nous sommes heureux de soutenir Valeo Pharma dans sa stratégie de croissance », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. « Le secteur des sciences de la vie est un secteur clé de notre économie et nous continuerons d'accompagner et d'appuyer nos entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs, tant au Québec qu'à l'international. »

La Société a émis 13 999 997 Unités au prix de 0,28 $ l'Unité pour un produit brut total de 3 920 000 $. Chaque Unité est composée d'une (1) action de catégorie A de la Société (chacune, une « Action ») et d'un demi (1/2) bon de souscription d'Action de la Société (un « Bon de souscription »). Chaque bon de souscription complet permet à son détenteur d'acheter une (1) action dans le capital de la Société (une « Action de bon de souscription ») au prix de 0,35 $ par Action de bon de souscription pour une période de 60 mois à partir de la date de clôture de l'offre (la« Date de clôture »).

Dans le cas où le cours moyen pondéré en volume des actions sur dix (10) jours de bourse consécutifs est supérieur ou égal à 0,70 $, la Société peut aviser le détenteur de bons de souscription, à tout moment après les 12 premiers mois suivant la clôture, que tous les bons de souscription en circulation doivent être exercés dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification, faute de quoi les bons de souscription expireront automatiquement.

La Société utilisera le produit net de l'Offre pour financer son fonds de roulement.

Les actions ordinaires et les bons de souscription sont soumis à une période de détention statutaire de 4 mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et, dans ce cas, les certificats attestant les actions et les bons de souscription porteront une légende à cet effet, le cas échéant.

Chaque souscription par une "partie liée" de la Société est considérée comme une "transaction avec une partie liée" aux fins de la norme multilatérale 61-101 - Protection des détenteurs minoritaires de titres dans les transactions spéciales ("MI 61-101"). La société n'a pas déposé la déclaration de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture prévue de l'offre, car les détails de l'offre et la participation de chaque "partie liée" de la société n'ont été réglés que peu de temps avant la clôture de l'offre, et la société souhaitait clôturer l'offre rapidement pour des raisons commerciales valables. La Société s'appuie sur des exemptions aux exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101. La société est dispensée de l'obligation d'évaluation formelle prévue à l'article 5.4 du règlement 61-101 en vertu des articles 5.5(a) et (b) du règlement 61-101, étant donné que la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des parties intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la société, et qu'aucun titre de la société n'est inscrit ou coté sur des bourses de valeurs ou des marchés boursiers prescrits. En outre, la Société est dispensée de l'obligation d'approbation des actionnaires minoritaires prévue à l'article 5.6 du règlement 61-101, conformément à l'article 5.7(b), étant donné que la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des parties intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. L'offre a été approuvée par le conseil d'administration de Valeo.

À propos d'Investissement Québec



Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment le support technique et technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de Valeo Pharma inc.

Valeo Pharma est une société pharmaceutique en rapide croissance dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies respiratoires / les allergies, l'ophtalmologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et les infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance lors de toutes les étapes de la commercialisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo Pharma qui impliquent des risques et incertitudes, y compris les déclarations concernant l'Offre, le Placement privé concomitant et l'utilisation prévue du produit de ces opérations. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

