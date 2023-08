Le 17 septembre prochain, les Canadiennes et les Canadiens enfileront leurs souliers de sport pour participer à la 43e édition annuelle de La Journée Terry Fox en appui à la recherche sur le cancer





Les milliers de messages #CherTerry reçus au fil des mois précédant l'événement témoignent de l'influence durable de Terry sur la vie des gens du pays

TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - Le dimanche 17 septembre prochain, des milliers de Canadiennes et de Canadiens de près 600 communautés d'un bout à l'autre du pays s'uniront pour perpétuer l'héritage laissé par l'un de nos plus inspirants athlètes et activistes, dans le cadre de la 43e édition annuelle de La Journée Terry Fox.

Cet événement annuel de collecte de fonds contribue à la réalisation du rêve de Terry, soit recueillir des fonds essentiels à la recherche sur le cancer au Canada, recherche qui change des vies. La semaine suivante, plus de trois millions d'élèves de 10 000 écoles au pays prendront part à La Journée Terry Fox des écoles.

Plus tôt cette année, afin de documenter la manière dont l'héritage de Terry continue d'inspirer notre nation, La Fondation Terry Fox a donné aux Canadiennes et aux Canadiens l'occasion de soumettre en ligne leur propre message #CherTerry. Des milliers de personnes ont répondu à cette invitation, démontrant ainsi l'impact durable que l'histoire de Terry continue d'avoir aujourd'hui.

« Terry était déterminé à créer un monde d'où le cancer aurait disparu, déclare Fred Fox, le frère aîné de Terry. La multitude de messages #CherTerry que nous avons reçus, certains relatant des souvenirs personnels, d'autres accompagnant même des dessins, témoigne de l'impact qu'a eu et que continue d'avoir l'histoire de Terry et démontre clairement à nos yeux la transmission de l'héritage qu'il nous a laissé, qui s'incarne dans la détermination et l'engagement dont font montre les Canadiennes et les Canadiens. »

En avril dernier, La Fondation Terry Fox mettait en vente un t-shirt #CherTerry en série limitée, conçu en collaboration avec Ryan Reynolds et la famille Fox pour la Journée Terry Fox 2023. Dans son propre message #CherTerry, Ryan déclarait : « Je participe à La Journée Terry Fox depuis ma deuxième année et je ne pense pas qu'il existe plus fort et plus bel héritage qu'une personne puisse laisser. »

Ces t-shirts en série limitée se sont écoulés en quelques jours seulement, permettant de récolter plus de 1,2 million de dollars pour financer la recherche sur le cancer. Afin de poursuivre sur cette lancée, une affiche commémorative #CherTerry, conçue par l'artiste canadien de renom Mutant 101 et aussi offerte en série limitée, sera dévoilée et mise en vente (au coût de 50 $) le 17 septembre prochain, soit le jour même de La Journée Terry Fox. Tous les profits seront versés à la recherche sur le cancer.

La Fondation Terry Fox est un investisseur national majeur dans la recherche sur le cancer. L'organisme a collecté plus de 850 millions de dollars à ce jour et finance des projets de recherche d'une importance cruciale dans des domaines comme la médecine de précision, qui offre un nouveau cadre de travail pour la recherche sur le cancer et le traitement de cette maladie et qui vise à accélérer les progrès réalisés en matière de détection, de diagnostic et de traitement de tous les cancers.

« C'est la générosité des gens de ce pays qui nous permet de faire un pas de plus vers la concrétisation d'un monde sans cancer, affirme Michael Mazza, directeur exécutif de La Fondation Terry Fox. Les fonds que nous recevons grâce à La Journée Terry Fox annuelle servent à financer certains des projets de recherche les plus novateurs au Canada et des chercheurs en oncologie parmi les plus brillants au pays. »

Les gens de partout au pays sont invités à s'inscrire, à collecter des fonds et à participer à cette tradition canadienne emblématique et à continuer à envoyer leurs messages #CherTerry, sur le site terryfox.org ou sur les plateformes de médias sociaux, en identifiant La Fondation Terry Fox et en utilisant le mot-clic #CherTerry.

Tous les profits serviront à appuyer la mission de Terry, soit financer la recherche sur le cancer au Canada, qui est d'une importance vitale, et l'inscription est gratuite. Dans le cadre de La Journée Terry Fox, vous pouvez marcher, courir ou rouler en patins, en planche ou à vélo. Rendez-vous au terryfox.org/run pour obtenir plus d'information, parrainer un participant ou une participante, former une équipe ou vous inscrire pour collecter des fonds.

MÉDIAS SOCIAUX

Instagram : @TerryFoxFoundation

FaceBook : @TheTerryFoxFoundation

TikTok : @TheTerryFoxFoundation

Twitter : @TerryFoxCanada

YouTube : @TerryFoxCanada

#CherTerry #LaJournéeTerryFox

À propos de La Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 850 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

SOURCE The Terry Fox Foundation

31 août 2023 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :