Le ministre des Transports annonce de nouvelles nominations et de nouveaux renouvellements de mandat d'importance dans le secteur des transports

OTTAWA, ON, le 30 août 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui des nominations et des renouvellements de mandat dans le secteur des transports.

Office des transports du Canada

Mme Elizabeth Catherine Barker ( Ottawa , en Ontario ) : mandat renouvelé à titre de vice-présidente pour une période de cinq ans.

Administration de pilotage du Pacifique

La cheffe Marilyn May Slett de la Nation Heiltsuk ( Bella Bella , en Colombie-Britannique) : nommée membre pour une période de quatre ans.

Quai de Natashquan

M. Denis Déraps ( Natashquan , au Québec) : mandat renouvelé à titre de gardien de quai de Natashquan pour une période de trois ans.

Les personnes nommées proviennent de divers horizons et de différentes communautés au Canada. Elles apporteront à leur poste un large éventail de compétences et d'expertise. De plus, le gouvernement du Canada a nommé ces personnes en visant la parité homme-femme et en cherchant à tenir compte de la diversité des Canadiens et des Canadiennes de partout au pays. Grâce à leur combinaison de compétences et d'expériences vécues, les personnes nommées contribueront à bâtir un secteur des transports qui fonctionne pour toute la population canadienne.

Citation

« Je souhaite à Mme Barker, à la cheffe Slett et à M. Déraps beaucoup de succès dans la poursuite de leurs fonctions au sein du secteur des transports. Leurs nominations à l'Office des transports du Canada, à l'Administration de pilotage du Pacifique et au quai de Natashquan aideront à maintenir une gouvernance adéquate dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



17 administrations portuaires canadiennes;



3 autres sociétés à régie partagée.

Liens connexes

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

