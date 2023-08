TCL remporte trois prix prestigieux aux EISA Awards 2023-2024, dont le prix « EISA Home Theatre Mini LED TV »





Ces récompenses exceptionnelles renforcent la position de TCL à la pointe d'une technologie d'affichage innovante.

PARIS, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- TCL, une des deux plus grandes marques de téléviseurs au monde et une des plus grandes marques de téléviseurs de 98 pouces, annonce aujourd'hui les honneurs exceptionnels obtenus lors des EISA Awards. Reconnue comme la plus grande autorité européenne en matière d'innovation audiovisuelle, l'Expert Imaging and Sound Association (EISA) a décerné à TCL trois prix prestigieux, reconnaissant ainsi son engagement à repousser les limites de la technologie d'affichage.

Pour sa technologie brevetée révolutionnaire, TCL a reçu le prix « EISA HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024 » pour le téléviseur TCL QD-Mini LED 4K TV 65C845, récompensant ainsi ses performances supérieures pour offrir la meilleure expérience de home cinéma. De plus, TCL excelle dans la catégorie QLED, dans laquelle deux de ses téléviseurs ont reçu de précieuses récompenses : Le téléviseur TCL QLED TV 55C745 a été reconnu pour ses améliorations exceptionnelles de jeu et reçu le prix « EISA GAMING TV », tandis que le téléviseur TCL QLED TV 98C735 a été récompensé dans la catégorie écran XL, remportant le titre de « EISA GIANT TV 2023-2024 ».

TCL QD-Mini LED 4K TV 65C845 -- lauréat du prix EISA « HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024 »

Établissant la référence de l'industrie du Mini LED, les experts en image et en son d'EISA ont décerné au TCL 65C845 le prix « BEST HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024 », consolidant ainsi la position de TCL en tant que pionnier de la technologie d'affichage.

TCL continue d'étendre les performances de la technologie Mini LED, et cette année la série C845 a doublé les zones et amélioré les LEDs, outre de nombreux autres ajustements, qui lui ont permis de rivaliser avec les écrans OLED et, dans certains domaines clés, de les surpasser. - ont déclaré les juges de l'EISA.

En particulier, le téléviseur TCL 65C845 offre une luminosité impressionnante, dépassant des pics à 2 000 nits pendant la lecture HDR, avec des niveaux de blanc sur du plein écran à 800 nits. Ce téléviseur est parfait pour les cinéphiles et les joueurs, entièrement compatible avec les consoles de dernière génération.

Le TCL 65C845 est doté de nombreuses fonctionnalités, dont Google TV, un système d'enceintes conçu par Onkyo et la certification IMAX Enhanced.

Ce téléviseur est une référence en matière de qualité audiovisuelle exceptionnelle et de fonction logicielle, assurant d'excellentes performances dans n'importe quel scénario utilisateur. Il est alimenté par le processeur AiPQ 3.0 qui offre des images exceptionnelles. En outre, grâce à Game Master 2.0, à HDMI 2.1, à la fonction ALLM, au VRR 144 Hz, à la technologie FreeSync Premium Pro, à la Game bar TCL, au Game Accelerator 240 Hz, et à la prise en charge des derniers formats HDR (HDR10+, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ), ce téléviseur Mini LED est le choix idéal pour profiter des films, sports et jeux en HDR, et plus encore.

TCL QLED 4K TV 55C745 -- lauréat du prix EISA « GAMING TV 2023-2024 »

Le téléviseur TCL QLED 4K TV 55C745 est le téléviseur idéal pour les jeux vidéo sur la dernière génération de consoles et de PC. En fait, il combine des couleurs QLED spectaculaires, un contraste Full Array Local Dimming et une luminosité maximale avec toutes les dernières fonctionnalités de jeu. Avec Game Master 2.0, HDMI 2.1, la fonction ALLM, le VRR 144 Hz, le technologie FreeSync Premium Pro, la Game bar TCL et le Game Accelerator 240 Hz, ce téléviseur fait passer l'expérience de jeu au niveau supérieur.

Grâce à cela, le TCL 55C745 peut s'adapter à n'importe quelle source de jeu. Couplé à la technologie AMD FreeSync promettant un gameplay fluide et sans artefacts à presque toutes les fréquences d'images, les utilisateurs peuvent s'attendre à la prochaine révolution matière de jeux sur PC et sur console.

Ce téléviseur n'est pas réservé aux joueurs : sa gestion des couleurs, sa luminosité, ses capacités HDR et sa technologie full-array local dimming offrent une performance vidéo dynamique, tandis que l'interface Google TV permet d'accéder à des applications de streaming et de contrôle vocal. Quelle que soit la façon dont vous comptez l'utiliser, le 55C745 jouit d'un excellent rapport qualité-prix. - a déclaré le jury de l'EISA.

Avec la capacité de supporter plusieurs formats HDR tels que HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ, ce téléviseur QLED est le choix ultime pour tous ceux qui veulent la meilleure qualité à un prix raisonnable.

TCL QLED TV 98C735 -- lauréat du prix EISA « GIANT TV 2023-2024 »

Après avoir remporté le prix « BEST BUY LCD TV 2022-2023 » pour son modèle de 55" l'année dernière, le téléviseur QLED C735 de TCL revient avec une autre victoire pour son impressionnante offre XL, comme le TCL C735 de 98", qui a remporté le titre de « GIANT TV 2023-2024 ». TCL, la marque leader en matière d'écrans de 98", met en valeur l'immense puissance des grands écrans pour offrir une expérience de divertissement à domicile entièrement immersive, pour une véritable expérience de cinéma à la maison. Le TCL 98C735, un centre de divertissement QLED 4K de qualité supérieure, bénéficie de l'intégration de Google TV et de performances de jeu vidéo exceptionnelles. Ses images sont davantage améliorées par le Dolby Vision IQ, avec une expression des couleurs avancée, un contraste accru et des niveaux de luminosité améliorés. Le système audio Onkyo de qualité cinéma, combiné à la technologie Dolby Atmos, place le son dans un espace multidimensionnel, mettant les utilisateurs en immersion dans leurs sports, émissions télévisées, films ou jeux vidéo préférés.

Pour ceux qui cherchent à transformer leur salon en home cinéma avec des images plus vraies que nature, le 98C735 de TCL est la réponse. Un téléviseur de 98 pouces avec rétro-éclairage Mini LED et technologie d'écran Quantum Dot, ses images murales combinent des noirs profonds avec d'excellents détails d'ombre et offrent des images exceptionnelles grâce à une luminosité maximale et à une gradation locale impressionnantes - ont déclaré les juges de l'EISA.

Que ce soit en HDR10, en HDR10+ ou en Dolby Vision IQ, les films HDR impressionnent par le dynamisme de leurs couleurs. Le grand angle de vision et l'excellente capacité anti-reflet assurent une expérience cinématographique pour un large public.

De plus, le TCL 98C735 offre une compatibilité de jeu complète pour les consoles haut de gamme et les PC, ce qui lui octroie des qualités complètes. Avec l'intégration de Google TV et à un prix abordable, cet écran géant est une option irrésistible pour les amateurs de divertissement à la recherche d'une expérience de home cinéma extraordinaire.

Ces lauréats exceptionnels de l'EISA et d'autres sont aujourd'hui disponibles sur les marchés mondiaux[1]. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur l'innovation primée de TCL au cours des prochains mois.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère aujourd'hui sur plus de 160 marchés à travers le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public comme des téléviseurs, des appareils audio et des appareils électroménagers intelligents. Consultez le site web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

[1] Les spécifications, les applications, les services et le contenu peuvent varier selon le pays ou la région.

21 août 2023 à 21:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :