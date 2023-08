/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Sajjan, Blair, Beech et Rodriguez et la Secrétaire parlementaire Dabrusin feront le point sur les feux de forêt aux Territoires du Nord-Ouest/





OTTAWA, ON, le 17 août 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités pour une mise à jour sur les feux de forêt aux Territoires du Nord-Ouest par les honorables Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Bill Blair, ministre de la Défense nationale, Terry Beech, ministre des Services aux citoyens, Pablo Rodriguez, ministre des Transports et Julie Dabrusin, Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Après leur brève allocution, les ministres Sajjan, Blair, Beech et Rodriguez et la Secrétaire parlementaire Dabrusin répondront aux questions des médias.

Date : Vendredi 18 août 2023

Heure : 9 h (HAP); 12 h (HAE)

Lieu : Événement virtuel, via Zoom.

(Une interprétation simultanée sera disponible)

La période de questions et réponses est réservée aux membres attitrés de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres peuvent envoyer une demande à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

18 août 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :