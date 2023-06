RAPPEL -- Papiers Tissu KP annonce son assemblée annuelle des actionnaires





MISSISSAUGA, Ontario, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (TSX : KPT) (« PTKP ») tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 20 juin 2023 à 14h00 heure de l'Est au Centre de marché TMX, salle Pearce Bunting, 120, rue Adelaide Ouest, rez-de-chaussée, Toronto (Ontario). Nous invitons cordialement toutes les personnes intéressées à participer en personne à l'événement.



Pour les actionnaires, les médias et les autres parties intéressées qui ne peuvent pas assister à l'assemblée, la présentation sera également disponible sur le site web www.kptissueinc.com.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d'acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d'une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu'investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 13,5 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 2 700 personnes et exploite neuf usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

RENSEIGNEMENTS :

François Paroyan

Avocat et secrétaire général

Papiers Tissu KP inc.

Téléphone : 905 812-6936

[email protected]

INVESTISSEURS :

Mike Baldesarra

Directeur, Relations avec les investisseurs

Papiers Tissu KP inc.

Téléphone : 905 812-6962

[email protected]

19 juin 2023 à 08:30

