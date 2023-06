Mattson Technology répond aux allégations sans fondement soulevées récemment dans les médias





Aucune preuve ne vient à l'appui des allégations soulevées contre Mattson

Les accusations irresponsables d'Applied Materials sont sans fondement et irrecevables

FREMONT, Californie, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Mattson Technology, Inc. (« Mattson ») a répondu aujourd'hui aux allégations non fondées présentées dans un article récent de Bloomberg News au sujet du différend juridique actif de la Société avec Applied Materials (« Applied »).

Nous sommes conscients que de tels récits mensongers occupent une place importante dans notre industrie et dans les stratégies commerciales de nos concurrents. Le processus judiciaire est conçu pour révéler la vérité et nous sommes convaincus qu'il le fera. Nous sommes très chanceux que ces fausses déclarations ne perturbent pas notre capacité de répondre aux besoins de nos clients.

Mattson demeure déterminé à fournir des équipements de pointe pour le traitement des wafers à des niveaux de productivité élevés. Notre objectif est de continuer à offrir à nos clients des solutions rentables tout en respectant toutes les obligations réglementaires et légales applicables.

En termes simples, les réclamations faites contre Mattson sont sans valeur. Nous sommes confiants la résolution de cette affaire nous sera favorable. Dans cette affaire, la plainte d'Applied Materials a été déposée il y a environ 16 mois et ne comprenait aucune preuve à l'appui des allégations soulevées contre Mattson. Malgré un processus judiciaire vigoureux, aucune preuve connexe n'a été présentée depuis le dépôt initial et aucune ne le sera à l'avenir, car ces allégations sont entièrement fausses.

L'accusation téméraire selon laquelle Mattson a recruté des employés quittant Applied pour acquérir leur propriété intellectuelle est sans fondement et irrecevable. Mattson a mené un processus de recrutement approprié. Pour mettre les choses en contexte, au cours des dernières années, plus de 15 anciens technologues et cadres clés ont quitté Mattson pour Applied, et plus de 40 anciens employés de Mattson travaillent actuellement chez Applied.

Il est également important de noter que la Californie, où les deux sociétés ont leur siège social, est un État qui favorise l'emploi « de gré à gré » et protège le droit d'un employé de quitter tout emploi sans motif ni raison. Par conséquent, il est illégal pour un employeur de se livrer à un comportement qui entraverait intentionnellement la mobilité d'un employé. Les politiques de non-concurrence, comme celle instituée par Applied dans ce cas, nuisent à la mobilité des employés et ne sont pas légaux en vertu de la loi californienne.

En outre, Mattson n'a joué aucun rôle dans le départ des employés d'Applied et n'avait pas connaissance des comportements décrits dans l'article par les employés quittant Applied. Lorsqu'ils quittent une entreprise, il arrive que les employés réinitialisent des téléphones remplis de données personnelles et de photos, ou ne veulent pas divulguer l'identité de leur nouvel employeur avant de rejoindre leur nouvel emploi. Ces comportements sont généralement considérés comme des comportements de routine pour des employés quittant une entreprise.

De plus, Mattson n'a demandé à aucun employé éventuel de lui fournir des renseignements de leur ancien employeur. Au contraire, dans le cas du Dr Lai, Mattson a conditionné son recrutement à un accord selon lequel il n'apporterait pas de tels renseignements ? un accord que le Dr Lai a confirmé et qui a été corroboré par une analyse judiciaire approfondie qui a été soumise à la Cour.

Applied Materials a eu près d'un an et demi pour appuyer ces revendications irrecevables devant la cour de justice. Pourtant, Applied Materials n'a pas été en mesure de le faire. Il est décevant qu'Applied Materials ait utilisé un média très respecté comme plateforme pour répéter sans aucune preuve ces allégations infondées.

À propos de Mattson Technology, Inc.

Mattson Technology, une société du Delaware dont le siège social est à Fremont, en Californie, conçoit, fabrique et commercialise les équipements de traitement des tranches (ou wafers) semi-conductrices, et propose des services d'assistance. La bande sèche, la gravure au plasma, le traitement thermique rapide et les équipements de recuit milliseconde de Mattson sont utilisés dans la fabrication à haut volume par les principaux fabricants de mémoire et de puces logiques du monde entier. Les nouvelles innovations de Mattson en génie atomique de surface répondent aux défis les plus critiques de la logique 3D et de la fabrication de mémoire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ci-après : www.mattson.com .

