Angel Yeast publie son rapport 2023 sur la responsabilité sociale de l'entreprise





SHANGHAI, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , (SH600298), le premier fabricant de levure au monde, a publié son rapport RSE 2023 (le « rapport »). Le rapport met en lumière la mission et la vision de l'entreprise, ses progrès en matière d'expansion internationale, ses stratégies intelligentes et numériques, le développement de ses brevets, ses efforts en matière de responsabilité sociale et ses initiatives en faveur de la croissance et du développement de ses employés.

Le rapport détaille la poursuite par Angel Yeast d'un développement équilibré et harmonieux avec les employés, la société et la nature, ainsi que ses efforts incessants pour assumer ses responsabilités sociales et rendre à la société ce qu'elle lui a donné par le biais d'actions concrètes.

Mener le développement durable pour bâtir un avenir plus durable

En 2023, Angel Yeast a continué à promouvoir une production plus propre et a réduit tous les indicateurs de consommation d'énergie et d'émission de polluants ; sa consommation d'énergie globale par unité de produit a diminué de 0,9 % par rapport à l'année précédente, tout en économisant 190 100 tonnes de carbone par le biais de diverses actions.

Le groupe a augmenté ses investissements dans la protection de l'environnement et optimisé les installations de traitement existantes. Grâce à l'installation complète d'équipements d'économie d'énergie et à la mise en oeuvre de technologies d'économie d'énergie, ainsi qu'à la récupération de la chaleur résiduelle et de la pression, il a atteint ses objectifs en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone.

Angel Yeast surveille activement son impact sur l'environnement en recourant à des tests manuels en laboratoire, à des contrôles commandés et à des méthodes en ligne pour contrôler les eaux usées, les gaz d'échappement et les émissions sonores.

L'entreprise accorde une grande importance à la sécurité et au bien-être de ses employés ; elle a organisé 1 623 sessions de formation à la sécurité pour 104 481 participants et 609 exercices d'urgence impliquant 22 313 participants en 2023. En outre, Angel Yeast s'engage en faveur du bien-être social, comme en témoigne l'obtention de l'accréditation ECOVADIS en matière de responsabilité sociale en décembre 2023.

Promouvoir un mode de vie sain grâce à la technologie et à l'innovation

En 2023, Angel Yeast a investi 603 millions de yuans (83,31 millions de dollars) dans la R&D, soit une augmentation de 12,5 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a déposé 1 367 brevets dans divers domaines, détenant 159 brevets d'invention valides en Chine et 106 à l'étranger, ainsi que 180 modèles d'utilité et 58 brevets de conception.

Les avancées technologiques dans la sélection des souches de levure, la fermentation à haut rendement et la digestion enzymatique complexe ont permis de réduire de 20 % l'utilisation de sel. « Nous ne pouvons pas développer l'entreprise sans responsabilité sociale. Angel Yeast continuera à défendre sa mission de développement de la biotechnologie et d'innovation en fournissant des produits et des services de haute qualité, en créant de plus grandes valeurs pour nos clients et en contribuant à la société par le biais de programmes d'aide publique », a déclaré Xiao Minghua, directeur général d'Angel Yeast.

