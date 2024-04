Clé de Peau Beauté et l'UNICEF ont dépassé la marque des 50 % de leur objectif de trois ans au cours de la première année de renouvellement du partenariat visant à autonomiser 5,7 millions de filles grâce aux STIM





TOKYO, 29 avril 2024 /CNW/ - La marque mondiale de produits de beauté de luxe Clé de Peau Beauté et l'UNICEF ont conclu la première année de leur partenariat renouvelé qui touche plus de 3 millions de filles dans le monde, et mettent le partenariat sur la bonne voie afin d'atteindre potentiellement un nombre encore plus élevé de filles que prévu d'ici 2025.

À l'origine de ce succès, les initiatives Skills4Girls du partenariat qui intègrent une gamme de programmes novateurs opérant en collaboration avec les filles du monde entier et pour elles, et qui mettent ces dernières en contact avec les connaissances et les compétences en STIM dont elles ont besoin pour être concurrentielles au sein de la main-d'oeuvre du XXIe siècle. À l'échelle mondiale, une fille sur quatre âgée de 15 à 19 ans n'a pas d'emploi ni d'éducation ou de formation, comparativement à un garçon sur dix du même âge[1]. Les initiatives transformatrices de Skills4Girls sont conçues pour aider à remédier à cette inégalité entre les sexes.

« Plus de 90 % des emplois dans le monde ont une composante numérique, mais les options demeurent limitées ou inexistantes pour les filles, en particulier les adolescentes, dans ces domaines à prédominance masculine. Nous sommes ravis de constater que des progrès aussi importants ont été réalisés pour combler l'écart entre les sexes dans le domaine des STIM au cours de la première année seulement de notre partenariat renouvelé avec Clé de Peau Beauté. Nous avons hâte de poursuivre notre travail ensemble pour renforcer l'autonomie de la prochaine génération de filles », a déclaré Carla Haddad Mardini, directrice de la collecte de fonds et des partenariats privés de l'UNICEF.

Le partenariat Clé de Peau Beauté pour l'UNICEF a commencé en 2019 et a été renouvelé en 2023 avec le nouvel objectif d'atteindre 5,7 millions de filles au Bangladesh, en Chine, en Indonésie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Laos PDR, en Namibie, au Niger, au Pérou, en Ouzbékistan et au Vietnam d'ici 2025.

Pour voir ce travail percutant en action, un groupe de représentants de l'UNICEF et de Clé de Peau Beauté, dont Mme Mizuki Hashimoto, cheffe de la marque Clé de Peau Beauté, s'est récemment rendue au Bangladesh, l'une des principales régions soutenues par le partenariat, pour en constater les effets bénéfiques.

« Nous tous à Clé de Peau Beauté sommes très fiers de voir notre partenariat avec l'UNICEF avoir un impact si positif sur la vie des filles partout au Bangladesh. C'était vraiment une expérience stimulante. Notre soutien au National Curriculum and Textbook Board transforme le système d'éducation à l'échelle nationale grâce à des programmes d'études et des manuels repensés, adaptés au genre et axés sur les compétences qui outillent les élèves pour le XXIe siècle, a raconté Mme Mizuki Hashimoto au sujet de son expérience. C'était aussi très inspirant de constater les effets de notre travail à l'appui des filles non scolarisées les plus vulnérables autonomisées grâce aux initiatives Skills4Girls et les voir acquérir les compétences dont elles ont besoin pour subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille et à ceux de leur collectivité. Tout ce travail réussi confirme notre engagement envers l'éducation en tant qu'élément clé d'un monde meilleur. »

Au cours de la visite, le groupe composé de représentants de Clé de Peau Beauté et de l'UNICEF a eu l'occasion de rencontrer une diplômée de Skills4Girls qui a partagé son histoire personnelle : « Depuis mon enfance, j'aspirais à acquérir des compétences en informatique, mais les contraintes financières ont mis mes études en suspens. Grâce au cours de formation en informatique Skills4Girls, j'ai acquis diverses compétences et je travaille maintenant comme formatrice. J'ai brisé la perception selon laquelle les filles ne peuvent pas exceller, parce que je suis persuadée que nous pouvons accomplir n'importe quoi. Désormais, plus rien ne peut me limiter. »

Clé de Peau Beauté s'est engagée à verser la plus importante contribution du secteur privé au monde, soit 17,4 millions de dollars américains, au Programme mondial pour l'égalité des genres de l'UNICEF depuis le début du partenariat en 2019. Cette contribution est financée par la campagne marketing mondiale liée à une cause de la marque, dans le cadre de laquelle, pour chaque achat de The Serum, l'un des produits les plus vendus de la marque, 3 dollars américains seront versés pour appuyer le travail sur le terrain de l'UNICEF.

