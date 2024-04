Sun Nuclear annonce une mise à jour importante qui va faire progresser les flux de travail en radiothérapie





Sun Nuclear, une société de Mirion Medical, a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine de la version 5.0 de son logiciel SunCHECK® pour la gestion complète de la qualité en radiothérapie. Le logiciel SunCHECK est utilisé dans le monde entier par les services de radiothérapie pour gérer la supervision du système de distribution ainsi que la qualité du traitement en tenant compte des spécificités de chaque patient ? le tout à partir d'une seule plateforme. La version 5.0 de SunCHECK offre un large éventail de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations orientées vers l'utilisateur qui optimisent les flux de travail et donnent la priorité à la sécurité des patients.

Un espace de travail connecté pour une meilleure qualité

Dans la perspective d'un écosystème véritablement connecté dans le domaine de l'assurance qualité en radiothérapie, les principales améliorations apportées à SunCHECK v5.0 sont les suivantes :

Une compréhension améliorée et plus rapide de la qualité du plan de traitement et des normes des services, permettant d'évaluer la faisabilité des nouveaux plans et de prévoir et les caractéristiques métriques de leur complexité ;

Une meilleure continuité des objectifs cliniques et de la gestion des données lors du passage d'un système de planification du traitement (treatment planning system, TPS) linac à un système d'information d'oncologie (oncology information system, OIS) au sein du logiciel SunCHECK ;

Une automatisation des mesures de qualité pour les machines coûteuses en temps grâce à l'intégration élargie des dispositifs avec l'appareil PC Electrometertm et le réservoir d'eau 1D SCANNERtm ;

Une interface utilisateur actualisée permettant de visualiser en un simple coup d'oeil les listes de travail et de profiter de flux de travail intuitifs pour les patients et les machines.

« Avec chaque nouvelle version de SunCHECK, nous connectons et accélérons les flux de travail cliniques, tout en élargissant la compatibilité pour que les cliniciens puissent travailler efficacement ? indépendamment de la structure de leur service ou des équipements dont ils disposent. En permettant de réaliser des gains d'efficacité et en facilitant l'accès à des informations essentielles sur la qualité du traitement, nous pouvons aider les cliniciens à mieux se concentrer sur l'optimisation des soins », a déclaré Luis Rivera, président de Sun Nuclear Radiation Therapy.

Des démonstrations de la dernière version du logiciel pourront être obtenues sur le stand de Sun Nuclear (n° 930) à la réunion annuelle de l'ESTRO, qui se tiendra du 3 au 7 mai, à Glasgow, en Écosse. Le dimanche 5 mai, Sun Nuclear organisera un symposium et déjeuner, où les convives seront accueillis par Tom Logan, PDG de Mirion.

« Je suis heureux de retrouver mes collègues de Sun Nuclear à l'ESTRO pour présenter cette importante évolution du logiciel SunCHECK. La nouvelle version constitue une avancée majeure, offrant des fonctionnalités à fort impact afin d'aider les professionnels de santé à fournir des soins optimaux aux patients », a déclaré Tom Logan, PDG de Mirion.

À propos de Sun Nuclear

Sun Nuclear est une filiale de Mirion Medical, un groupe de marques axées sur les soins de santé au sein de Mirion. Nous proposons des solutions innovantes aux centres de radiothérapie et d'imagerie diagnostique. Plus de 5?000 centres d'oncologie à travers le monde nous font confiance pour une gestion autonome et intégrée de la qualité. En s'efforçant de fournir un soutien permanent, Sun Nuclear a pour objectif de faciliter l'adoption des technologies, d'optimiser les flux de travail et d'améliorer les résultats afin que les professionnels de santé puissent obtenir des résultats concrets en matière de sécurité des patients. Rendez-vous sur : sunnuclear.com. Suivez-nous sur : @sunnuclear.

Sun Nuclear, SunCHECK, 1D SCANNER et PC Electrometer sont des marques commerciales ou des marques déposées de Mirion Technologies, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

29 avril 2024 à 20:00

