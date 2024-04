WHOOP annonce une expansion mondiale substantielle et nomme de nouveaux dirigeants





WHOOP, la société spécialisée dans la performance humaine, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa présence mondiale, avec des expéditions sur 56 marchés dans le monde entier, et d'autres lancements à venir. En outre, l'application WHOOP est désormais disponible en italien et en espagnol (Amérique latine), ainsi qu'en anglais, en français et en allemand. Pour soutenir la croissance et l'élan continus, WHOOP a nommé de nouveaux dirigeants dans sa C-suite afin de remplir la mission de WHOOP, qui est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, en fournissant la meilleure technologie portable, un retour d'information utile et des recommandations dans les domaines de la récupération, du sommeil, de l'effort et de la santé. Pour aider chacun à commencer son voyage, WHOOP propose actuellement un essai gratuit d'un mois accessible sur WHOOP.com.

Expansion mondiale de WHOOP

Déterminée à servir sa communauté internationale pour libérer son potentiel, WHOOP a élargi sa zone d'influence à plusieurs marchés et régions clés, où la demande des consommateurs pour la marque et l'adoption de celle-ci ont augmenté. Les consommateurs au Qatar, en Arabie saoudite, au Koweït, à Bahreïn, à Hong Kong, en Israël, en Corée et à Taïwan peuvent désormais acheter directement WHOOP et la marque expédiera vers chacun de ces marchés, créant une expérience fluide pour ses membres.

Le Golfe est une région clé pour la croissance de la marque. En effet, son marché de la santé numérique devrait connaître une croissance saine à deux chiffres d'ici à 2027, selon Medi-Tech Insights. En tant que système de surveillance de la santé et de la performance de classe mondiale, WHOOP propose un coaching pour améliorer le bien-être général et susciter des changements comportementaux.

Pour soutenir l'expansion mondiale, l'application WHOOP est désormais disponible en italien et en espagnol d'Amérique latine pour compléter ses langues actuelles : anglais, français et allemand, avec des déploiements de langues supplémentaires à venir. Cette expansion garantit que les membres de WHOOP du monde entier pourront accéder à l'ensemble complet de contenus et de fonctionnalités dans leur langue maternelle.

« WHOOP connaît une croissance et un élan remarquables, notamment sur de nouveaux marchés dans le monde entier. Nous sommes ravis d'accéder à ces nouveaux marchés et de fournir à plus de 125 millions de personnes un accès à WHOOP », a déclaré Will Ahmed, fondateur et PDG de WHOOP. « Cette croissance de marché et le lancement de l'espagnol et de l'italien dans l'application WHOOP ne sont que le début de notre expansion internationale. Nos équipes, y compris celles dirigées par trois de nos nouveaux leaders de l'équipe de direction, travaillent chaque jour pour accéder à de nouveaux marchés et faire découvrir aux nouveaux membres les avantages de l'adhésion à WHOOP. »

Nouvelle direction chez WHOOP

Pour diriger la croissance continue et l'expansion mondiale, WHOOP a nommé de nouveaux leaders à son équipe de direction :

Ed Baker rejoint WHOOP en tant que Chief Growth Officer, à la suite de l'acquisition de l'entreprise précédente de Baker, AnyQuestion. Avant cela, M. Baker a dirigé des équipes chargées de la croissance chez Facebook et Uber pendant des périodes de croissance extraordinaire. Il a également siégé au conseil d'administration de WHOOP durant près de cinq ans. M. Baker mènera les initiatives visant à soutenir la prochaine phase d'hypercroissance de WHOOP.

rejoint WHOOP en tant que Chief Growth Officer, à la suite de l'acquisition de l'entreprise précédente de Baker, AnyQuestion. Avant cela, M. Baker a dirigé des équipes chargées de la croissance chez Facebook et Uber pendant des périodes de croissance extraordinaire. Il a également siégé au conseil d'administration de WHOOP durant près de cinq ans. M. Baker mènera les initiatives visant à soutenir la prochaine phase d'hypercroissance de WHOOP. Michener Chandlee est désormais directeur financier de WHOOP, où il met à profit sa grande expertise financière pour mener à bien la planification financière stratégique et l'excellence opérationnelle. Avant de rejoindre WHOOP, M. Chandlee était directeur financier de Fanatics et a également passé près de 20 ans chez Nike, où il a occupé diverses fonctions de direction, notamment celles de directeur des risques et de directeur financier de Nike's Global Marketplace.

est désormais directeur financier de WHOOP, où il met à profit sa grande expertise financière pour mener à bien la planification financière stratégique et l'excellence opérationnelle. Avant de rejoindre WHOOP, M. Chandlee était directeur financier de Fanatics et a également passé près de 20 ans chez Nike, où il a occupé diverses fonctions de direction, notamment celles de directeur des risques et de directeur financier de Nike's Global Marketplace. John Sullivan a été promu au poste de directeur du marketing, apportant sa riche expérience en matière de stratégie marketing et de développement de la marque pour renforcer la présence de WHOOP sur le marché mondial. M. Sullivan travaille chez WHOOP depuis plus de sept ans, au cours desquels il a développé l'activité de vente directe au consommateur, en supervisant toutes les fonctions de marketing de la marque, du commerce, du cycle de vie, du développement commercial et des accessoires et vêtements. Avant de rejoindre WHOOP, il a occupé des postes dans le domaine du marketing chez Tracksmith, Puma et Monitor Group, une société de conseil en stratégie.

Pour en savoir plus et découvrir comment WHOOP permet à ses membres de développer leurs performances, rendez-vous sur www.whoop.com. Pour faciliter encore plus l'accès au WHOOP, celui-ci est disponible à l'achat sur Amazon.com, ainsi que chez Best Buy et Dick's Sporting Goods.

À PROPOS DE WHOOP

WHOOP, l'entreprise des performances humaines, propose un coaching portable de santé et de remise en forme pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Adhérer à WHOOP, c'est bénéficier de la meilleure technologie portable, d'un feedbak exploitable et de recommandations en matière de récupération, de sommeil, d'entraînement et de santé. WHOOP s'adresse aux athlètes professionnels, aux PDG de la liste Fortune 500, aux cadres, aux passionnés de fitness, au personnel militaire, aux travailleurs de première ligne et à quiconque cherchant à améliorer ses performances. WHOOP Unite, la solution complète dédiée au soutien des entreprises de tous les secteurs, inclut du coaching, des informations organisationnelles et des programmes de santé. Des études montrent que WHOOP peut modifier positivement le comportement, accroître la qualité du sommeil et améliorer les biomarqueurs physiologiques. Fondée en 2012 et basée à Boston, WHOOP a levé plus de 400 millions USD de capital-risque. La dernière levée de fonds a fait de WHOOP l'entreprise indépendante d'appareils portables la plus valorisée au monde. Pour plus d'informations, visitez le site internet WHOOP.com et suivez WHOOP sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, et YouTube.

29 avril 2024 à 21:55

